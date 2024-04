Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 23/4: Tin mới nhất vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái; Hoa hậu Thùy Tiên đại diện thanh niên Việt đối thoại với Tổng thư ký ASEAN GĐXH - Ba nạn nhân bị chấn thương trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được điều trị kịp thời, hiện sức khỏe ổn định; Hoa hậu Thuỳ Tiên đại diện cho thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi Đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN và Thanh niên ASEAN.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo kế hoạch, sẽ có 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp, cụ thể: Trận địa số 1 tại quận Hoàn Kiếm (trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội mới); trận địa số 2 tại quận Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội); trận địa số 3 tại quận Tây Hồ (tại vườn hoa Lạc Long Quân, trước UBND quận Tây Hồ).

Trận địa số 4 tại quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô); trận địa số 5 tại quận Hai Bà Trưng (đảo Dừa, công viên Thống nhất, phường Lê Đại Hành); trận địa số 6 tại quận Hà Đông (hồ Văn Quán, phường Văn Quán); trận địa số 7 tại thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

Dự kiến, Hà Nội sẽ sử dụng 4.200 quả pháo hoa tầm cao (7 trận địa mỗi trận địa 600 quả) và 630 giàn pháo hoa tầm thấp (mỗi trận địa 90 giàn) từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10/10/2024.

Theo ước tính, tổng kinh phí tổ chức bắn pháo hoa là 9.935.898.000 đồng được sử dụng từ nguồn kinh phí thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị được phân công tổ chức hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định. Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Anh Nông Văn Tuân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn lao động. Ảnh: Minh Tâm

Sáng 23/4, gần một ngày sau sự cố tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy Xi măng Yên Bái (trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), nét bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của anh Tuân (29 tuổi, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

"Lúc xảy ra sự việc, tôi đứng ở bên ngoài thực hiện công việc bảo trì, làm việc bên ngoài cùng tôi còn có 2 người khác, còn bên trong máy có 7 công nhân. Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, khi nằm xuống đất tôi choáng váng và chỉ nhìn thấy xung quanh bụi mù mịt cùng tiếng hô kêu cứu", anh Tuân kể lại thời khắc kinh hoàng.

Còn anh Phạm Minh Dương (26 tuổi, trú huyện Yên Bình, là công nhân bảo trì) sau khi thoát chết trong gang tấc cho biết, hiện nay anh vẫn đang rất mệt do bị gãy đốt sống và đa chấn thương.

"Anh em chúng tôi đang bảo trì thì máy nghiền xoay hất văng những người ở bên ngoài xuống đất, sự việc diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp trở tay", anh Dương kể lại.

Nhắc đến những người xấu số, anh Dương ngậm ngùi: "Ở bên ngoài máy nghiền còn có cơ hội sống, còn ở bên trong thì không có phép màu nào xảy ra cả".

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, vào lúc 13h30 ngày 22/4, tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (trụ sở tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương.

Cụ thể, trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của Nhà máy Xi măng Yên Bái đã xảy ra sự cố động cơ điện của máy nghiền dẫn đến tai nạn cho các công nhân.

Danh tính 7 công nhân tử vong gồm: N.V.T., N.V.Th, M.T.H., L.M.C.,; P.X.T., cùng trú huyện Yên Bình và 2 người trú tại TP Yên Bái là N.V.T; P.M.D.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng các cơ quan chức năng của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý, giải quyết sự cố tai nạn.

Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái cho biết: "Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, tôi đã giao các đơn vị có liên quan khẩn trương hỗ trợ cho những nạn nhân xấu số; điều tra nguyên nhân vụ việc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thành lập nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ giải pháp để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất".

Bảo Anh công khai con gái

Bảo Anh công khai con gái chiều 23/4.

