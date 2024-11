Tin sáng 22/11: Thông tin mới nhất vụ 2 người trên xe rác rơi xuống sông mất tích ở Huế; 3 nữ sinh đánh gãy đốt sống cổ bạn cùng trường bị đình chỉ học

Tin sáng 21/11:Từ năm 2025, người mắc các bệnh này sẽ không được lái xe máy; Thay đổi lương hưu người lao động cần biết GĐXH - Theo quy định của Thông tư 36/2024, Bộ Y tế quy định những người mắc một trong những bệnh được liệt kê không đủ điều kiện để lái xe máy. Chính sách lương hưu từ năm 2025 có nhiều thay đổi so với Luật BHXH hiện hành, người lao động cần nắm rõ.

Diễn biến vụ 2 người trên xe rác rơi xuống sông ở Thừa Thiên Huế

Đến chiều tối 21/11, chiếc xe chở rác đâm vào thành cầu Bình Thành rồi rơi xuống sông được lực lượng chức năng trục vớt thành công. Tuy nhiên công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích vẫn chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng tiến hành phương án trục vớt xe.

Trước đó, khoảng 7h15 cùng ngày, anh Tôn Thất Tín (SN 1997, trú phường Thủy Vân, TP Huế) điều khiển xe chở rác BKS 75C - 044.83 chở theo ông Nguyễn Đăng Thanh (SN 1966, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế) lưu thông theo đường tỉnh lộ 12D từ hướng QL49 - UBND xã Bình Thành. Khi chiếc xe chạy đến khu vực cầu Bình Thành bất ngờ va vào lan can rơi xuống sông, 2 người trên xe mất tích.

Theo quan sát, do địa hình khó khăn, để trục vớt được chiếc xe lực lượng chức năng huy động nhiều máy móc để mở đường, sau đó đưa xe cẩu cỡ lớn đến sát bờ sông nhằm kéo xe.

Dưới sông, các chiến sĩ cầm theo dây cáp lặn xuống để buộc vào xe chở rác trước khi xe cẩu vận hành kéo ô tô gặp nạn lên bờ.

Mặc dù chiếc xe được cẩu lên thành công tuy nhiên bị hư hỏng nặng ở phần cabin và thùng xe. Được biết, xe chở rác sản xuất năm 2015, hạn kiểm định vào tháng 1/2025.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích vẫn chưa có kết quả.

Thi trượt sát hạch lái xe máy, lên facebook mua bằng giả giá hơn 1 triệu

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Bảo Lâm gần đây đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp đặt mua giấy phép lái xe giả qua mạng xã hội. Hiện Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Cụ thể, ngày 18/11/2024, Tổ công tác Công an huyện Bảo Lâm phát hiện chị Đ.T.D (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng) tàng trữ một bộ hồ sơ giấy phép lái xe máy để trống thông tin cá nhân và một giấy phép lái xe máy hạng A1 nghi là giả. Chị D khai nhận do bản thân trước đó thi trượt sát hạch lái xe máy nên đã lên mạng xã hội facebook tìm kiếm, đặt mua giấy phép lái xe máy giả với giá 1.200.000đ.

Cùng hành vi tương tự, trước đó ngày 7/11/2024, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã phát hiện, ngăn chặn một trường hợp đặt mua giấy phép lái xe máy giả qua mạng xã hội facebook.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nghiệm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả.

Hà Nội phát hiện gần 150 bộ hài cốt tại phố Tây Sơn

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, quá trình thi công hạ tầng kỹ thuật trong ngõ 167 Tây Sơn, lực lượng công nhân đã phát hiện nhiều bộ hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1m.

Quá trình thi công cống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn, lực lượng công nhân phát hiện gần 150 bộ hài cốt. Ảnh: Đình Sơn

Sau khi phát hiện sự việc, phường Quang Trung và quận Đống Đa đã yêu cầu đơn vị liên quan tạm dừng thi công hạ tầng kỹ thuật trong ngõ 167, đồng thời tập hợp hài cốt vào tiểu mới chờ phương án giải quyết.

Tính đến ngày 21/11, các đơn vị đã xác định được gần 150 bộ hài cốt trong ngõ 167 Tây Sơn. “Chính quyền phường Quang Trung đã làm việc với các sở ngành và đơn vị liên quan để di dời các bộ hài cốt về nghĩa trang phù hợp”, lãnh đạo UBND quận Đống Đa cho biết.

Theo người dân sống trong khu vực, đây không phải là lần đầu tiên địa phương phát hiện nhiều bộ hài cốt. Trước đây, mỗi khi thi công công trình hạ tầng, đào móng nhà... cũng đã phát hiện hài cốt.

Dự án cống thoát nước trong ngõ 167 Tây Sơn hiện vẫn tạm dừng thi công. Công trình được lực lượng chức năng rào chắn cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong ngõ. Những bộ hài cốt được tập kết, phủ bạt bên đường để chuẩn bị di chuyển tới nơi khác.

Vụ học sinh 'đầu trần' điều khiển mô tô ở Hà Nội: Lập biên bản xử phạt phụ huynh

VNN đưa tin, liên quan đến clip phản ánh nhóm học sinh không đội mũ bảo hiểm điều khiển mô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), chiều 21/11, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an quận Thanh Xuân đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và 10 phụ huynh, học sinh.

