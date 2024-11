Tin sáng 13/11: Chế độ tiền thưởng của sĩ quan quân đội từ 2025 như thế nào? Hiệu trưởng viết thư xin đổi hoa ngày 20/11 thành tập, sữa cho học sinh

Hiệu trưởng viết thư xin đổi hoa ngày 20/11 thành tập, sữa cho học sinh

Thầy Lê Hồng Thái, hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Trị, trong một buổi tập huấn giáo viên. Ảnh: fanpage nhà trường

Theo TTXVN, thầy Lê Hồng Thái (Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Trị, quận 1, TP.HCM) đã viết thư ngỏ gửi đến phụ huynh học sinh và mạnh thường quân, đối tác về việc không nhận hoa, quà ngày 20/11.

Trong thư ngỏ, thầy Lê Hồng Thái từ chối nhận hoa và quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thay vào đó, thầy mong muốn chuyển thành tập vở, sữa để gửi tặng cho học sinh của trường.

Theo thầy Lê Hồng Thái, hàng năm vào ngày 20/11, nhà trường nhận được rất nhiều lẵng hoa chúc mừng, nhưng số hoa này chỉ dùng được vài ngày rồi bỏ, gây lãng phí. Năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, nhà trường mong các đơn vị thay vì tặng hoa có thể chuyển sang tặng tập vở, sữa và trang thiết bị thể dục để khen thưởng cho học sinh.

Trong thư ngỏ gửi đến các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các tổ chức, thầy Lê Hồng Thái viết:

"Hàng năm, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường nhận được rất nhiều lẵng hoa chúc mừng. Tuy nhiên, số hoa này chỉ dùng được vài ngày rồi bỏ, rất lãng phí. Năm nay, do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, qua thư ngỏ này, nhà trường kính mong quý Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp và tổ chức thay vì tặng hoa có thể chuyển thành các món quà như tập vở, sữa và trang thiết bị thể dục thể thao để nhà trường khen thưởng cho các em học sinh.

Trong tháng 11 này, chuỗi hoạt động chính của trường là Hội thi Kể chuyện sách có minh họa và Phan Văn Trị Challenge 2024. Mục tiêu của các hoạt động là giúp các em phát triển toàn diện về trí tuệ, thể lực và thẩm mỹ.

Nhà trường rất mong nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của quý Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp và tổ chức nhằm mang đến những phần quà thiết thực - hỗ trợ trực tiếp cho các em trong việc rèn luyện trí - thể - mỹ, động viên các em tự tin tham gia vào các sân chơi bổ ích.

Mọi đóng góp của quý vị, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động lực cho chúng tôi và các em học sinh trong hành trình phát triển tri thức và nhân cách".

Hoa hậu Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024

Hoa hậu Thanh Thủy.

Vượt qua nhiều thí sinh, Hoa hậu Thanh Thủy - đại diện Việt Nam chính thức đăng quang hoa hậu tại chung kết Miss International 2024.

Theo Báo Lao động, trong phần ứng xử, Thanh Thủy nhận được câu hỏi: "Phát triển toàn cầu quan trọng nào đã ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục thế hệ của bạn?". Cô tự tin trả lời bằng tiếng Anh mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của phiên dịch.

Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ: "Tôi nghĩ đó là sự cấp bách của hệ thống giáo dục toàn cầu trong khoảng thời gian đại dịch COVID-19, chúng tôi phải ở nhà, học trực tuyến. Đây là sự thay đổi trong xu hướng phát triển của các công ty giáo dục trực tuyến. Và tôi hy vọng các học sinh có thể khám phá cơ hội học tập thông qua các nền tảng giáo dục trực tuyến. Điều đó ủng hộ cho mục tiêu phát triển bền vững số 4: Chất lượng giáo dục".

Kể từ khi nhập cuộc, những khoảnh khắc của đại diện Việt Nam luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả trong, ngoài nước. Trong các hoạt động bên lề khác của cuộc thi, Hoa hậu Thanh Thủy đã thể hiện khả năng giao tiếp lưu loát, tự tin cùng sự thân thiện.

Nhan sắc của đại diện Việt Nam cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả quốc tế. Đa số đều đồng tình rằng Thanh Thủy là một trong những thí sinh có cả thế mạnh về nhan sắc lẫn tiêu chí thanh lịch của mùa thi năm nay.