Chiều 23/4, Bảo Anh giới thiệu con gái đầu lòng trên trang cá nhân. Cô viết: "Rầu ghê, tính 18 tuổi mới debut mà mới biết đi thì mami (mẹ) đã gây chuyện. Xin chào cả nhà, con là Misumi". Nhóc tỳ có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn. Em được fan của nữ ca sĩ nhận xét là "bản sao của mẹ". "Con gái Misumi là cục vàng, là niềm tự hào của Bảo Anh", nguồn tin nói với Ngôi Sao.

Đầu năm 2023, Bảo Anh bị đồn vừa sinh con do cô không hoạt động âm nhạc khoảng 9 tháng, trang cá nhân thường đăng ảnh cũ. Trở lại sân khấu sau thời gian ở ẩn hồi tháng 6/2023, ca sĩ lộ vòng hai kém thon, được cho là đặc điểm của mẹ bỉm sữa sau sinh. Trong phần giao lưu khán giả, cô nhận được câu hỏi: "Chị có sinh em bé không?". Nữ ca sĩ khi ấy trả lời:"Bây giờ nếu sinh em bé mọi người có yêu Bảo Anh không? Không sinh có yêu không?". Người đẹp nói khán giả hãy "cứ tập trung yêu đi" và quay lại sân khấu, tiếp tục biểu diễn.

Nói về tình yêu khi bước qua tuổi 30, Bảo Anh cho biết: "Tôi vẫn rất hồn nhiên với tình yêu nhưng để mọi chuyện được như mình muốn cũng không dễ dàng. Ông bà thường nói, tình yêu không quan trọng, quan trọng là người có thể bù đắp cái khiếm khuyết của mình thì mới lâu bền được. Tôi nghĩ mình vẫn đang trên con đường tìm hiểu mong muốn của bản thân trong tình yêu và ngẫm về những gì ông bà ngày xưa nói. Tình yêu như một cái hồ và ai cũng phải nhảy vào một cuộc tình nào đó, học được một điều gì đó và chắc chắn mọi thứ luôn mới mẻ, không lần nào lặp lại hết".

Đấu thầu vàng ngày 23/4: Hai đơn vị trúng thầu 3.400 lượng, dư hơn 13.000 lượng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo kết quả phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra sáng 23/4, tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Kết quả, có hai thành viên trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng miếng.

Giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng/lượng (cao hơn 630.000 đồng so với giá tham chiếu 80,7 triệu đồng). Giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng/lượng (cao hơn 620.000 đồng so với giá tham chiếu).

Được biết, có 11 đơn vị tham gia đấu thầu trong phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay, trong đó có 7 ngân hàng thương mại, 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng là Doji, SJC, PNJ, và Phú Quý.

Số lượng vàng miếng đấu thầu là 16.800 lượng vàng miếng SJC, mức giá tham chiếu là 80,7 triệu đồng lượng.

Theo quy định, khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Các thành viên được yêu cầu đặt cọc 10% giá trị đặt mua (so với giá tham chiếu).

Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng. Khối lượng tối đa được phép đặt thầu là 20 lô, tương đương 2.000 lượng. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/lượng.

Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do NHNN công bố. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 1 mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá tham chiếu.

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm NHNN tổ chức một phiên đấu thầu vàng miếng. Trong năm 2013, NHNN đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng, với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng chào thầu.

Ngay trong ngày diễn ra phiên đấu thầu vàng miếng, sáng nay giá vàng SJC giảm mạnh tới 1,2 triệu đồng, còn 82,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục bốc hơi do làn sóng bán tháo chốt lời.

Trưa 23/4, giá vàng 9999 của SJC đảo chiều tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên mức 82,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công an rà soát quanh khu vực cá sấu xuất hiện ở hồ câu Hà Nội

Con cá sấu được người dân bắt tại hồ câu dịch vụ ở quận Hoàng Mai.





Tối 22/4, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết chính quyền đã yêu cầu công an phường vào cuộc xác minh vụ người dân bắt được cá sấu tại một hồ câu dịch vụ trên địa bàn.