Lực lượng CSGT, Công an quận Thanh Xuân, Ban Giám hiệu nhà trường làm việc với phụ huynh, học sinh vi phạm.

Tại buổi làm việc, ông Phan Như Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, từ đầu năm học, nhà trường đã tuyên truyền và yêu cầu phụ huynh, học sinh ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, khi ở trường các em chấp hành nghiêm túc nhưng ra khỏi cổng trường các em lại vi phạm.

"Đây là bài học của các em học sinh vi phạm nói riêng và toàn thể học sinh của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Tôi cho rằng, cơ quan chức năng và nhà trường có nỗ lực tuyên truyền, ngăn chặn đến đâu cũng không bằng chính các phụ huynh quản lý con em mình. Đồng thời, nhà trường đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm", ông Phan Như Hùng nhấn mạnh.

Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an quận Thanh Xuân thông tin, thời gian qua, Công an quận Thanh Xuân đã xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông trên địa bàn. Đơn vị cũng đang tiếp tục xác minh để gửi thông báo về nhà trường đối với học sinh vi phạm. Đồng thời, gửi thông báo về cơ quan; chi bộ nơi bố, mẹ học sinh sinh hoạt Đảng để có biện pháp nhắc nhở.

3 nữ sinh đánh gãy đốt sống cổ bạn cùng trường bị đình chỉ học

NLĐ đưa tin, ngày 21/11, tin từ Trường THPT Nông Cống 2 (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, liên quan tới vụ việc nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ, hiện nhà trường đã tiến hành họp hội đồng kỷ luật, đưa ra hình thức kỷ luật đối với một số học sinh tham gia đánh bạn gây thương tích nặng.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật của Trường THPT Nông Cống 2 đã đình chỉ học 2 tuần đối với 3 nữ sinh, từ ngày 19/11 đến ngày 2/12.

Theo ông Đặng Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 2, nhà trường thi hành kỷ luật căn cứ vào Thông tư 32 của Bộ GD-ĐT, còn vụ việc hiện Công an huyện Nông Cống vẫn đang điều tra và chưa có kết quả thông báo đến nhà trường.

Ông Lê Văn Thanh (bố của nữ sinh bị đánh) cho biết, đến nay đã gần 50 ngày xảy ra sự việc, con ông sức khỏe vẫn còn yếu, chưa thể đi lại bình thường được, phần cổ bị thương vẫn đang phải cố định.

"Ngày 18/11, gia đình tôi đã có đơn gửi đến Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị chỉ đạo, điều tra và sớm đưa ra kết luận sự việc, do việc chờ đợi công an huyện quá lâu"- ông Thanh nói.

Trước đó, như đã thông tin, chiều 5/10, trên đường đi học về đến xã Tân Phúc (huyện Nông Cống) nữ sinh L.V.G.N. (SN 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn.

Trong lúc can ngăn, nữ sinh N. bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng". Theo một số đoạn clip gia đình cung cấp, em N. bị nhiều nữ sinh khác cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và dùng tay đánh, dùng chân đạp vào người.

Hậu quả, em N. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ xác định nữ sinh N. bị thương nặng, bị gãy đốt sống cổ.

Sự việc xảy ra gần 2 tháng, thế nhưng đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Phát hiện túi xách chứa nhiều loại tiền ở sân bay Nội Bài

Khoảng 12h ngày 21/11, trong lúc thu gom xe đẩy, chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, nhân viên đội xe đẩy (Trung tâm khai thác ga Nội Bài) phát hiện chiếc túi xách trên xe đẩy tại khu vực sảnh công cộng nhà ga hành khách T2.

Chiếc túi cùng nhiều loại tiền trị giá hơn 88 triệu đồng bị bỏ quên ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Quốc Dũng

Xác định đây là tài sản hành khách bỏ quên, chị Nguyệt đã nhanh chóng báo cho nhân viên an ninh hàng không Nội Bài. Lực lượng An ninh cơ động Nội Bài ngay lập tức bằng các biện pháp nghiệp vụ đã kiểm tra trực quan, kiểm tra chất nổ, soi chiếu an ninh đối với chiếc túi xách và lập biên bản bàn giao về Đội An ninh cơ động.

Qua kiểm tra, bên trong chiếc túi xách có chứa 1.500 USD, tiền Đài Loan và VNĐ… với tổng trị giá hơn 88 triệu đồng. Tuy nhiên, trong túi này không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào. Sân bay Nội Bài đã phát đi thông báo truy tìm chủ nhân chiếc túi.

Đến 15h cùng ngày, Công an cửa khẩu Nội Bài đã liên hệ với an ninh sân bay trao đổi về việc một nam hành khách khách Đài Loan đề nghị hỗ trợ tìm túi tiền bỏ quên.

Bước đầu lực lượng an ninh sân bay Nội Bài xác định thông tin trùng khớp với chiếc túi mà chị Nguyệt nhặt được.

Tại đây, vị khách mô tả đúng hình dạng chiếc túi, từng loại và mệnh giá tiền ở bên trong. Sau khi xác định chính xác chủ nhân chiếc túi, lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao lại tài sản cho hành khách.

