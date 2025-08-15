Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật
Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, các món phụ kiện in hình cờ Tổ quốc đang được tất bật sản xuất bởi đôi tay của những người khuyết tật, tự kỷ.
Theo tìm hiểu, các sản phẩm, phụ kiện như túi, bao đựng kính, ốp điện thoại có giá 200.000 - 500.000 đồng; kẹp tóc, cài áo, móc khoá có giá 60.000 - 100.000 đồng.
