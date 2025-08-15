Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật

"Tôi giỏi" là dự án sản xuất đồ da thủ công của Bệnh viện Đồ Da, do anh Nguyễn Văn Phúc sáng lập. Sau cuộc gặp với Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, anh nhận thấy nhóm đối tượng này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về việc làm, thu nhập thấp và công việc không ổn định. Từ đó, anh quyết định mở các khóa đào tạo nghề, giúp họ phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực tự chủ.