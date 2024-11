Tin sáng 23/11: Đằng sau lối sống sang chảnh của một 'hot girl' tại Đà Nẵng; Thông tin mới vụ hiệu trưởng bỏ nhiệm sở nhiều ngày ở Gia Lai

Đằng sau lối sống sang chảnh của một "hot girl" tại Đà Nẵng

Đối tượng và tang vật. Ảnh: NLĐ

Thông tin trên Người lao động, mới đây, lãnh đạo Đồn Biên phòng Sơn Trà, BĐBP TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "mua bán trái phép chất ma túy", bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng Phạm Thị Trà My (SN 2001, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho công an quận này tiếp tục điều tra.

Trước đó, lúc 18 giờ 30, ngày 14/10, tại đường Trần Thánh Tông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), tổ công tác của Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện H.Đ.T. (trú quận Thanh Khê) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Lúc này, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy nam thanh niên có 9 lọ nhựa chứa chất lỏng màu đỏ, tím. Shipper cho biết được Phạm Thị Trà My thuê đi giao "hàng" cho khách.

Từ lời khai của T., tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) kiểm tra hành chính nơi ở của My.

Tại đây, các trinh sát phát hiện 3 chai nhựa chứa khoảng 500ml, 20 lọ nhựa chứa khoảng 100ml chất lỏng đều có đặc điểm giống với chất lỏng bị thu giữ.

Ngoài ra, lực lượng phát hiện thêm 139 vỏ lọ nhựa và một số vật dụng khác dùng để sang chiết. Sau gần một ngày đấu tranh, Trà My tự nguyện giao nộp thêm 2 chai nhựa (chứa khoảng 1.000ml chất lỏng màu vàng).

Trà My khai nhận, số tinh dầu này được đặt mua qua mạng xã hội của một đối tượng không rõ danh tính ở Hà Nội. Sau khi nhận được "hàng", Trà My tự tay chiết ra các lọ nhỏ để bán kiếm lời.

Cụ thể, với 1 lít tinh dầu pha ma túy với giá 9,6 triệu đồng, My chỉ cần pha thêm phẩm màu với hương trái cây rồi sang chiết ra các lọ nhỏ với mức giá khác nhau là đã có thể bán cho khách. Trung bình cứ 3 ngày Trà My bán hết 1 lít. Tính ra, lợi nhuận sau khi bán sẽ thu lời gấp 4 lần so với số vốn.

Được biết, trên Facebook, Trà My nổi tiếng với hình ảnh sang chảnh, check-in nhiều địa điểm, nhà hàng nổi tiếng.

Chi tiết sắp xếp các phường của TP.HCM từ năm 2025

Trụ sở UBND TP.HCM. Ảnh: Tiền Phong

Theo nghị quyết, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, TP.HCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố; 273 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 210 phường, 58 xã và 5 thị trấn).

Cụ thể, tại quận 3, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Phường 10 vào Phường 9. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Phường 13 vào Phường 12. Sau khi sắp xếp, Quận 3 có 10 phường.

Tại Quận 4, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Phường 6 vào Phường 9. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 10 vào Phường 8. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số Phường 14 vào Phường 15. Sau khi sắp xếp, Quận 4 có 10 phường.

Tại Quận 5, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 3 vào Phường 2. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số Phường 6 vào Phường 5. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số Phường 8 vào Phường 7. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số Phường 10 vào Phường 11. Sau khi sắp xếp, Quận 5 có 10 phường.

Tại Quận 6, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 3, Phường 4 vào Phường 1. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 6 và điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của Phường 5 để nhập vào Phường 2. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 5 sau khi điều chỉnh vào Phường 9. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của Phường 10 để nhập vào Phường 11. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của Phường 13 để nhập vào Phường 14. Sau khi sắp xếp, Quận 6 có 10 phường.

Tại Quận 8, thành lập phường Rạch Ông trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 1, Phường 2 Phường 3. Thành lập phường Hưng Phú trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 8, Phường 9, Phường 10. Thành lập phường Xóm Củi trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 11, Phường 12, Phường 13. Sau khi sắp xếp, Quận 8 có 10 phường.

Tại Quận 10, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 7 vào Phường 6. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 5 vào Phường 8. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 11 vào Phường 10. Sau khi sắp xếp, Quận 10 có 11 phường.

Tại Quận 11, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 2 vào Phường 1. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 4, Phường 6 vào Phường 7. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 12 vào Phường 8. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 9 vào Phường 10. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 13 vào Phường 11. Sau khi sắp xếp, Quận 11 có 10 phường.

