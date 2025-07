Tin sáng 21/7: Khu vực nào sẽ ảnh hưởng nặng khi bão Wipha đổ bộ đất liền?; Quảng Ninh nhận đỡ đầu các cháu mồ côi trong vụ lật tàu du lịch

Tin sáng 20/7: Tin mới nhất vụ lật thuyền du lịch ở vịnh Hạ Long; bão số 3 đổ bộ, khu vực nào mưa to nhất? GĐXH - Lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai nhiều phương án tìm kiếm các nạn nhân vụ lật tàu ở Hạ Long; Từ chiều 21-23/7, ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa có nơi trên 600mm.

Khu vực nào sẽ ảnh hưởng nặng nhất khi bão Wipha đổ bộ đất liền?

Bão Wipha sẽ ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa lớn diện rộng (Ảnh: NCHMF).

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, khi đổ bộ vào vùng ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình khoảng ngày 21/7, bão Wipha mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 và di chuyển khoảng 15km/h.

Dự báo từ 21/7 đến ngày 22/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dưới tác động của bão Wipha sẽ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 120-250mm, có nơi trên 400mm. Các nơi khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ đêm 22/7 đến ngày 23/7, mưa to đến rất to tiếp tục trút xuống khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, với lượng mưa dao động 60-100mm, có nơi trên 200mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa có thể ghi nhận từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Như vậy, tổng lượng mưa từ 21/7 đến 23/7 tại khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến ở mức 200-350mm, có nơi trên 600mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 150mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng thấp, đô thị.

Từ 24-25/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ 21-25/7, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có thể xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, sông Thao, thượng nguồn sông Mã có khả năng lên mức báo động (BĐ)2- BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, sông Đà tại hồ Hòa Bình, các sông Cầu, Thương, Lục Nam, Hoàng Long, thượng nguồn sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình ở dưới BĐ1; hạ lưu sông Mã, sông Cả dao động ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Trên biển, đêm 20/7 và ngày 21/7, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ TP.HCM đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong đó, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa bão.

Trong mưa dông có nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng cao trên 3m.

Quảng Ninh sẽ nhận đỡ đầu các cháu mồ côi trong vụ lật tàu du lịch

Tàu Vịnh Xanh 58 lật úp trên vịnh Hạ Long khiến 35 người thiệt mạng.

Tại cuộc họp báo chiều 20/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ trẻ mồ côi liên quan đến tàu du lịch bị lật.

Trong đó, tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu chính sách đỡ đầu các cháu mồ côi cha mẹ trong vụ đắm tàu du lịch QN 7105. Tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sẽ tiếp tục có những hỗ trợ cho các nạn nhân, các gia đình có người bị nạn.

Theo ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, 10 trường hợp được cứu đang điều trị ở bệnh viện, hiện sức khỏe đều ổn định. Tỉnh Quảng Ninh miễn phí toàn bộ viện phí trong thời gian nằm viện. Riêng cháu bé 10 tuổi được cứu trong vụ lật tàu đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội.

Với những nạn nhân không may thiệt mạng, tỉnh huy động nhiều xe cứu thương đưa tử thi về quê. Tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục tập trung để tìm kiếm 4 nạn nhân vẫn mất tích.

Tàu du lịch QN 7105 trong quá trình chở khách tham quan ở tuyến 2 trên vịnh Hạ Long đã bất ngờ bị giông lốc lật chìm tại khu vực gần gần hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long, vào khoảng 13h45, ngày 19/7.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tỉnh Quảng Ninh đã huy động các lực lượng gồm hàng trăm người và hàng chục phương tiện tìm kiếm cứu nạn. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, xác định trên tàu có 3 thuyền viên và 46 hành khách, đều là người Việt Nam.

Tính đến trưa 20/7, các lực lượng đã cứu được 10 người, tìm thấy 35 thi thể, hiện còn 4 người mất tích.

Hà Nội có 17 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở Hạ Long

Hiện trường vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long chiều 19/7.





Chiều 20/7, theo VTC News, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người thân thiệt mạng và bị thương trong vụ chìm tàu tại Quảng Ninh. Tổng số tiền hỗ trợ bước đầu là 88 triệu đồng, được trích từ Quỹ Cứu trợ Thành phố.

Theo thông tin ban đầu từ các xã, phường, có 17 công dân trên địa bàn được xác nhận tử vong, 3 người bị thương, 3 người mất tích trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo từ cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với các địa phương, đặc biệt là các xã Thường Tín, Hồng Vân, Đại Thanh, An Khánh và phường Hoàng Liệt, nơi có công dân gặp nạn, để triển khai nhanh việc hỗ trợ, thăm hỏi.

Mức hỗ trợ cụ thể là 5 triệu đồng cho gia đình có trường hợp tử vong, 3 triệu đồng cho người bị thương. Đối với các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đang xây dựng kế hoạch chăm lo, hỗ trợ.

