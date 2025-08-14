Hà Nội: Người đi xe máy tử vong sau cú tông vào đuôi xe tải cứu hộ

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14/8, tại đường Lê Quang Đạo (đoạn đối diện 52A Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải cứu hộ khiến 1 người tử vong.

Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 29X3 - 407XX do anh B.T.D. (SN 2005, ở Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển lưu thông trên đường Lê Quang Đạo hướng đi đại lộ Thăng Long.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên đường Lê Quang Đạo sáng 14/8.

Khi đến gần khu vực trước Trường tiểu học Phú Đô, chiếc xe máy bất ngờ tông vào phía sau xe tải cứu hộ biển kiểm soát 29C-923.XX đang dừng đỗ ven đường.

Tai nạn giao thông khiến nam thanh niên đi xe máy ngã ra đường. Sau va chạm, nạn nhân nằm dưới lòng đường, lấy điện thoại để sử dụng một lúc rồi bất tỉnh.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và công an sở tại nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ cứu nạn và giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, lúc này anh D. đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

