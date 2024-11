Tin tối 23/11: Chuyên gia lý giải hiện tượng sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan; Tìm thấy cô gái trẻ xinh đẹp sau 10 ngày mất tích

Tin sáng 23/11: Đằng sau lối sống sang chảnh của một 'hot girl' tại Đà Nẵng; Thông tin mới vụ hiệu trưởng bỏ nhiệm sở nhiều ngày ở Gia Lai GĐXH - Phạm Thị Trà My tại Đà Nẵng đăng tải hình ảnh sống sang chảnh trên mạng xã hội để thu hút khách hàng rồi làm việc phạm pháp; Việc hiệu trưởng bỏ nhiệm sở nhiều ngày đã ảnh hưởng đến chế độ tiền lương của các giáo viên, nhân viên trường THCS Lê Văn Tám (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông)...

Chuyên gia nói gì về hiện tượng sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan?

Sáng sớm 23/11, sương muối cường độ nhẹ trải đều một lớp mỏng trên các bậc đá, sàn gỗ và các con đường lên xuống đỉnh Fansipan khiến nhiều người thích thú. Đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện trên "nóc nhà Đông Dương" trong mùa đông năm nay.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai cho biết, hiện tượng xuất hiện trên đỉnh Fansipan sáng sớm nay là sương muối chứ không phải băng giá như nhiều người lầm tưởng.

Lớp băng mỏng xuất hiện trên đỉnh núi Fansipan vào rạng sáng nay 23/11. Ảnh: XĐ

Đêm qua và sáng sớm nay, nhiệt độ tại Sa Pa thấp nhất là 10,5 độ C, trên đỉnh Fansipan với độ cao 3.143m, nhiệt độ xuống 2 độ C. Mức nhiệt này đủ thấp để hình thành lớp sương muối mỏng. Theo lý giải của chuyên gia, khu vực này trời đang quang mây, hơi nước đọng trên bề mặt gặp nhiệt độ thấp sẽ kết thành sương muối.

"Sương muối xuất hiện vào thời điểm này tương đương so với mọi năm, không bất thường", lãnh đạo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai nói.

Mùa đông năm 2023, đợt sương muối đầu tiên xuất hiện ngày 20/11. Mùa đông năm 2022, sương muối xuất hiện từ 6/11.

Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa và đỉnh Fansipan vẫn duy trì ở mức thấp, khả năng sương muối có thể tiếp tục xảy ra.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ xe chở rác rơi khỏi cầu treo

Báo Người lao động đưa tin trưa 23/11, thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ xe chở rác tông vào thành cầu treo Bình Thành rồi rơi xuống sông Hữu Trạch tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã được tìm thấy.

Thi thể được xác định là ông Nguyễn Đăng Thanh (SN 1966, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế), được tìm thấy trên sông Hữu Trạch (một nhánh thượng nguồn sông Hương) đoạn cách cầu Hữu Trạch khoảng 1,5 km về hướng thượng nguồn; cách vị trí xảy ra tai nạn tầm 3 km về phía hạ nguồn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Thi thể nạn nhân sau khi được cơ quan công an khám nghiệm, xác định danh tính đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Tôn Thất Tín (SN 1997; trú phường Thủy Vân, TP Huế) và đã bàn giao cho gia đình mai táng.

Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 21/11, xe chở rác BKS 75C - 044.83 do anh Tín điều khiển, trên xe chở ông Thanh, cùng làm công nhân vệ sinh môi trường của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Huế, di chuyển từ Quốc lộ 49 vào xã Bình Thành.

Khi đi trên cầu treo Bình Thành thì xe bất ngờ tông vào lan can bên phải theo hướng di chuyển và lao xuống sông Hữu Trạch.

Khi rơi xuống sông, 2 công nhân trên xe đã thoát được ra ngoài, bơi theo dòng nước chảy xiết khoảng 200 m thì chìm dần, mất tích.

Tìm thấy cô gái trẻ xinh đẹp ở Phú Quốc sau 10 ngày mất tích

Trao đổi với VietNamNet vào ngày 23/11, ông Lê Đình Tuân (42 tuổi, trú tại thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) cho biết, sau 10 ngày tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy con gái Lê Hồ Thanh Mai (18 tuổi) tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo ông Tuân, sau khi Mai đi khỏi nhà, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi, nhờ cả công an vào cuộc nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tìm hiểu qua bạn bè trên Facebook của Mai, gia đình phát hiện thời gian gần đây Mai có quen một nhóm người ở Kiên Giang nên tập trung xác minh theo hướng này.