Với vương miện Miss International 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy chính thức trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi này. Cô sẽ gánh vác trọng trách và sứ mệnh mới, không chỉ là đại diện cho Việt Nam mà còn là một hình mẫu truyền cảm hứng cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Cứu bé trai người Campuchia bị màng ngăn nhĩ trái, cao áp phổi nặng

Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 khám cho bệnh nhi người Campuchia sau phẫu thuật tim. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Theo TTXVN, Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM vừa phẫu thuật cứu sống cho bệnh nhi quốc tịch Campuchia với chẩn đoán màng ngăn nhĩ và cao áp phổi nặng. Ca phẫu thuật cho bệnh nhi ngoại quốc này được bệnh viện hỗ trợ 100% chi phí.

Trước đó, ngày 28/10, bệnh nhân Q.N (2 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 1 với bệnh cảnh thở mệt, bứt rứt. Người nhà kể, bé bị khó thở từ lúc 4 tháng tuổi.

Trong khoảng 4 tháng trở lại đây, bệnh nhi thường xuyên bị sốt về chiều, ho đàm, thở mệt... Bác sĩ địa phương chẩn đoán lao phổi, điều trị nhiều lần vẫn không khỏi hẳn, khuyên sang Việt Nam điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị màng ngăn nhĩ trái và cao áp phổi nặng. Dị tật tim này khiến tâm nhĩ xuất hiện màng ngăn ở giữa, khiến em bé thở nhanh, có thể bị tưởng nhầm là viêm phổi, phù phổi giống bệnh lao.

Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp hiếm, có khi cả năm mới gặp 1 ca. Tình trạng bệnh nhi quá nặng, đòi hỏi phải mổ cấp cứu để giữ tính mạng.

Ca phẫu thuật bằng phương pháp cắt màng ngăn nhĩ trái đã diễn ra thành công. Sau gần 2 tuần hồi sức, bệnh nhi đã có thể xuất viện vào ngày 13/11.

Bệnh nhi hồi phục sức khỏe, sắp xuất viện

Sĩ quan quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiền thưởng gấp 8 lần lương cơ sở

Ảnh minh họa: TL

Theo QĐND, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 95/2024/TT-BQP ngày 11-11-2024 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng (thưởng định kỳ hằng năm và thưởng đột xuất) đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức làm việc trong quân đội (công chức quốc phòng);

Người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu tại Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Các đối tượng nêu trên được hưởng chế độ tiền thưởng định kỳ hằng năm khi được cấp có thẩm quyền đánh giá kết quả, xếp loại từ mức độ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đối với các đối tượng được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Năm 2024, mức thưởng bằng 4 lần mức lương cơ sở; từ năm 2025 trở đi, mức thưởng bằng 8 lần mức lương cơ sở.

Các đối tượng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: Năm 2024, mức thưởng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở; từ năm 2025 trở đi, mức thưởng bằng 7 lần mức lương cơ sở.

Các đối tượng được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: Năm 2024, mức thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở; từ năm 2025 trở đi, mức thưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở.

Trong năm, nếu các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ 7 tháng trở lên thì mức tiền thưởng bằng 1 lần các mức nêu trên; nếu hưởng lương từ ngân sách Nhà nước dưới 7 tháng thì được hưởng 1/2 mức thưởng nêu trên.

Đối với các đối tượng được hưởng chế độ tiền thưởng đột xuất khi có thành tích công tác đột xuất lập được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoài kế hoạch hoặc ngoài nhiệm vụ thường xuyên mà cá nhân được giao đảm nhiệm.

Mức tiền thưởng đột xuất thực hiện theo quy chế tiền thưởng đột xuất của Bộ Quốc phòng.

Trường hợp đối tượng lập thành tích công tác đột xuất được cấp có thẩm quyền xét thăng quân hàm, nâng bậc lương trước thời hạn nhưng đã giữ quân hàm cao nhất của chức vụ, chức danh đảm nhiệm; đã giữ bậc lương cuối cùng trong loại, nhóm lương hiện hưởng hoặc nếu bảo lưu thành tích công tác đột xuất nhưng không còn đủ thời gian công tác để được thăng quân hàm, nâng bậc lương trước thời hạn hoặc đồng thời có các thành tích khác đủ điều kiện để xét thăng quân hàm, nâng bậc lương trước thời hạn thì ngoài mức tiền thưởng đột xuất như nêu trên, được xem xét thưởng thêm một khoản tiền bằng một tháng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tính tại thời điểm lập thành tích công tác đột xuất.

