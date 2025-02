Tin sáng 23/2: Điểm danh những nơi sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về; Hà Nội lắp camera ‘phạt nguội’ người vứt rác không đúng quy định

Hà Nội lắp camera 'phạt nguội' người vứt rác không đúng quy định

Hà Nội sẽ lắp camera giám sát việc vứt rác không đúng nơi quy định trong 4 quận. Ảnh: Hà Yên

Theo VietnamNet, UBND TP Hà Nội đã ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông tại cuộc họp về công tác vệ sinh môi trường nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Cụ thể, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Sở TN&MT phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng quy trình, định mức, đơn giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để các đơn vị thanh, quyết toán, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cho các gói thầu vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố từ năm 2026.

UBND các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, vỉa hè, lòng đường thông thoáng, đủ điều kiện cho các phương tiện vệ sinh môi trường tiên tiến, hiện đại hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Trọng Đông giao UBND 4 quận nội thành triển khai chương trình lắp đặt camera của thành phố, đáp ứng nhiều mục tiêu, trong đó có việc quản lý công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn. Qua đó phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm, như đổ trộm rác thải, bỏ rác thải không đúng giờ, không đúng nơi quy định, chậm thu gom, vận chuyển rác theo hợp đồng…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở TN&MT kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các gói thầu vệ sinh môi trường trên các tuyến đường cao tốc, trên cao bảo đảm sạch đẹp, không để tình trạng tồn đọng rác thải, bụi bẩn và ứ đọng nước, có thời gian hoạt động phù hợp, không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Theo Điều 25 Nghị định 45 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường bị phạt 1 - 2 triệu đồng.

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to do không khí lạnh tràn về

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều nơi có mưa. Ảnh minh họa: TL

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khoảng gần sáng ngày 23/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ từ đêm nay trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ 13-16 độ; Trung Trung Bộ 17-20 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội từ đêm nay trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao trong ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Dự báo trong ngày hôm nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Đồng thời, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối) với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, từ gần sáng ngày 24/2 mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Từ đêm 23/2, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m, riêng Bình Định đến Bình Thuận 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Danh tính người cầm dao xông vào cửa hàng cướp tiền ở TP. HCM

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo NLĐO, chỉ vài giờ sau khi cầm dao xông vào một cửa hàng cướp tiền ở TP Thủ Đức (TPHCM), công an TPHCM đã bắt giữ được nghi phạm.

Nam thanh niên được đưa về trụ sở Công an phường Linh Tây (TP Thủ Đức) để lấy lời khai. Được biết, xe máy sử dụng để đi cướp là xe máy của người thân.

Theo công an, lúc 13 giờ cùng ngày, nhân viên cửa hàng FPT Shop tại số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, TP Thủ Đức (TPHCM) đến trụ sở Công an phường Linh Tây trình báo vụ cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng.

Theo đó, một thanh niên đi xe Future đỏ đen biển số 78AH-088.94 mặc áo khoác xám, quần dài màu đen, nón bảo hiểm màu xám, đeo khẩu trang màu trắng vào cửa hàng trên cướp tài sản là tiền khoảng 153 triệu đồng.

Sau khi thực hiện thành công vụ cướp, nam thanh niên tẩu thoát ra đường Phạm Văn Đồng, hướng về cầu Gò Dưa... Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp Công an TP HCM lập tức vào cuộc truy xét, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ ít giờ sau, lực lượng công an đã bắt được thủ phạm gây án là Trương Hùng Đức (22 tuổi, quê tỉnh Phú Yên).

Tang vật thu giữ gồm hơn 152 triệu đồng, được đem về nhà trọ trên đường số 7, phường Linh Chiểu, cùng phương tiện gây án.

Tai nạn thảm khốc tại Sơn La: 2 bệnh nhân chấn thương nhẹ được ra viện

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La hội chẩn cùng Bệnh viện Việt Đức nhằm xác định phương án điều trị tối ưu đối với các bệnh nhân.

Theo VOV, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, trưa 22/2, đã có 2/6 bệnh nhân bị thương được cấp cứu từ huyện Yên Châu lên đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức; có 2 bệnh nhân bị chấn thương nhẹ được ra viện, về nhà điều trị và chăm sóc.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 6, địa phận huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, sáng cùng ngày Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 6 bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương.

Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, cuộc hội chẩn khẩn cấp giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đánh giá tình trạng các nạn nhân, giúp xác định phương án điều trị tối ưu, đồng thời bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận các bệnh nhân bị chấn thương nặng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo đó, có 2/6 bệnh nhân bị đa chấn thương, chấn thương ngực, tràn máu màng phổi, gãy xương, nghi ngờ đụng dập đầu tụy và lách... đã được chuyển về bệnh viện Việt Đức; 2 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại khoa Răng, hàm, mặt và khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La với tiên lượng tốt; 2 bệnh nhân còn lại bị chấn thương nhẹ được ra viện, về nhà điều trị.