Sau 10 ngày mất tích, Lê Hồ Thanh Mai được tìm thấy ở TP Phú Quốc. Ảnh: Công an huyện Đăk Glei (Kon Tum)

Theo ông Tuân, khi đến nhà người bạn mà con gái đang ở tại phường An Thới (TP Phú Quốc) thì cả nhóm đang đi chơi, phải nhờ người nhà gọi về. Biết gia đình đến đón về nhưng cháu vẫn muốn ở lại chơi, tuy nhiên được động viên, thúc ép cuối cùng cháu cũng đồng ý.

Nói về nguyên nhân con gái bỏ nhà đi giữa đêm khuya, ông Tuân cho biết: "Cháu nói rằng muốn đi chơi với bạn bè nhưng sợ ba mẹ không cho nên trốn đi. Biết ba mẹ lo nhưng không dám gọi điện thoại về vì sợ bị la mắng".

Theo ông Tuân, gia đình đã đón được Mai trở về. Cháu ăn uống, sinh hoạt bình thường, tâm lý ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 23h30 ngày 9/11, khi mọi người ngủ say, Lê Hồ Thanh Mai lặng lẽ bỏ đi khỏi nhà khiến gia đình hết sức lo lắng, lo sợ bị kẻ gian làm hại, dụ dỗ hoặc đưa đi nước ngoài.

Hàng trăm bộ hài cốt phát hiện khi thi công đường thoát nước ở Hà Nội sẽ được đưa đi đâu?

Tạp chí Đời sống&Pháp luật đã đưa, mới đây các công nhân thi công cải tạo hệ thống thoát nước trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm sâu hơn 1m so với mặt đường.

Theo ghi nhận, hiện tại những bộ hài cốt này đã được chuyển vào các bộ tiểu và xếp ngay ngắn vào khu vực, chờ đưa đi chôn cất. Cạnh đó là các bát hương, bàn thờ để người dân xung quanh đến thực hiện thủ tục tâm linh một cách chu đáo.

Rất nhiều bộ hài cốt vẫn đang bên dưới tấm bạt này.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, bà Hứa Thị Xuân Liên cho biết, UBND phường đã báo cáo UBND quận và đang phối hợp đơn vị liên quan làm thủ tục an táng theo quy định.

"Quá trình đơn vị thi công thực hiện dự án, phát hiện một số tiểu sành, có ngôi còn hài cốt, có ngôi do lâu năm đã tiêu huỷ. Ngay sau đó, đơn vị thi công cùng UBND phường đã báo cáo quận và phối hợp xử lý theo quy định. Hiện chúng tôi đang tiến hành làm thủ tục với nhà tang lễ cũng như quy trình vận chuyển. Trong thời gian tới, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ di chuyển các tiểu sành về an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì", bà Liên thông tin.

2 cô gái trang điểm bị gia đình chú rể lục vali, yêu cầu cởi đồ vì nghi lấy tiền

VietNamNet đưa tin ngày 23/11, Công an Tiền Giang đang làm rõ các nội dung liên quan đến vụ hai cô gái trang điểm bị gia đình chú rể lục vali, yêu cầu cởi đồ vì nghi lấy 20 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra tại xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – gây xôn xao cư dân mạng trong mấy ngày qua.

Người nhà chú rể lục soát đồ đạc và vali của hai cô gái làm nghề trang điểm. Ảnh: Chụp màn hình

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Tịnh An xác nhận đã nắm được vụ việc trên. Phía Công an xã đang xác minh, có nhiều vấn đề, nội dung cần được làm rõ. Cơ quan công an đã mời những người có liên quan đến làm việc.

Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 30 phút ghi lại hình ảnh 2 cô gái trang điểm cho cô dâu bị người nhà chú rể giữ lại, lục soát vali, đồ make up. Những người này nói gia đình họ phát hiện bị mất 20 triệu đồng trong đám cưới.

Hai cô gái đồng ý để người nhà lục đồ kiểm tra và liên tục yêu cầu mọi người không được bước qua đồ trang điểm.

Một người đàn ông phía gia đình cũng mở lời, "mấy cô thông cảm nha"… Thợ trang điểm đề nghị gọi công an đến giải quyết, tuy nhiên gia đình từ chối vì nhà đang có đám không muốn gây ồn ào.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi người nhà đề nghị hai cô gái cởi đồ để lục soát... Ấm ức quá, một cô gái đã bật khóc nức nở, tuy nhiên vẫn cởi đồ để người nhà kiểm tra.

Sau khoảng 30 phút lục soát nhưng không thấy bất kỳ khoản tiền nào, một vài người nhà của chú rể bước vào xin lỗi hai cô gái.