Tin sáng 24/2: Không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh trong tháng 3, nhiều ngày mưa phùn, nồm ẩm; Thay đổi việc trả lương hưu và trợ cấp từ tháng 3

Tin sáng 23/2: Điểm danh những nơi sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về; Hà Nội lắp camera ‘phạt nguội’ người vứt rác không đúng quy định GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao trong ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa; lãnh đạo UBND TP Hà Nội vừa giao UBND 4 quận trên địa bàn lắp camera ‘phạt nguội’ người vứt rác không đúng quy định.

Thay đổi việc trả lương hưu và trợ cấp từ tháng 3

Từ tháng 3/2025, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt điều chỉnh lùi 3 ngày so với trước đó. Ảnh: Chinhphu.vn





Theo BHXH TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có chi trả lương hưu và chế độ BHXH hằng tháng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt từ tháng 3/2025 sẽ được thực hiện như sau:

Tổ chức chi trả tại các điểm chi của Bưu điện từ ngày 7 đến ngày 10 hằng tháng.

Tổ chức chi trả tại các bưu cục của bưu điện trung tâm/huyện từ ngày 11 đến hết ngày 25 hằng tháng.

Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ Tết thì chi trả vào ngày làm việc tiếp theo.

BHXH TPHCM cũng đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH mở tài khoản ngân hàng để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản từ ngày 1 hằng tháng.

Hiện người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản vẫn sẽ được chi trả từ ngày 1 hằng tháng, tức là kỳ chi trả lương hưu tháng 3 sẽ được nhận vào ngày 1/3.

Trong kỳ nhận lương hưu tháng 3/2025, người hưởng hưu, trợ cấp BHXH có thể liên hệ với nhân viên tại các điểm chi trả hoặc nhân viên ngân hàng tại các điểm chi trả để được hướng dẫn đăng ký mở tài khoản ngay tại điểm chi trả. Khi đến mở tài khoản người dân cần mang theo căn cước công dân (CCCD).

Trước đó, BHXH TPHCM chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2 vào kỳ chi trả tháng 1. Cụ thể, lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, 2 được chuyển vào tài khoản người hưởng từ ngày 2/1 (do ngày 1/1 là ngày nghỉ Tết Dương lịch).

Với hình thức chi lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, Bưu điện TPHCM tổ chức chi từ ngày 4/1 - 25/2 (trừ ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết).

Như vậy, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt từ tháng 3 sẽ lùi lại 3 ngày so với tháng trước đó.

Không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh trong tháng 3, nhiều ngày mưa phùn, nồm ẩm

Không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh trong tháng 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi cả nước. Theo đó, các chuyên gia nhận định, trong 1 tháng tới từ nay đến 20/3, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đồng thời, thời kỳ này, dải áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh, nâng trục lên phía Bắc và có khả năng tác động đến khu vực các tỉnh thành phía Nam trong những ngày cuối tháng 2/2025.

Do đó, khu vực Trung và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong đó, tổng lượng mưa tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-30mm, có nơi cao trên 30mm; các khu vực còn lại cao hơn từ 5-15mm so với với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trước mắt, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 1-2 ngày tới, áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh trở lại, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung - Nam Trung Bộ tiếp tục lấn về phía Tây... Nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động tốt tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ đến hết ngày hôm nay (24/2).

Ngày 24/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Đợt không khí lạnh này khiến Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm; đồng thời kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao trong khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Ngoài ra, ở khu vực từ Quảng Trị đến Huế có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Vụ 23 biển cấm đỗ xe ngày chẵn trên 1km đường: Chính quyền chỉ đạo tháo dỡ

UBND huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo dỡ 23 biển cấm đổ xe ngày chẵn trên 1km đường ở xã Lạc Lâm.

Trước đó, như báo VietNamNet thông tin, quốc lộ 27 qua trung tâm xã Lạc Lâm (huyện Đơn Dương) đoạn từ nhà thờ Lạc Lâm đến UBND xã vừa được nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên, người dân thắc mắc khi tuyến đường dài chỉ khoảng 1km nhưng có tới 23 biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn. Các biển báo đặt cách nhau 20-30m, xen kẽ từ 2-3 căn nhà người dân.

Về vấn đề này, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết các biển báo trên do UBND huyện Đơn Dương thực hiện. Việc lắp biển báo cấm đậu xe ngày chẵn sau mỗi đoạn đường giao với quốc lộ 27 là không sai.

Tuy nhiên, Sở này cho rằng đơn vị quản lý chỉ cần cắm 1 biển báo cấm đậu xe ngày chẵn, rồi kèm biển phụ với nội dung "chiều dài hiệu lực" là xong. Vì thế, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Đơn Dương điều chỉnh cho phù hợp.

