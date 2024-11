Tin sáng 24/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, rét đậm dưới 10 độ; lương hưu cao nhất và thấp nhất hiện nay là bao nhiêu?

Tin tối 23/11: Chuyên gia lý giải hiện tượng sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan; Tìm thấy cô gái trẻ xinh đẹp sau 10 ngày mất tích GĐXH - Đợt sương muối đầu tiên trong mùa đông năm nay đã xuất hiện trên đỉnh Fansipan khi nhiệt độ xuống 2 độ C, tạo nên vẻ đẹp kỳ thú cho nơi đây; Quá trình xác minh qua nhóm bạn trên Facebook, ông Lê Đình Tuân (Kon Tum) biết được con gái đang có mặt tại Phú Quốc (Kiên Giang) nên tức tốc đến đón về.

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Báo Tiền phong đưa tin, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng chiều tối và đêm 25/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 26/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Từ đêm 26/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội tối và đêm 25/11, có mưa rải rác. Ngày 26/11 trời chuyển lạnh, từ đêm 26/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm 25/11 đến sáng 26/11, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ gần sáng ngày 26/11, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước khi đón không khí lạnh, trong hai ngày 24-25/11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Từ hôm nay 23/11, lãi suất huy động cao nhất tăng lên 6,4%/năm

Theo thông tin trên VietNamNet, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa chính thức tăng lãi suất huy động tiền gửi vào các ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) lên mức cao nhất 6,4%/năm.

Đây là mức lãi suất huy động được niêm yết một cách chính thức cao nhất hiện nay, đồng thời Eximbank cũng đang là ngân hàng duy nhất áp dụng biểu lãi suất huy động trực tuyến riêng cho các ngày cuối tuần.

Lãi suất huy động cao nhất tăng lên 6,4%/năm

Bắt đầu từ tháng 10/2024, Eximbank tung ra biểu lãi suất huy động trực tuyến dành riêng cho các ngày cuối tuần trong tháng. Sau hơn một tháng triển khai, nhà băng này vừa chính thức điều chỉnh tăng thêm lãi suất huy động trực tuyến dành cho các ngày cuối tuần, bắt đầu từ hôm nay 23/11/2024.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tăng mạnh 0,4%/năm lên mức 5,6%/năm từ hôm nay. Thậm chí, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 15 tháng còn tăng mạnh hơn với mức tăng 0,6%/năm lên 6,3%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,1%/năm lên mức 6,4%/năm. Đây là mức lãi suất "đỉnh nóc kịch trần" trên thị trường hiện nay theo niêm yết một cách chính thức.

Eximbank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại dành cho các ngày cuối tuần. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng đang là 4,75%/năm (mức lãi suất trần dành cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng theo quy định của NHNN), và kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 5,5%/năm.

Lãi suất huy động nói trên dành cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Trường hợp khách hàng gửi tiền chọn lĩnh lãi đầu kỳ, lãi suất sẽ thấp hơn 0,2%/năm với kỳ hạn từ 3 – 36 tháng, trong khi kỳ hạn 1 – 2 tháng không thay đổi.

Eximbank là ngân hàng thứ 14 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 11 đến nay, bao gồm: Eximbank, BaoViet Bank, HDBank, GPBank, LPBank, Nam A Bank, IVB, Viet A Bank, VIB, MB, Agribank, Techcombank, ABBank, và VietBank. Trong đó, ABBank, Agribank và VIB là các ngân hàng đã có hai lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng.

Ngược lại, ABBank cũng là ngân hàng duy nhất giảm lãi suất huy động với mức giảm 0,1%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội

VTC news đưa tin, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết "Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển nhà ở xã hội".

Theo đó, chiều 23/11 với 421/423 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 87,89 % tổng số đại biểu Quốc hội. Đây là một bước quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản và đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho người dân.

Quốc hội đã quyết nghị giao Chính phủ thực hiện ngay các nhiệm vụ và giải pháp để góp phần phát triển nhà ở xã hội.

Cụ thể, khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết và tổ chức thi hành các luật, nghị quyết có liên quan đến quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội sau khi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 như: Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, Nghị quyết thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất và Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Đối với các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 có liên quan đến quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 như: Luật Quản lý phát triển đô thị, Quốc hội yêu cầu Chính phủ nghiên cứu để có cơ chế giải quyết vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn trên cơ sở đánh giá khách quan quá trình triển khai thi hành các quy định của pháp luật qua các thời kỳ; phân định rõ nguyên nhân vướng mắc để có đề xuất giải pháp phù hợp, khả thi.

Hàng không tăng chuyến, xe đò nhận đặt vé trước dịp Tết

Báo Người lao động đưa tin, theo đại diện Vietnam Airlines, nhiều chuyến bay dịp Tết Nguyên đán hiện nay có tỉ lệ lấp đầy chỗ lên đến 70%-80%

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết của hành khách, Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết sẽ cung ứng thêm hơn 650.000 ghế, tương đương hơn 3.000 chuyến bay, trên các chặng nội địa từ ngày 13-1 đến 12-2-2025 (tức 15 tháng chạp năm Giáp Thìn đến 15 tháng giêng năm Ất Tỵ).