Tại các địa phương, công tác phối hợp đang được đẩy nhanh, bao gồm rà soát danh sách các nạn nhân từ nhiều nguồn để đảm bảo không bỏ sót; đồng thời tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình. Các xã, phường cũng đang tiếp tục cập nhật diễn biến, con số thương vong có thể thay đổi khi quá trình xác minh vẫn đang diễn ra.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành công điện về việc hỗ trợ, thăm hỏi gia đình nạn nhân trên địa bàn trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố chính sách hỗ trợ nạn nhân tử vong và người bị thương, đồng thời bố trí các điều kiện y tế tốt nhất để cứu chữa người bị thương.

Ngoài ra, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì hỗ trợ các điều kiện tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân, giao Chủ tịch UBND các phường/xã Hoàng Liệt, Hà Đông, Đại Thanh, An Khánh, Hồng Vân, Thường Tín tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ cơ sở vật chất, tinh thần tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

Danh tính tài xế dừng xe giúp người phụ nữ cùng 5 trẻ em trong cơn dông

Chân dung anh Lều Đức Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế giúp người phụ nữ cùng 5 đứa trẻ giữa đường trong cơn dông mạnh ở Hà Nội đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội và nhận được sự chú ý đặc biệt. Theo nội dung clip thì thời điểm diễn ra vụ việc là vào khoảng 16h31' chiều 19/7, thời điểm cơn dông đang diễn ra, các phương tiện gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển trên đường.

Lúc này, tài xế đã dừng xe giữa đường, hỗ trợ đưa người phụ nữ cùng những đứa trẻ vào thùng xe bán tải để đảm bảo an toàn. Tài xế có hành động tuyệt vời này là anh Lều Đức Việt (sinh năm 1986, ở Ngọc Hồi, Hà Nội). Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, anh Việt cho biết lúc đó anh đang trên đường từ xưởng về nhà.

Khi chiếc xe đến đoạn đường liên xã ở Thường Tín, anh Việt phát hiện một người phụ nữ cùng 3 trẻ nhỏ gần như bị quật ngã, cố giữ thăng bằng giữa đường do gió mạnh. Chiếc xe của họ đổ xuống đường. Phán đoán nhanh tình huống, nam tài xế dừng xe, lao tới bế 2 bé trai lên thùng xe bán tải, đồng thời che chắn để người phụ nữ chạy về phía ô tô. Lúc này, trên tay người phụ nữ còn bế một trẻ nhỏ khác.

Chưa dừng lại ở đó, anh Việt còn phát hiện 2 bé trai khác cũng đang vật lộn với cơn gió và hỗ trợ các bé. Chiếc xe sau đó đi khoảng 100m thì tới khu vực dân cư, có thể tránh trú. Người phụ nữ cùng 5 trẻ nhỏ xuống xe an toàn.

Chiều 19/7, một cơn dông mạnh đã xảy ra ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, trên vịnh Bắc Bộ. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với điều kiện nhiệt độ tăng cao trong 3 ngày qua, khiến dòng thăng mạnh trong điều kiện bất ổn định của khí quyển mạnh mẽ, gây mưa dông mạnh.

Đây là một hệ thống siêu dông vùng nhiệt đới với những tổ hợp mây dông quy mô trung bình, thường gây mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, sấm sét dữ dội, thậm chí cả mưa đá, vòi rồng.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Lịch công bố điểm chuẩn tuyển sinh các trường đại học năm 2025 là thông tin được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm.

Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 của Bộ GD-ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi… (nếu có) và tổ chức xét tuyển.

Bộ GD-ĐT cũng xử lý trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Các cơ sở đào tạo sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên Hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Cá heo xuất hiện gần bãi tắm Cửa Tùng, du khách thích thú ghi hình

Người dân nô đùa cùng cá heo xuất hiện ở gần bãi tắm Cửa Tùng. Ảnh: Lao động





Chiều 20/7, thông tin trên Lao động, ông Võ Đức Diện – Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, một con cá heo vừa xuất hiện tại khu vực bãi tắm Cửa Tùng, đoạn qua thôn Hoà Lý.

Thời điểm cá heo xuất hiện khoảng 15h cùng ngày. Khi đang tắm biển, nhiều người dân và du khách bất ngờ phát hiện một con cá heo bơi vào sát bờ. Cá heo có kích thước trung bình, bơi khoẻ trong vùng nước nông gần mép sóng.

Sự xuất hiện hiếm gặp này khiến bãi biển Cửa Tùng trở nên náo nhiệt. Du khách và người dân reo hò, lấy điện thoại ghi lại hình ảnh cá heo, thậm chí một số người còn chèo thuyền hoặc bơi ra biển chơi đùa cùng cá heo. Sau khoảng 30 phút, cá heo rời bãi và bơi ra xa.

Theo ông Võ Đức Diện, việc cá heo hoặc cá voi bơi gần bờ không hiếm, thường xảy ra khi chúng vào vùng nước nông kiếm ăn rồi rời đi trong thời gian ngắn.

"Địa phương thường xuyên lồng ghép nội dung bảo tồn các loài sinh vật biển như cá voi, cá heo, rùa biển trong công tác tuyên truyền cho chủ phương tiện và cơ sở dịch vụ du lịch ven biển. Nhờ đó, người dân đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ khoảng cách và không làm hại các loài động vật biển khi phát hiện chúng xuất hiện", ông Diện cho biết.