Gắp nắp lon nước ngọt trong dạ dày bé trai 11 tuổi ở Quảng Ngãi

Nắp lon nước ngọt trong dạ dày bé trai 11 tuổi được gắp ra ngoài. Ảnh: B.V

Theo VTC News, ngày 22/2, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhi 11 tuổi (trú xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi) trong tình trạng nghẹn, đau tức vùng ngực.

Qua thăm khám, chụp X-quang, siêu âm vùng ngực, bụng, bác sĩ xác định có dị vật trong đường tiêu hóa của bệnh nhi. Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển đến khoa Gây mê hồi sức để thực hiện thủ thuật gắp dị vật.

Tại đây, các bác sĩ đã gắp ra ngoài nắp lon nước ngọt bằng nhôm từ trong dạ dày bé trai. Quá trình gắp dị vật gặp nhiều khó khăn do nắp nhôm có nhiều góc sắc nhọn đã gây đau, trầy xước và chảy máu trong thực quản, dạ dày của bệnh nhi.

Theo bác sĩ, hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, đang được tiếp tục theo dõi tại khoa Nhi tiêu hóa.

Công an vào cuộc vụ tố chủ quán cà phê nổi tiếng đánh đập dã man bé trai ở Đà Nẵng

Bài viết phản ánh việc bé trai bị chủ quán cà phê hành hung (ảnh Facebook nhân vật).

NLĐ đưa tin, chiều 22/2, mạng xã hội lan truyền bài đăng của tài khoản Facebook B.B, phản ánh việc con trai mình bị chủ quán cà phê C.C.G (bãi tắm Mân Thái, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) hành hung đến gãy chân răng, theo dõi chấn thương sọ não.

Theo bài viết, người này cho rằng vào ngày 21/2, khi con trai đang chơi ở bãi tắm Mân Thái thì làm vỡ 1 vỏ chai thủy tinh. Lúc này, chủ quán cà phê C.C.G đã "lao vào tát cháu tới tấp 8, 9 phát vào mặt. Sau đó nhiều lần đập đầu cháu vào cây cột gỗ của xích đu và tiếp tục bảo nhân viên đem dây xiết cổ và tay cháu" - bài viết ghi rõ.

Người này cũng cho hay qua cấp cứu, Trung tâm y tế quận Sơn Trà chẩn đoán cháu bị gãy chân răng, cần theo dõi chấn thương sọ não.

"Hôm qua khi đánh con mình xong thì chủ quán đã chở cháu lên phường để báo công an phường rằng cháu đập chai và cầm dao rọc giấy làm hung khí. Nhưng cháu không hề cầm. Thực ra cháu đang chơi và thấy vỏ chai nằm dưới cát, thì cháu lượm và ném lên bờ kè cách đó 1,5m để nhân viên thấy mà dọn đi, nhưng không ngờ vỏ chai bị bể và phía chủ quán không cho cơ hội giải thích" - bài viết nêu.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận hàng nghìn lượt tương tác, được hàng loạt hội nhóm tại Đà Nẵng chia sẻ. Đa số đều bất bình với cách hành xử của chủ cơ sở, đồng thời kêu gọi tẩy chay quán cà phê này. Trong khi đó, một số người vẫn cho rằng cần có thông tin từ các bên liên quan để làm sáng tỏ vụ việc.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Mân Thái khẳng định thông tin trên Facebook là không chính xác. Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc, chủ quán có tìm hỏi mẹ của cháu nhưng cháu bé không nói. Do vậy, chủ quán phải chở cháu bé lên Công an phường Mân Thái để làm việc.

"Công an 2 hôm nay đã làm việc rồi. Chiều nay, sau khi có bài đăng trên Facebook thì Công an phường Mân Thái tiếp tục mời gia đình cháu bé và chủ quán cà phê đến trụ sở để làm rõ tiếp một số nội dung. Nội dung cụ thể phía công an sẽ cung cấp" - lãnh đạo UBND phường Mân Thái cho biết.

Phóng viên liên hệ với quán cà phê C.C.G thì được một nhân viên tại quán cho hay chủ cơ sở đang làm việc với công an, hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Được biết, quán cà phê C.C.G nằm sát bãi tắm Mân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Thời gian qua, cơ sở này trở thành một địa điểm ăn uống, check-in nổi tiếng với người dân, du khách đến Đà Nẵng.