Theo đại diện Vietnam Airlines, nhiều chuyến bay dịp Tết Nguyên đán hiện nay có tỉ lệ lấp đầy chỗ lên đến 70%-80%, trong đó tập trung ở các chuyến từ TP HCM đi các tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung.

Vietravel Airlines thông tin vừa nhận thêm một máy bay thuê ướt (bao gồm cả phi hành đoàn) để phục vụ hành khách dịp cuối năm. Đến nay, Vietravel Airlines đã bán hơn 55% số ghế trong giai đoạn cao điểm Tết Ất Tỵ, tập trung ở chặng TP HCM đi Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội.

Đáng chú ý, Vietravel Airlines cho hay sức mua vé Tết âm lịch 2025 ghi nhận chậm hơn mọi năm. Nguyên nhân có thể do tình hình kinh tế khó khăn và khách hàng có tâm lý đợi giá vé giảm thêm. Tuy nhiên, hãng dự đoán nhu cầu đi lại dịp Tết vẫn cao và số lượng mua vé sát ngày sẽ tăng trưởng tốt. Hãng cũng dự kiến tăng tải thêm một số chuyến trên đường bay TP HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng.

Hãng Bamboo Airways cũng vừa đón một máy bay Airbus A320 thuê ướt về phục vụ hành khách dịp Tết này. Hãng dự kiến tăng tần suất các đường bay nội địa và tái khai thác một số đường bay.

Trong khi đó, các bến xe và nhà xe tại TP HCM cũng đã rục rịch chuẩn bị bán vé Tết. Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, dự kiến khách tăng vào các ngày từ 23 đến 28 tháng chạp. Trung bình mỗi ngày trong giai đoạn này, bến xe đón khoảng 7.000 - 8.000 lượt khách, tăng mạnh lên 11.000 - 13.000 lượt/ngày trong các ngày từ 24 đến 26 tháng chạp. Đơn vị chủ quản đề xuất cho nhà xe trên tuyến phụ thu 40%-60% tùy tuyến và tùy ngày để bù chiều xe chạy rỗng.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp do đê Chương Mỹ sạt lở

Báo Tiền phong đưa tin, theo UBND TP. Hà Nội, trên các tuyến đê thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ có nhiều điểm sạt lở.

Cụ thể, điểm sạt lở tuyến đê hữu Bùi trên địa bàn các xã Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, Mỹ Lương có tổng chiều dài khoảng 875m. Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng rò rỉ nước qua thân cống tại 3 vị trí thuộc địa bàn xã Mỹ Lương.

Khu vực đê sạt lở tại huyện Quốc Oai được đặt biển cảnh báo và rào chắn

Bên cạnh đó, có 9 vị trí trên địa bàn các xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến, Tân Tiến bị s ạt lở mái đê, thân đê, nứt mặt đê tuyến đê Bùi 2, với tổng chiều dài sạt lở khoảng 600m.

Sạt lở mái đê Gò Khoăm (xã Mỹ Lương) với tổng chiều dài khoảng 3.700m và 4 vị trí cống xung yếu, bị hư hỏng.

Sạt lở bờ tả sông Bùi trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, xã Đồng Phú. Sạt lở bờ hữu sông Bùi trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên, xã Hồng Phong với tổng chiều dài 1.620m.

UBND TP. Hà Nội cho biết, diễn biến sự cố sạt lở mái đê, thân đê, nứt mặt đê trên các tuyến đê hữu Bùi, Bùi 2, Gò Khoăm, sạt lở bờ sông Bùi trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã phát triển cả chiều rộng, bề sâu và chiều dài trong thời gian mưa bão . Điều này gây nguy cơ mất an toàn cho các tuyến đê ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông.

UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Chương Mỹ chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai duy trì thực hiện việc cảnh báo, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân sinh sống sát ven sông, người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đê phạm vi sạt lở.

Lương hưu cao nhất và thấp nhất hiện nay là bao nhiêu?

Báo Người lao động đưa tin, người lãnh lương hưu cao nhất mỗi tháng hơn 140 triệu đồng, người nhận mức lương thấp nhất là 2,34 triệu đồng/tháng.

Hiện người hưởng lương hưu thấp nhất trên địa bàn TP HCM 2,34 triệu đồng/tháng (bằng lương cơ sở). Trong khi đó, người hưởng lương hưu cao nhất là ông P.P.N.T. (ngụ ở TP HCM), nhận hơn 140 triệu đồng/tháng, gấp 60 lần so với người hưởng lương hưu thấp nhất. Đây cũng là người có lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay.

Từ năm 1995 đến hết năm 2023, Việt Nam đã tiến hành 23 lần điều chỉnh lương hưu.

Lý do, khi đến tuổi nghỉ hưu, lương hưu của người lao động sẽ được nhân thêm hệ số điều chỉnh theo tỉ lệ trượt giá ban hành hằng năm. Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trước đều được nhân thêm hệ số 3-4 lần.

Từ năm 1995 đến hết năm 2023, Việt Nam đã tiến hành 23 lần điều chỉnh lương hưu. Sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương của người nghỉ hưu hiện đã tăng từ 21 đến 26 lần so với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995.