Trường hợp cùng thực hiện một nhiệm vụ đủ điều kiện xét nhiều mức tiền thưởng thì chỉ được hưởng mức tiền thưởng cao nhất.

Chế độ tiền thưởng đột xuất không áp dụng đối với các đối tượng được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng với các hình thức: Khen thưởng công trạng; khen thưởng phong trào thi đua; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng niên hạn; khen thưởng đối ngoại; khen thưởng trong sơ kết, tổng kết các cuộc vận động theo chuyên đề, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

Trao Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm tặng 5 học sinh cứu người đuối nước

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tặng 5 học sinh cứu người khỏi đuối nước. Ảnh: VOV

Theo VOV, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tặng 5 em học sinh là Đinh Phương, Đinh Kheo, Đinh Ca Ngư, Đinh Đức, Đinh Beo, học sinh, đội viên sinh hoạt tại Liên đội trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 5 em này đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong hoạn nạn.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 20/10/2024, các em Đinh Phương (lớp 8A), Đinh Kheo (lớp 6A), Đinh Đức (lớp 6A), Đinh Ca Ngư (lớp 6A) và Đinh Beo (lớp 6B) trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Bố Trạch đang trên đường đi từ trường ra gần dốc Nịu (thuộc bản Cà Roòng II, xã Thượng Trạch). Lúc này các em nghe tiếng kêu cứu của 2 em nhỏ đang bị trôi phía con suối chảy xiết.

Nhờ sự phối hợp nhanh nhẹn và dũng cảm, các em đã cùng nhau nhanh chóng chạy đón trước, chọn một vị trí thuận lợi và bơi ra cứu người. Nhờ hành động nhanh trí và dũng cảm của 5 học sinh này, 2 em nhỏ gặp nạn đã được cứu sống.

Danh tính gã đàn ông chém 2 người đi đường ở Hải Phòng

Đồng Văn Nam bị bắt giữ sau khi chém 2 người trên đường phố quận Kiến An (Hải Phòng).

Theo VTC News, Công an TP Hải Phòng, Công an quận Kiến An đã bắt giữ người đàn ông có dấu hiệu thần kinh không bình thường đi bộ trên đường phố chém 2 người đi đường vào tối 11/11.

Người này được xác định là Đồng Văn Nam (SN 1989, trú tại xã An Thái, An huyện Lão, TP Hải Phòng).

Khoảng 19h40 ngày 11/11, Nam cầm theo dao phay đi bộ trên tuyến đường Hoàng Thiết Tâm (huyện Kiến An) theo hướng từ ngã 6 Quán Trữ về chợ Bến Phà. Trong quá trình đi bộ, hắn vung dao chém gây thương tích cho 2 người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bắc Sơn kết hợp cùng Tổ công tác Công an quận Kiến An có mặt tại hiện trường, nhanh chóng áp sát, không chế Đồng Văn Nam. Sau đó, Tổ công tác đưa người này về trụ sở Công an phường Bắc Sơn để điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan công an, Đồng Văn Nam có dấu hiệu thần kinh không bình thường.

Hai người bị Nam chém là ông Nguyễn V.H (48 tuổi, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương) và bà Phạm Thị K.Th (47 tuổi, ở phường Phù Liễn, quận Kiến An).

Bệnh viện Kiến An cho biết, 2 bệnh nhân trên nhập viện vào tối 11/11 với các vết thương ở vùng mặt. Trong đó, chị Phạm Thị K.Th bị vệt chém dài khoảng 15cm, sâu khoảng 4cm, gãy xương hàm dưới bên trái. Bệnh nhân Nguyễn V.H có vết thương lớn vùng má trái dài khoảng 11cm, sâu trên 3cm, chảy nhiều máu; vết thương tai trái phức tạp, dài khoảng 8cm sâu trên 3cm, đứt lìa sụn từ nắp tai đến sau tai, chảy nhiều máu từ lỗ tai.

Hai bệnh nhân được xử trí vết thương và điều trị, hiện cả hai tỉnh táo, tiếp xúc được, mạch huyết áp ổn định.