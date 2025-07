Tin sáng 20/7: Tin mới nhất vụ lật thuyền du lịch ở vịnh Hạ Long; bão số 3 đổ bộ, khu vực nào mưa to nhất?

Tin mới nhất vụ lật thuyền du lịch ở vịnh Hạ Long

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm.

Theo Báo Tiền phong, tính đến 1h35 ngày 20/7, lực lượng chức năng đã tìm được 37 thi thể trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, còn 5 người đang mất tích, 11 người được cứu sống.

Bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người. Đồng thời, bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 13h45 chiều 19/7, do giông lốc bất ngờ, tại khu vực gần hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ đắm tàu du lịch mang số hiệu QN-7105. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai khẩn trương xuyên đêm.

Bão số 3 Wipha có thể đạt cấp 12, dự báo đổ bộ miền Bắc và Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của bão số 3, miền Bắc có mưa rất to. Ảnh minh họa: L.K

Thông tin về cơn bão số 3 Wipha, ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, các trung tâm dự báo bão quốc tế có nhận định thống nhất về quỹ đạo, nhưng về cường độ có khác nhau.

Bão số 3 cường độ mạnh nhất có thể đạt cấp 12, giật cấp 14-15 khi ở khu vực phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), di chuyển trên đất liền Trung Quốc suy yếu nhanh. Vào vịnh Bắc Bộ, cường độ bão còn khoảng cấp 8-10.

Theo chuyên gia khí tượng, từ khoảng 20-21/7, các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải… có thể chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và mưa lớn do bão số 3.

Khoảng gần sáng và ngày 22/7, vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh, mưa lớn và nước dâng có gió mạnh cấp 7-9, sóng biển cao 3-5m.

Sóng lớn kết hợp thủy triều ở mức cao có thể gây ngập úng những khu vực trũng, thấp tại ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng (từ trưa và chiều các ngày 21-23/7).

Từ chiều 21-23/7, ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300m. Khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa dao động 200-350mm, có nơi trên 600mm.

Nguy cơ xảy ra mưa lớn cường suất trên 150mm trong 3 giờ tại một số điểm.

Cứu nam thanh niên rơi từ cầu Nhật Tân xuống sông Hồng

Lực lượng chức năng giải cứu nam thanh niên.

Theo TPO, khoảng 13h10 ngày 19/7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc nam thanh niên rơi từ trên cầu Nhật Tân xuống sông Hồng.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường Hồng Hà khẩn trương điều động lực lượng đến hiện trường cứu nạn.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lực chức năng đã cứu được nam thanh niên đưa lên bờ an toàn. Danh tính người này được xác định là N.D.H (SN 1989, trú tại huyện Đông Anh cũ).

Sau sơ cứu ban đầu, nam thanh niên được lực lượng chức năng phối hợp với trung tâm cấp cứu 115 đưa đến Bệnh viện Quân đội 108 để tiếp tục theo dõi, điều trị. Đồng thời, thông tin tới người thân để phối hợp chăm sóc.

Hiện sức khỏe anh H đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025

Ảnh minh họa: TL

Theo VietnamNet, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) cho tuyển sinh đại học chính quy năm 2025.

Đây sẽ là mức đảm bảo chất lượng đầu vào thấp nhất áp dụng cho tất cả các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 19 điểm (thang 30, chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội, sẽ quy đổi tương đương sang thang 30 điểm, ngưỡng đầu vào là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên nếu có).

Với các phương thức xét tuyển khác, hội đồng tuyển sinh các đơn vị sẽ quy đổi và công bố điểm ngưỡng theo đúng quy chế hiện hành của Bộ GD-ĐT và ĐH Quốc gia Hà Nội.

6/6 học sinh giành huy chương, Việt Nam lọt top 9 Olympic Toán quốc tế 2025

Đội tuyển Việt Nam tham dự Kì thi Olympic Toán quốc tế (IMO) lần thứ 66, năm 2025

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2025, 6/6 học sinh đều đoạt huy chương, gồm: 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Cụ thể:

- Võ Trọng Khải, lớp 12, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An: Huy chương vàng.

- Trần Minh Hoàng, lớp 12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh: Huy chương vàng.

- Nguyễn Đăng Dũng, lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương bạc.

- Nguyễn Đình Tùng, lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương bạc.

- Lê Phan Đức Mân, lớp 12, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM: Huy chương bạc

- Trương Thanh Xuân, lớp 11, trường THPT chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh: Huy chương đồng.

Với tổng số điểm 188, đoàn Việt Nam đứng thứ 9 trên tổng số 113 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Kì thi năm nay, xếp sau các đoàn: Trung Quốc (1), Mỹ (2), Hàn Quốc (3), Ba Lan và Nhật Bản đồng hạng (4), Israel (6), Ấn Độ (7), Singapore (8).

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2025 được tổ chức tại Australia từ ngày 10 đến 20/7, với sự tham gia của hơn 639 thí sinh đến từ 113 đoàn đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ.