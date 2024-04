Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

Nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có trong 10 năm qua

Thống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Ảnh minh họa

Tối 25/4, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay có thời tiết đặc biệt. Theo đó, 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Những ngày tới, đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng. Dịp nghỉ lễ dịp 30/4, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây.

Với tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, từ 26/4 đến khoảng 30/4, Bắc Bộ sẽ nắng nóng gay gắt, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Bắc Bộ từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo sau kỳ nghỉ lễ 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5/2024, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ giai đoạn từ 1-2/5 khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại. Ở miền Nam, gió Tây Nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa dông.

Giai đoạn những ngày đầu tháng 5/2024 ở miền Bắc, miền Nam cần đề phòng hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo xa hơn, từ nay cho đến tháng 6 (trọng tâm là tháng 5) là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc Bộ nên các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều nhất trong năm. Ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa- Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 26 đến 30/4 nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tìm khóa học hè cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Chuẩn bị kết thúc năm học, đây cũng là khoảng thời gian các bậc cha mẹ tìm kiếm các khóa học hè cho con em mình. Các khóa học hè đa dạng hơn, từ các nhà trường cho đến các trung tâm dạy năng khiếu. Nhiều gia đình muốn chọn cho con mình các khóa học trải nghiệm học kỳ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè lừa đảo

Nhân cơ hội này, các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh. Mặc dù, cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người vẫn dính "bẫy", mất tiền.

Theo đó, ngày 25/4 Công an TP Hà Nội cho biết, chị T (trú tại Thanh Xuân) có lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con. Vì muốn con được rèn luyện tính kỷ luật, giờ giấc sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe và trang bị các kiến thức như phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, kỹ năng sơ cấp cứu…

Qua tìm hiểu, chị T đã liên hệ với trang Facebook "Trải nghiệm làm chiến sĩ Biên phòng" và đăng ký cho con. Sau đó, chị T được thêm vào 1 nhóm trên ứng dụng Telegram để làm nhiệm vụ thanh toán tiền hàng cho hãng tài trợ chương trình và hưởng hoa hồng 10%.

Sau 5 lần thanh toán đơn hoa hồng và được nhận tiền về tài khoản cùng phí hoa hồng, chị chuyển tiền lần thứ 6 nhưng không nhận được tiền về tài khoản với lý do: "Sai quy trình", "sai cú pháp",… Chị T đã chuyển 600 triệu đồng và bị chiếm đoạt hết số tiền trên.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác với thông tin về các chương trình, khóa học hè trên mạng xã hội. Cần tỉnh táo trước lời mời khi thực hiện các nhiệm vụ hưởng hoa hồng cao. Thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các thủ đoạn của tội phạm.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bắt 4 đối tượng tổ chức mang thai hộ giá tiền tỷ ở Hà Nội

Tiền Phong đưa tin, ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội), vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng Triệu Thị Kim Thảo (SN 1991, trú tại phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); Phạm Quốc Tuấn (SN 1990, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1993, trú tại Ấp Tân Kiên, quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và Trần Ngọc Nam (SN 1995, ở phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh ANTĐ

Trước đó, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Công an phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) kiểm tra tại một căn nhà ở ngõ 204, đường Xuân Đỉnh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 7 phụ nữ (3 người đang mang bầu, 1 người đã cấy phôi thai vào người).

Cơ quan điều tra xác định, những phụ nữ này nằm trong đường dây mang thai hộ do Thảo và Tuấn, cầm đầu. Hai đối tượng khác là Loan và Nam đóng vai trò giúp sức.

Thông qua mạng xã hội, các đối tượng thấy nhiều gia đình hiếm muộn có nhu cầu thuê người mang thai hộ nên đã thuê căn nhà trên tổ chức nuôi, chăm sóc những người mang thai hộ.

Khi có khách hàng liên hệ, Tuấn và Thảo thỏa thuận giá từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng mỗi trường hợp.

Sau đó, nhóm này lên mạng tìm phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ, thỏa thuận giá từ 300 đến 350 triệu đồng/ lần mang thai.

Xác minh vụ hàng loạt ô tô bị tạt sơn đỏ ở Hà Nội

Theo VTC News, ngày 25/4, đại diện Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc nhiều xe ô tô bị tạt sơn đỏ.

Nhiều ô tô bị tạt sơn khi đỗ ở phố Trần Điền.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an phường Định Công xác nhận, có 6 ô tô bị tạt sơn, vụ việc xảy ra vài ngày trước. Công an phường Định Công đang phối hợp Công an quận Hoàng Mai truy tìm thủ phạm.

Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một số ô tô bị tạt sơn đỏ khi đỗ ở phố Trần Điền, phường Định Công. Cộng đồng mạng bức xúc cho rằng, đây là hành vi hủy hoại tài sản, cần phải xử lý nghiêm.

Trước đó, tháng 4/2023, hơn 10 ô tô đỗ xung quanh hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) bất ngờ bị chọc thủng lốp. Vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai xác định Hồ Ngọc Toàn (38 tuổi) là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ chọc thủng lốp ô tô trên.

Cơ quan chức năng kết luận giá trị thiệt hại của 16 lốp ô tô bị Toàn chọc thủng là hơn 33 triệu đồng.

Với hành vi trên, bản án sơ thẩm của TAND quận Hoàng Mai đã quyết định tuyên phạt Hồ Ngọc Toàn 30 tháng tù vì tội "Hủy hoại tài sản". Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX ghi nhận Toàn có tình tiết mới là từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm đã xử lý đúng người, đúng tội cũng như đúng tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo gây ra. Tòa phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên tội danh cùng mức án 30 tháng tù đối với Hồ Ngọc Toàn.

Tiệm vàng ở Vĩnh Phúc bán sản phẩm giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton

NLĐ đưa tin, ngày 254, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, thời gian qua Cục QLTT các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng.

Sản phẩm có dấu hiệu giả nhãn hiệu nổi tiếng

Tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục QLTT cho biết lực lượng QLTT địa phương này đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra Công ty TNHH vàng bạc T.B (tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường).

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton, Chanel đang được bảo hộ tại Việt Nam, trị giá hàng hóa vi phạm gần 80 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm được lực lượng QLTT số 2 tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo Tổng cục QLTT, tại hàng loạt địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, An Giang, Tiền Giang. Đồng Tháp…, lực lượng QLTT đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng, bước đầu phát hiện một số vi phạm của chủ cơ sở kinh doanh. Trong đó, các sản phẩm vàng trang sức có dấu hiệu giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Đây là một trong những vi phạm được lực lượng QLTT kiểm tra, phát hiện thời gian qua và đang làm rõ để xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ QLTT cho biết, qua kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, bước đầu lực lượng QLTT đã xác định một số hành vi vi phạm liên quan đến nhãn hàng hóa, niêm yết giá, vi phạm về điều kiện kinh doanh, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, vi phạm trong kinh doanh hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử.

Theo ông Nguyễn Đức Lê, việc kiểm tra đối với các mặt hàng kim loại vàng sẽ tiếp tục được lực lượng QLTT đẩy mạnh từ nay đến hết năm 2024 trên địa bàn cả nước, nhằm góp phần ổn định thị trường vàng.