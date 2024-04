Tin sáng 22/4: Nhiệt độ Hà Nội 45 độ C dịp nghỉ lễ 30/4; thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại vì lý do gì?

Tin sáng 21/4: Diễn biến không khí lạnh từ nay đến tháng 5; Tình hình sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh chết não GĐXH - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới (20-30/4); dì ruột cháu Đ. đã thông tin tình hình sức khỏe của nam sinh sau gần 1 tháng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ...

Nhiệt độ Hà Nội 45 độ C dịp nghỉ lễ 30/4, chuyên gia nói gì?

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 1 tháng tới (thời kỳ từ 21/4 - 20/5/2024), áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần nên, nắng nóng xu hướng gia tăng nhiều hơn tại Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Hà Nội có thể nắng nóng lên đến 45 độ C?

"Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước thời gian này phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn 2-3 độ C", ông Hòa thông tin.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, từ khoảng 25/4, nắng nóng có thể gia tăng về cường độ.

Cụ thể, từ 25/4, Bắc Bộ dự báo xảy ra nắng nóng cục bộ sau đợt mưa rào và dông, trong đó khu Tây Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Cập nhật từ một ứng dụng dự báo thời tiết (app) trên điện thoại, đỉnh điểm nhiệt độ ở Hà Nội trong ngày 30/4 lên tới 45 độ C. Thông tin trên thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Tuy nhiên, một chuyên gia lĩnh vực khí tượng thủy văn phủ nhận ngưỡng nhiệt độ này ở Hà Nội trong những ngày tới.

Chuyên gia cho hay, tại thời điểm này, thông tin về nhiệt độ ở các tỉnh, thành đã được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật đến ngày 1/5 và mọi người nên cập nhật thông tin về thời tiết trên các bản tin của cơ quan khí tượng.

Kiến nghị bổ sung điều kiện hưởng BHXH cho người hiếm muộn

Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2019 và công bố của Cục Dân số - Bộ Y tế trong những năm gần đây, 21 tỉnh, thành có mức sinh rất thấp và đang phải thực hiện các giải pháp khuyến sinh.

Tại các tỉnh, thành này là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp dệt may đóng trên địa bàn.

Kiến nghị bổ sung thêm quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản cho các trường hợp hiếm muộn phải nghỉ việc không lương dài ngày.

Vì vậy, ông Nguyễn Thái Dương kiến nghị dự luật nên bổ sung thêm quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản cho các trường hợp hiếm muộn phải nghỉ việc không lương dài ngày để điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền đối với lao động nữ đã có thời gian đóng BHXH 5 năm liên tục trở lên.

Một chuyên gia lao động cho rằng, với những cặp vợ chồng hiếm muộn vấn đề quan trọng hàng đầu là có con và nuôi dưỡng thai cho đến khi "mẹ tròn con vuông". Tuy nhiên những cặp vợ chồng hiếm muộn thường phải ngược xuôi chữa trị, mất thời gian công sức nên thường xuyên phải xin nghỉ làm.

Trong khi Luật BHXH hiện hành quy định nghỉ không lương làm gián đoạn thời gian đóng BHXH sẽ rất thiệt thòi cho lao động hiếm muộn.

Do vậy dự thảo Luật BHXH sửa đổi cần bổ sung quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản cho các trường hợp hiếm muộn phải nghỉ việc không lương dài ngày. Việc này giúp người lao động yên tâm sau khi mang thai và sinh con vẫn đảm bảo chế độ thai sản.

Nguyên nhân thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại

Liên quan đến vụ thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, trưa 20/4, Công an TP Hải Phòng thông tin, vào ngày 13/4, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người dân về việc cháu N.T.D. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) bị mất tích.

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định, ngày 12/4, cháu D. đi chơi cùng Lê Phong T. (SN 2009, trú xã An Hồng).

Sau khi sát hại thiếu nữ D., T. đã chôn ở vườn nhà. Ảnh: CACC

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, đến ngày 19/4, Công an huyện An Dương đã triệu tập, làm việc với T.

T. khai nhận, ngày 12/4, T. đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tranh cãi với N.T.D. tại nhà mình. T. đã đánh D. ngất. Sau đó, T. tiếp tục siết cổ nạn nhân đến tử vong rồi kéo ra vườn nhà chôn.

