Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần từ 1/7/2024

Hồi cuối năm 2023, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1/7/2024 để trình Chính phủ xem xét quyết định.

Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cũng đã được công bố.

Theo Khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng dự kiến từ ngày 1/7/2024 như sau:

Như vậy, có thể thấy mức lương tối thiểu theo tháng hoặc theo giờ đều tăng so với mức lương tối thiểu giờ hiện nay. Mức tăng dự kiến dao động từ 200.000 - 280.000 đồng/tháng hoặc 1.000 - 1.300 đồng/giờ.

Do đó, khi mức lương tối thiểu vùng tăng theo đề xuất nêu trên thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng với người lao động cũng tăng theo.

Tuy nhiên, với những người lao động có lương cao hơn lương tối thiểu vùng thì còn dựa vào sự thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Ngoài việc tăng lương tối thiểu vùng theo đề xuất trên, Dự thảo Nghị định cũng điều chỉnh một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng.

Trong đó, Dự thảo Nghị định đã điều chỉnh nhiều vùng ở mức hưởng lương tối thiểu vùng thấp hơn lên mức hưởng lương tối thiểu vùng cao hơn.

Do đó, những người lao động đang làm việc tại các vùng II, III, IV thuộc các địa phương được điều chỉnh lên vùng cao hơn sẽ được tăng lương lần thứ hai.

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định, các địa phương được điều chỉnh vùng gồm có:

Chuyển từ vùng II có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.410.000 đồng/tháng lên vùng I có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.960.000 đồng/tháng với các địa phương: Thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Chuyển từ vùng III có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.860.000 đồng/tháng lên vùng II có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.410.000 đồng/tháng với các địa phương: Thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình); Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa); Thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); Thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).

Chuyển từ vùng IV có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.450.000 đồng/tháng lên vùng III có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.860.000 đồng/tháng với các địa phương:

Huyện Triệu Sơn, huyện Thọ Xuân, huyện Yên Định, huyện Vĩnh Lộc, huyện Thiệu Hóa, huyện Hà Trung, huyện Hậu Lộc, huyện Nga Sơn, huyện Hoằng Hóa, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa); Huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình); Huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận).

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ

Mới đây, Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ, Phòng CSGT sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Cục CSGT (Bộ Công an), công an các tỉnh giáp ranh và Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội.

CSGT sẽ bố trí lực lượng tuần tra lưu động, chủ động, phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ cắm chốt để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra trên các tuyến giao thông. Ảnh minh hoạ: CAND

Cụ thể, CSGT sẽ bố trí lực lượng tuần tra lưu động, chủ động, phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ cắm chốt để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra trên các tuyến giao thông. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã và các lực lượng cảnh sát khác như cảnh sát cơ động, cảnh sát về ma túy...

Từ đó tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Trong dịp nghỉ lễ, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, "cơi nới" thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; Điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định; Vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ); Sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện.

Ngoài ra, CSGT sẽ tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách như: xe dừng, đỗ, bốc dỡ hàng hóa, đón trả khách sai quy định trên các tuyến trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố, tại khu vực xung quanh các bến xe, nhà ga, sân bay...

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông vào thời điểm trước, trong và sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ cần lưu ý: Luôn chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để đảm bảo lưu thông an toàn, và không gây ùn tắc giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu; tuân thủ quy định tốc độ và giữ khoảng cách khi tham gia giao thông.

Ngồi lên người, tát vào mặt học sinh: Chủ nhóm mầm non nói gì?

Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (TP Thủ Đức) đã làm việc với bà L.T.B.N., chủ nhóm mầm non Tí Bo và cũng là người trong các clip quay lại cảnh một giáo viên ngồi lên học sinh, tát vào mặt trẻ... đang gây xôn xao dư luận.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9h đến 10h30 ngày 11/4.

Tại buổi làm việc với UBND phường, trình bày sự việc, bà N. cho biết vì bé N.T.C (sinh năm 2019) không chịu ăn, khóc và bịt miệng lại nên bà này ngồi đè lên người và ép bé ăn quýt. Trường hợp còn lại là bé T.M.H. (sinh năm 2018), nghịch làm hư đồ chơi, nên bà N. dùng viên gạch nhựa màu đỏ (là đồ chơi trong lớp) đánh vào đầu, dùng tay tát vào mặt bé.

Việc làm của bà N. đã khiến các bé hoảng sợ, khóc nhiều, ảnh hưởng tâm lý.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà N. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và chủ động trao đổi, gặp gỡ để hòa giải, bồi thường cho trẻ và gia đình. Tuy nhiên, gia đình các bé chưa đồng thuận.

Bà N. cho biết chấp nhận chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

UBND phường Linh Đông nhận định hành vi của bà N. đã vi phạm các quy định trong quy chế và tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức của chủ lớp mẫu giáo, do đó quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở Tí Bo từ ngày mai, 25/4. Bà N. phải thực hiện đúng theo quyết định, đảm bảo đầy đủ chế độ cho giáo viên, nhân viên và trách nhiệm dân sự đối với các học sinh đang học tại đây sau khi có quyết định đình chỉ hoạt động.

Đối với phụ huynh và học sinh bị bạo hành, phường phối hợp với phòng GD-ĐT tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình. Phường cũng chuyển 22 bé đang học tại nhóm lớp Tí Bo qua nhóm khác.

Ngoài ra, UBND phường Linh Đông chỉ đạo công an phường tiếp tục làm việc, xác minh thông tin, tham mưu xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi của bà N..

Mưa đá kinh hoàng tại Sơn La

Chiều 24/4, trận mưa đá kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ trên địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã gây nhiều thiệt hại về hoa màu của nông dân.

Đây là trận mưa đá được đánh giá là hiếm gặp trên địa bàn huyện Vân Hồ.

Lãnh đạo UBND xã Lóng Luông cho biết trận mưa đá kéo dài khoảng gần 1 tiếng.

Hiện chính quyền địa phương chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại nhà cửa, hoa màu. Tuy nhiên, ghi nhận ban đầu cho thấy có rất nhiều nhà dân bị thủng mái tôn; đặc biệt là hoa màu, đào, mận, cây ngắn ngày... bị mưa đá làm dập nát.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chiều tối và đêm 24/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 25/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ; ngày 26/4 phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Sự thật bất ngờ của tờ giấy "xin lỗi bố mẹ" và đôi dép để trên cầu

Chiều 24/4, ông Nguyễn Hữu Sáu - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), cho biết, lực lượng công an địa phương đã bàn giao 3 học sinh cho gia đình.

Trước đó, vào khoảng 11h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một đôi dép cùng mảnh giấy tại gần cầu Trường Sơn (bắc qua kênh N2, xã Sơn Thành). Trên mảnh giấy ghi nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ, vì áp lực học tập".

Nghi ngờ có học sinh đã làm điều dại dột, người dân lập tức báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận thông tin, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng đã đến hiện trường, xuống kênh tìm kiếm.

Suốt gần 3 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ, cứu nạn rà từng mét bờ kênh, thậm chí, dùng lưới vây nhưng không có kết quả.

"Trong quá trình tìm kiếm, một em học sinh có cho biết các bạn đùa. Dò hỏi mới phát hiện, 3 em lớp 5 nghịch dại nên chúng tôi dừng công tác tìm kiếm", ông Sáu cho hay.

Qua xác minh, Công an xã Sơn Thành đã mời 3 nam sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Can (xã Sơn Thành) lên làm việc. Các em khai nhận do xem nội dung này trên mạng xã hội nên làm theo.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở các em và bàn giao cho gia đình, khuyến cáo phụ huynh quản lý con em mình sâu sát hơn.

