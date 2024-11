Tin sáng 25/11: Đạt bao nhiêu điểm để được phục hồi điểm giấy phép lái xe từ 2025? Từng về nhà chờ chết, chàng trai trẻ hồi sinh kỳ diệu sau 2 tháng nằm viện

Người vợ thay chồng viết thư tay cảm ơn gia đình hiến tặng trái tim

Lá thư chị T viết gửi cảm ơn gia đình người hiến tạng. (Ảnh: Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia)

Theo VTC News, mới đây, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia chia sẻ về bức thư của chị N.T.P.T – vợ của bệnh nhân được nhận trái tim từ người chết não hiến tặng.

Chồng chị T bị suy tim nặng 4 năm nay, dù được bệnh viện và y bác sĩ nỗ lực cứu chữa song vẫn không có nhiều tiến triển, ghép tạng là biện pháp duy nhất, hy vọng sống cuối cùng của anh.

Ngày 24/8/2024, gia đình chị T được bệnh viện thông báo có tạng hiến từ người cho bị chết não, nhiều khả năng tương thích với sức khoẻ của bệnh nhân suy tim. Nhờ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến, chồng chị T được hồi sinh, kéo dài sự sống.

Trong thư, chị T thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành tới người hiến tặng và thân nhân gia đình người hiến.

"Gia đình tôi thật may mắn khi được nhận trái tim của lòng nhân ái. Chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn gia đình hiến tặng, tấm lòng cao quý, sự hy sinh của gia đình đã cứu sống không chỉ chồng mà còn nhiều bệnh nhân khác", chị T viết trong thư.

Người phụ nữ cũng cho biết, với sự giúp đỡ từ gia đình và y bác sĩ, hiện trái tim được hiến tặng đã được đập khoẻ mạnh trong lồng ngực của người chồng.

Chị cũng không quên gửi lời cảm ơn đặc biệt tới vợ của người hiến tặng. "Em sẽ là người vợ, người mẹ và là người cha trong hành trình tiếp theo. Tôi chúc em thật dồi dào sức khoẻ, kiên cường, nhận được mọi điều tốt đẹp", trích trong lá thư chị T gửi cảm ơn gia đình người hiến tặng tạng.

Đạt bao nhiêu điểm để được phục hồi điểm giấy phép lái xe từ 2025?

Ảnh minh họa: TL

Thông tư 65/2024 của Bộ Công an quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ được phục hồi điểm giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025.

Trong đó, tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư 65/2024 đã quy định về kết quả kiểm tra đạt yêu cầu được phục hồi điểm giấy phép lái xe như sau:

Đối với trường hợp người có giấy phép lái xe máy bị trừ hết điểm:

Được phục hồi điểm giấy phép lái xe khi có kết quả kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật đạt yêu cầu quy định dưới đây:

Người dự kiểm tra có giấy phép lái xe hạng A1 làm bài kiểm tra trong thời gian 19 phút. Kết cấu bài kiểm tra gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi được tính 01 điểm, trong đó có 01 câu hỏi được tính là điểm liệt. Kết quả từ 21/25 điểm trở lên là đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả từ 21/25 điểm trở lên nhưng trả lời sai vào câu hỏi được tính là điểm liệt thì không đạt yêu cầu;

Người dự kiểm tra có giấy phép lái xe hạng A, B1 làm bài kiểm tra trong thời gian 19 phút. Kết cấu bài kiểm tra gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi được tính 01 điểm, trong đó có 01 câu hỏi được tính là điểm liệt. Kết quả đạt từ 23/25 điểm trở lên là đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả từ 23/25 điểm trở lên nhưng trả lời sai vào câu hỏi được tính là điểm liệt thì không đạt yêu cầu.

Đối với trường hợp người có giấy phép lái xe ô tô bị trừ hết điểm:

Được phục hồi điểm giấy phép lái xe khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu đối với cả 2 nội dung là kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật và kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng được quy định dưới đây:

Lý thuyết: Người dự kiểm tra có giấy phép lái xe hạng B làm bài kiểm tra trong thời gian 20 phút. Kết cấu bài kiểm tra gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi được tính 01 điểm, trong đó có 01 câu hỏi được tính là điểm liệt. Kết quả đạt từ 27/30 điểm trở lên là đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả từ 27/30 điểm trở lên nhưng trả lời sai vào câu hỏi được tính là điểm liệt thì không đạt yêu cầu;

Người dự kiểm tra có giấy phép lái xe hạng C1 làm bài kiểm tra trong thời gian 22 phút. Kết cấu bài kiểm tra gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi được tính 01 điểm, trong đó có 01 câu hỏi được tính là điểm liệt. Kết quả đạt từ 32/35 điểm trở lên là đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả từ 32/35 điểm trở lên nhưng trả lời sai vào câu hỏi được tính là điểm liệt thì không đạt yêu cầu;

Người dự kiểm tra có giấy phép lái xe hạng C làm bài kiểm tra trong thời gian 24 phút. Kết cấu bài kiểm tra gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi được tính 1 điểm, trong đó có 01 câu hỏi được tính là điểm liệt. Kết quả đạt từ 36/40 điểm trở lên là đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả từ 36/40 điểm trở lên nhưng trả lời sai vào câu hỏi được tính là điểm liệt thì không đạt yêu cầu;

Người dự kiểm tra có giấy phép lái xe hạng D1, D2, D, BE, C1Q, CE, D1E, D2E, DE làm bài kiểm tra trong thời gian 26 phút. Kết cấu bài kiểm tra gồm 45 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi được tính 01 điểm, trong đó có 01 câu hỏi được tính là điểm liệt. Kết quả đạt từ 41/45 điểm trở lên là đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả từ 41/45 điểm trở lên nhưng trả lời sai vào câu hỏi được tính là điểm liệt thì không đạt yêu cầu.