Xác định đây là sự việc nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an huyện An Dương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sắp cạn vé máy bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch

Thông qua thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), tính chất di chuyển "lệch đầu" đã thể hiện rõ nét vào thời điểm trước kỳ nghỉ lễ 1 tuần. Dữ liệu cho thấy chặng bay từ Hà Nội đi Huế, Quy Nhơn, Quảng Bình, Nha Trang, Phú Yên, Điện Biên sắp cạn vé trong ngày đầu tiên nghỉ lễ.

Các chuyến bay từ hai thành phố trung tâm bao gồm Hà Nội và TPHCM đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ cao khi đợt nghỉ lễ bắt đầu (từ 27/4-1/5). Vào ngày 27/4, tỷ lệ đặt chỗ đi chuyến bay từ Hà Nội và TPHCM đến các địa phương đa phần đã đạt mức trên 75%.

Ảnh minh họa

Một số đường bay có tỷ lệ dao động 90-100% như: Hà Nội - Huế, Quy Nhơn, Quảng Bình, Nha Trang, Phú Yên, Điện Biên; TPHCM - Đà Lạt, Phú Yên, Phú Quốc, Điện Biên.

Trên đường bay từ các địa phương đến Hà Nội/TPHCM, tỷ lệ đặt chỗ vào giai đoạn đầu kỳ nghỉ lễ chỉ ở mức 50%. Một số đường bay có nhiều người đi hơn là Hải Phòng - TPHCM, Điện Biên - TPHCM, Điện Biên - Hà Nội, Đà Lạt - Hà Nội.

Với ngày giữa kỳ nghỉ 29/4, tỷ lệ đặt chỗ chưa thể hiện mức độ gia tăng hay có biến động đặc biệt trên đường bay nội địa, hiện đa phần dao động ở mức 30%-50%. Hành khách vẫn có nhiều lựa chọn di chuyển chuyến bay phù hợp trong thời điểm này.

Đến ngày kết thúc kỳ nghỉ (1/5), lưu lượng tăng cao rõ rệt trên các đường bay từ địa phương đi Hà Nội/TPHCM, với tỷ lệ trung bình trên 75%. Trong đó, các đường bay ở mức 100% bao gồm Huế, Phú Quốc, Điện Biên, Đồng Hới, Nha Trang - Hà Nội, Pleiku/Phú Quốc - TPHCM; Phú Yên - Hà Nội/TPHCM, Quy Nhơn - Hà Nội/TPHCM.

Trong khi đó, các đường bay từ Hà Nội /TPHCM đến địa phương trong giai đoạn này đã "hạ nhiệt" hơn trước và tỷ lệ đặt chỗ đang ở mức vừa phải, trung bình dưới 50%.

Kết quả thống kê tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay nội địa cũng cho thấy vé đi Điện Biên có thể "nóng" lên khi gần đến dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các đường bay Hà Nội/TPHCM - Điện Biên đều nằm trong nhóm có tỷ lệ đặt chỗ cao xuyên suốt cả kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 , và dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày kế tiếp.

Thu phí đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm mức cao nhất hơn 311.000 đồng

Từ ngày 26-4, đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe cho quãng đường hơn 49 km.

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (nhà đầu tư) vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan về việc thu phí đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Cận cảnh đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Cụ thể, từ ngày 26-4, đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe cho quãng đường hơn 49 km.

Việc thu phí sẽ kéo dài hơn 16 năm 4 tháng theo phương án tài chính đã được phê duyệt. Nhà đầu tư sẽ thu phí dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng (ETC) trên cao tốc. Mức thu phí toàn tuyến Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đối với xe nhóm 1 (xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải tọng dưới 2 tấn, xe buýt) là 1.669 đồng/km.

Đối với các nhóm xe còn lại được tính theo hệ số, gồm: xe nhóm 2 (xe từ 12-30 chỗ, xe có tải trọng từ 2-4 tấn) là 1,3 lần; nhóm 3 (xe trên 30 chỗ, xe có tải trọng từ 4-10 tấn) là 1,7 lần; nhóm 4 (xe có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn), xe chở hàng container 20 fit) là 2,7 lần; nhóm 5 (xe có tải trọng trên 18 tấn, xe container chở hàng 40 fit) là 3,8 lần.