Hà Nội đầu tư 1.400 tỷ đồng làm hầm chui 6 làn xe đường Hoàng Quốc Việt

Sở GTVT vừa trình UBND TP Hà Nội báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3) và kết nối với phố Trần Vỹ. Dự án này nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy và quận Bắc Từ Liêm.

Theo tờ trình, dự án thành phần độc lập 2 - đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ, có tổng chiều dài khoảng 600m (trong đó chiều dài hầm kín 275m, chiều dài hầm hở khoảng 212m...).

Mặt cắt ngang hầm 22,1m, bố trí 6 làn xe, mỗi bên 2 làn xe cơ giới rộng 3,5m và 1 làn xe thô sơ rộng 2,5m.

Đường hai bên trước cổng Bộ Công an rộng 14,75m gồm 4 làn xe cơ giới, hè đường rộng 4,5m. Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài có quy mô cắt ngang 50m.

Đường Hoàng Quốc Việt hiện trạng được xén hè, điều chỉnh dải phân cách giữa, mở rộng làn đường bên phải và bên trái, đường xung quanh nút giao; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đèn tín hiệu, sơn kẻ và tổ chức giao thông tổng thể đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

Phạm vi nghiên cứu dự án tính từ tim nút giao về phía đường Hoàng Quốc Việt khoảng 525m (ngã ba giao đường Phạm Tuấn Tài), về phía đường Trần Vỹ khoảng 720m (giao đường Trần Vỹ).

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 1.424 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện năm 2025 - 2028.

Ngoài ra, 2 tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật do UBND quận Cầu Giấy và quận Bắc Từ Liêm thực hiện.

Về sự cấp thiết đầu tư dự án, Sở GTVT Hà Nội cho biết, lưu lượng phương tiện giao thông trên các trục đường Hoàng Quốc Việt, Vành đai 3 không ngừng gia tăng. Tổ chức giao thông với nút giao bằng và đèn tín hiệu không thể đáp ứng được nhu cầu, do đó phải có giải pháp mở thêm hướng lưu thông, đồng bộ khả năng giải tỏa áp lực giao thông của nút giao Hoàng Quốc Việt - Vành đai 3 với các nút giao kế cận.

Tại khu vực nút giao, trong các giờ cao điểm xảy ra ùn tắc giao thông, mức độ ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn rất cao.

Theo Sở GTVT Hà Nội, việc đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu đô thị H2-1...

Khi hoàn thành, hầm chui tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng sẽ giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao và các nút kế cận, giảm chi phí, thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt.

Công an Tây Ninh cảnh báo thông tin sai sự thật về những chiếc xe "bắt cóc"

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết hiện nay, trên các hội, nhóm, tài khoản mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin thất thiệt về việc Tây Ninh xuất hiện những chiếc xe "bắt cóc" gây bất an cho người dân.

Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các huyện, thị xã, thành phố chưa phát hiện, tiếp nhận nội dung trình báo liên quan đến hành vi bắt cóc trên địa bàn. Công an cảnh báo: Việc đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật một cách tràn lan gây hoang mang trong nhân dân và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến người khác là vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Hà Nội lắp camera phạt nguội người dân đổ rác bừa bãi

Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 70 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tại cuộc họp về công tác vệ sinh môi trường tại 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Trọng Đông giao UBND 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng triển khai lắp đặt camera của thành phố, đáp ứng nhiều mục tiêu.

Trong đó, việc lắp đặt camera nhằm quản lý công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm như đổ trộm rác thải, bỏ rác thải không đúng giờ, không đúng nơi quy định, chậm thu gom, vận chuyển rác theo hợp đồng...

Các quận này cũng cần triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự đô thị, vỉa hè, lòng đường thông thoáng, đủ điều kiện cho các phương tiện vệ sinh môi trường tiên tiến, hiện đại hoạt động hiệu quả.

Cũng tại thông báo kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng quy trình, định mức, đơn giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để các đơn vị thanh quyết toán, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cho các gói thầu vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố từ năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các gói thầu vệ sinh môi trường tại các tuyến đường cao tốc, tuyến đường trên cao đảm bảo sạch đẹp, không để tình trạng tồn đọng rác thải, bụi bẩn và ứ đọng nước, có thời gian hoạt động phù hợp, không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Về công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu vực vườn hoa, thảm cỏ (mở), lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị thực hiện gói thầu duy trì vệ sinh môi trường phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội xác định các vị trí, diện tích cần phối hợp trong công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tần suất, phương pháp thực hiện quét, hút để đảm hiệu quả, sạch đẹp.