"Trước mắt, chúng tôi giao lực lượng công an xác minh để xác định nguồn gốc con cá sấu này. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng sẽ rà soát toàn bộ khu vực bởi không loại trừ khả năng có thêm cá sấu" , vị này nói và cho biết hiện chưa thể nhận định nguyên nhân xuất hiện con cá sấu mà người dân câu được.

Ngoài ra, chính quyền sở tại cũng yêu cầu người dân khi phát hiện cá sấu cần cẩn trọng và báo ngay cho lực lượng chức năng bởi đây là động vật nguy hiểm, đặc tính khá hung hãn. Khu vực này nằm giáp ranh giữa quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì, nơi có nhiều ao, hồ cùng các bãi đất trống.

Trước đó, tối 20/4, UBND phường Hoàng Liệt nhận được thông tin về việc có người bắt được cá sấu. Con cá nặng khoảng 5kg, được một người câu được khi nó nổi lên mặt nước. Qua xác minh ban đầu, nguồn gốc con cá sấu trên không phải do người dân nuôi hay thả xuống. Quanh khu vực trên cũng không có cơ sở chăn nuôi hay trang trại có cá sấu.

"Chúng tôi sẽ xác minh thêm nguồn gốc con cá này để tránh việc tương tự xảy ra", lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt thông tin.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng "đi nhầm" suốt 3 tháng

Công an xã Hưng Yên Nam bàn giao số tiền 400 triệu đồng chuyển nhầm cho chị Trần Thị Thấm (Ảnh: Bá Khánh).

Ngày 23/4, Thiếu tá Lê Bá Khánh, Trưởng Công an xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), cho biết đơn vị đã làm thủ tục bàn giao số tiền 400 triệu đồng chuyển nhầm cho chị Trần Thị Thấm (47 tuổi, trú huyện Bình Chánh, TPHCM).

Trước đó ngày 24/1, chị Thấm chuyển tiền vào tài khoản của con trai để thanh toán tiền nguyên liệu cho đối tác. Tuy nhiên do sơ suất, chị chuyển nhầm vào một tài khoản ngân hàng khác.

Sau nhiều lần làm việc với ngân hàng 2 bên, chị Thấm biết được chủ nhân số tài khoản chị chuyển nhầm là anh Trần Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi, trú xã Hưng Yên Nam).

Ngày 5/4, người phụ nữ này đã liên hệ với Công an xã Hưng Yên Nam nhờ hỗ trợ.

"Quá trình xác minh cho thấy, số tài khoản nói trên là của anh Trần Nguyễn Anh Tuấn. Tuy nhiên, người đàn ông này đã sang Đức làm việc được 4 năm, số điện thoại đăng ký biến động số dư anh Tuấn cũng không còn dùng. Anh Tuấn không biết có người chuyển tiền vào tài khoản của mình", Thiếu tá Khánh cho hay.

Khi được Công an xã Hưng Yên Nam hướng dẫn, anh Tuấn hoàn thiện giấy ủy quyền gửi về cho gia đình để giải quyết sự việc.

Sáng 22/4, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an xã Hưng Yên Nam, chị Thấm và đại diện gia đình anh Tuấn đã trực tiếp làm việc với phòng giao dịch ngân hàng nơi anh Tuấn mở thẻ, rút 400 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nói trên được bàn giao lại cho chị Thấm.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm sau gần 3 tháng, chị Thấm bật khóc vì xúc động. Đây là số tiền tích góp làm ăn của gia đình chị để thanh toán cho các đối tác. Tuy nhiên vì chuyển nhầm tiền, không thanh toán đúng thời hạn khiến công việc của gia đình gặp khó khăn.

Chị Thấm viết thư cảm ơn gửi Công an xã Hưng Yên Nam và Công an huyện Hưng Nguyên đã nhiệt tình, trách nhiệm trong việc xác minh, giúp chị sớm nhận lại số tiền nói trên.