Tại quận Bình Thạnh, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 3 vào Phường 1. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của Phường 6 để nhập vào Phường 5. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 6 sau khi điều chỉnh vào Phường 7. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của Phường 13 để nhập vào Phường 11. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 15 vào Phường 2. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 21 vào Phường 19. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 24 vào Phường 14. Sau khi sắp xếp, quận Bình Thạnh có 15 phường.

Tại quận Gò Vấp, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 4, Phường 7 vào Phường 1. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 9 vào Phường 8. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của Phường 13 để nhập vào Phường 14. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số Phường 13 sau khi điều chỉnh vào Phường 15. Sau khi sắp xếp, quận Gò Vấp có 12 phường.

Tại quận Phú Nhuận, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 3 vào Phường 4. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số Phường 17 vào Phường 15. Sau khi sắp xếp, quận Phú Nhuận có 11 phường.

Giải quyết chế độ lương cho giáo viên sau vụ hiệu trưởng bỏ nhiệm sở nhiều ngày

Trường THCS Lê Văn Tám. Ảnh: Trần Hoàn

Trao đổi trên Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Ân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Prông (Gia Lai) xác nhận, đã phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết chế độ tiền lương và phụ cấp lương tháng 11/2024 cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường THCS Lê Văn Tám (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông).

Theo ông Ân, sau khi Vietnamnet có bài phản ánh "Hiệu trưởng bỏ nhiệm sở nhiều ngày, hàng loạt giáo viên bị chậm lương" - các đơn vị chức năng đã vào cuộc xem xét xử lý liên quan đến quyền lợi của giáo viên.

"Việc giải quyết chế độ tiền lương và phụ cấp lương tháng 11/2024 đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam là sự động viên rất cần thiết để thầy cô giáo khu vực biên giới yên tâm công tác" - ông Ân nói.

Ông Lê Văn Ban, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám xác nhận, chiều 20/11, sau khi được phòng nội vụ và phòng tài chính hướng dẫn làm các thủ tục ký lương rồi chuyển qua kho bạc huyện duyệt chi, khoảng 9h ngày 21/11, tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường đã nhận được lương tháng 11.

Chủ tịch xã giải thích trước việc bị 74 hộ dân đồng loạt ký đơn tố "quan hệ bất chính"

Hình ảnh người phụ nữ tiến vào phía xe ông Ng.

Theo Người lao động, trao đổi với báo chí, ông C.X.Ng - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) - cho hay đã gửi giải trình lên cấp trên liên quan đến việc xuất hiện tại một nhà nghỉ trong giờ hành chính và thông tin ông bị nghi ngờ có "quan hệ bất chính".

Ông Ng. thừa nhận có đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, nhưng khẳng định mục đích chỉ là "thăm người quen". Đồng thời, ông Ng. khẳng định không biết người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội là ai.

Ông Ng. giải thích thêm rằng trước khi đi giải quyết việc riêng, ông đã thông báo và phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND xã.

Về những nghi vấn liên quan đến mối "quan hệ bất chính" với bà H. - nhân viên đang công tác tại UBND xã Quảng Hải, ông Ng. cho biết sẽ chờ kết luận từ cơ quan cấp trên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip và hình ảnh được cho là của ông Ng. tại một nhà nghỉ. Trong clip, có một người phụ nữ bước ra từ nhà nghỉ, nhưng chưa rõ liệu người này có liên quan trực tiếp đến ông Ng. hay không.

Thông tin Chủ tịch xã Quảng Hải rời nhà nghỉ cùng người phụ nữ bị cho là cấp dưới đã khiến dư luận xôn xao. Ủy ban kiểm tra Thị ủy Ba Đồn nhanh chóng vào cuộc xác minh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban kiểm tra Thị ủy Ba Đồn cũng nhận được một đơn kiến nghị với chữ ký của 74 người dân đang sinh sống và làm việc tại xã Quảng Hải. Đơn kiến nghị đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc, nhằm bảo vệ uy tín của tổ chức và đảng viên.

Từ 2025, tài xế phải kiểm tra kiến thức để phục hồi điểm giấy phép lái xe

Kiểm tra kiến thức về trật tự, an toàn giao thông sẽ gồm 2 phần. Ảnh: Đình Hiếu

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 65 quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Thông tư quy định Cục CSGT và Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nội dung kiểm tra gồm 2 phần: Kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thực hiện theo câu hỏi sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Về phương pháp kiểm tra, Thông tư quy định: Đối với kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật, người dự kiểm tra thực hiện bài trắc nghiệm trên máy tính theo phần mềm kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đối với kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng, người dự kiểm tra xử lý các tình huống giao thông theo mô phỏng trên máy tính.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi xé Quốc kỳ GĐXH - Khi đi qua đoạn đường vắng, thấy người dân treo Quốc kỳ để chuẩn bị cho "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", do bốc đồng 2 đối tượng đã xé Quốc kỳ.