Mô phỏng: Thời gian kiểm tra không quá 10 phút. Bài kiểm tra được thiết kế dưới dạng 10 câu hỏi mô phỏng các tình huống giao thông, mỗi câu hỏi là 1 tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mỗi câu hỏi có số điểm tối đa là 5 điểm và số điểm tối thiểu là 0 điểm

Số điểm đạt được của người dự kiểm tra tương ứng với thời điểm nhận biết và xác định tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc tương tác với máy tính có cài đặt phần mềm mô phỏng. Người dự kiểm tra đạt từ 35/50 điểm trở lên là đạt yêu cầu.

Từng về nhà chờ chết, chàng trai trẻ hồi sinh sau 2 tháng ở bệnh viện

Trường và các nhà hảo tâm đồng hành cùng em. Ảnh: BVCC

Theo VietnamNet, Phan Quang Trường (26 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) bị tai nạn lao động ngã cao đập đầu xuống nền đất cứng được đưa vào Bệnh viện 105 (Sơn Tây, Hà Nội) hôm 13/9. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Sau 6 ngày điều trị, các bác sĩ đã giải thích rất kỹ về tình trạng bệnh nhân cho gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, hiện chỉ có Trường và mẹ nên gia đình quyết định đưa bệnh nhân về nhà vào ngày 19/9.

Khi về nhà, người thân thấy Trường đau đớn vật vã, cái chết cận kề nên lại đưa cậu ra Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất. Sau khi nghe các bác sĩ giải thích cặn kẽ tình trạng, gia đình đã quyết tâm xin được ở lại điều trị với hi vọng "còn nước còn tát". Tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân được điều trị thở máy và hồi sức tích cực. May mắn, sức khoẻ của Trường dần cải thiện, cai thở máy kết hợp phục hồi chức năng tại khoa Y học cổ truyền.

Hơn 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sức khỏe của chàng trai ngày càng tiến triển tích cực. Tổ Công tác xã hội của bệnh viện đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ bệnh nhân.

Nhờ đó, toàn bộ chi phí điều trị của Trường được hỗ trợ. Bệnh nhân còn được các nhà hảo tâm đồng hành cùng gia đình quay lại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghép sọ.

Sau khi phẫu thuật tại ghép sọ, Trường lại tiếp tục quay về Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất để điều trị tiếp và phục hồi sức khoẻ. Các bác sĩ đánh giá sự hồi phục của chàng trai này như một "kỳ tích".

Phá vụ ma tuý lớn nhất tại thành phố Buôn Ma Thuột

Tang vật thu được tại chuyên án.

Theo TPO, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa điều tra, khởi tố 3 đối tượng, làm rõ vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát, Công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện một nhóm đối tượng ma túy hoạt động rất tinh vi với quy mô lớn nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian dài kiên trì điều tra, lực lượng công an phát hiện đối tượng Chu Minh Ngọc Thắng (34 tuổi, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đây là đối tượng từng có 2 tiền án 9 năm tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích.

Sau nhiều ngày theo dõi, bám sát di biến động của đối tượng cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14h30 ngày 26/8, lực lượng công an phát hiện Thắng điều khiển xe máy chở một thùng hàng ra khỏi nhà trên đường Hùng Vương (phường Tự An).

Một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện 4.960 viên ma túy loại MDMA và 1kg ma túy loại Ketamine được nguỵ trang trong thùng thuốc nam.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 29/8 công an đã bắt giữ Lê Xuân Lưu (53 tuổi) trú tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột.

Quá trình điều tra, công an tiếp tục xác định Quang Minh Dũng (18 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) là đối tượng có liên quan đến đường dây ma túy trên. Ngày 30/8, Công an TP Buôn Ma Thuột đã cử một tổ công tác ra tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công Dũng.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố Chu Minh Ngọc Thắng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; Lê Xuân Lưu về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Quang Minh Dũng về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Công an TP Buôn Ma Thuột đã chuyển hồ sơ Chu Minh Ngọc Thắng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý theo thẩm quyền.

Sập điểm trường mới xây 1,4 tỉ đồng ở Quảng Nam

Đất đá tràn vào phòng học gây thiệt hại nặng.

Theo NLĐO, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở khiến điểm trường Răng Chuỗi (thuộc thôn 1, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) bị sập một mảng tường lớn, đất đá tràn vào phòng học.

Theo lãnh đạo xã Trà Tập, đợt mưa trước đó đã gây sạt lở ta-luy dương sau trường. Do đó, chính quyền địa phương đã cho đóng cửa điểm trường trên, dời lớp học về điểm trường cũ (bằng gỗ), chờ phương án xây dựng kè phía sau. Tuy nhiên, đợt mưa này tiếp tục gây sạt lở khiến điểm trường bị đổ sập.

Được biết, điểm trường Răng Chuỗi mới khánh thành hồi tháng 9 với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,4 tỉ đồng, do một nhà tài trợ tại TP HCM hỗ trợ toàn bộ chi phí.

Công trình có tổng diện tích gần 200m², tường xây kiên cố, 2 phòng học, 1 phòng ở tập thể, bếp ăn, khu vệ sinh, sân chơi, tường rào.

Điểm trường có 35 học sinh mầm non và tiểu học. Ngôi trường mới đưa vào sử dụng thay thế điểm trường tạm vốn đã xuống cấp.