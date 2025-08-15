Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật

Thứ sáu, 10:11 15/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, các món phụ kiện in hình cờ Tổ quốc đang được tất bật sản xuất bởi đôi tay của những người khuyết tật, tự kỷ.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 1.

Nằm trong con ngõ nhỏ thuộc phường Hoàng Liệt (Hà Nội), xưởng sản xuất đồ da rộng khoảng 100m² là nơi làm việc của hàng chục người khuyết tật và yếu thế trong xã hội.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 2.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, xưởng ra mắt bộ sưu tập “Việt Nam ơi” (một phần của dự án "Tôi giỏi") với các sản phẩm nổi bật bởi sắc đỏ rực rỡ, in hình ngôi sao vàng, gợi hình ảnh cờ Tổ quốc.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 3.

"Tôi giỏi" là dự án sản xuất đồ da thủ công của Bệnh viện Đồ Da, do anh Nguyễn Văn Phúc sáng lập. Sau cuộc gặp với Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, anh nhận thấy nhóm đối tượng này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về việc làm, thu nhập thấp và công việc không ổn định. Từ đó, anh quyết định mở các khóa đào tạo nghề, giúp họ phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực tự chủ.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 4.

“Dự án 'Tôi giỏi' không chỉ mang đến những sản phẩm, phụ kiện chất lượng cao, mà còn là nơi gửi gắm tinh thần yêu nước của những người khuyết tật, yếu thế. Dù khiếm khuyết về thể chất hay tinh thần, ngọn lửa yêu nước trong mỗi người vẫn luôn rực cháy. Đây chính là giá trị mà chúng tôi muốn truyền tải qua từng sản phẩm”, anh Phúc chia sẻ.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 5.

Triển khai từ tháng 4/2025, "Tôi giỏi" phối hợp cùng 4 chi hội của Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, thu hút hơn 60 thành viên tham gia sản xuất. “Ban đầu, nhiều bạn chỉ mong nhận lương 2-3 triệu đồng/tháng, nhưng sau một thời gian, thu nhập đã vượt xa kỳ vọng. Một số bạn làm tốt thậm chí có thể đạt 400.000 – 500.000 đồng/ngày công”, anh Phúc cho biết.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 6.

Trong bầu không khí làm việc rộn ràng, những người thợ tất bật chế tác từng chiếc móc khoá, túi xách, ốp điện thoại… mang hình cờ Tổ quốc. Mỗi đường cắt, mũi chỉ đều được thực hiện cẩn trọng. Dù đôi tay không lành lặn, họ vẫn dồn trọn tâm huyết để tạo nên sản phẩm, gửi gắm trong đó niềm tự hào dân tộc.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 7.

Công việc này không chỉ mang lại thu nhập và chỗ dựa, mà còn giúp họ tự tin hơn, phát huy sự sáng tạo và khẳng định giá trị bản thân.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 8.

Toàn bộ sản phẩm đều được làm từ 100% da bò thật, do các thành viên khuyết tật, người yếu thế và tự kỷ chế tác dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật tại Bệnh viện Đồ Da.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 9.

Từ những bàn tay khiếm khuyết, họ tạo nên những món đồ mang hình ảnh Quốc kỳ thiêng liêng.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 10.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 11.

Theo tìm hiểu, các sản phẩm, phụ kiện như túi, bao đựng kính, ốp điện thoại có giá 200.000 - 500.000 đồng; kẹp tóc, cài áo, móc khoá có giá 60.000 - 100.000 đồng.

Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật - Ảnh 12.

Thông qua dự án này, anh Phúc mong muốn những người yếu thế được trao nhiều cơ hội hơn để họ tự tin thể hiện giá trị của bản thân trong xã hội.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Người dân cần lưu ý: Không được thiếu những loại giấy tờ này khi làm sổ đỏ lần đầu

Người dân cần lưu ý: Không được thiếu những loại giấy tờ này khi làm sổ đỏ lần đầu

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2025, thủ tục làm sổ đỏ có nhiều thay đổi do sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện phân quyền, phân cấp. Khi thực hiện quy trình làm sổ đỏ lần đầu người dân cần chuẩn bị những loại giấy tờ nào?

Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh cao

Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh cao

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào những ngày Âm lịch đặc biệt này sở hữu ý chí kiên định, tinh thần bền bỉ và sự cầu tiến mạnh mẽ.

Không phải ai cũng muốn làm sếp: Sự thật ít người nói ra

Không phải ai cũng muốn làm sếp: Sự thật ít người nói ra

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Trong suy nghĩ phổ biến, trở thành lãnh đạo đồng nghĩa với thành công và thu nhập cao. Thực tế lại không ít người lại chẳng mảy may khao khát chiếc ghế đó. Nghe thì có vẻ "lạ đời", nhưng lý do đằng sau lại rất thực tế.

Hà Nội: Người đi xe máy tử vong sau cú tông vào đuôi xe tải cứu hộ

Hà Nội: Người đi xe máy tử vong sau cú tông vào đuôi xe tải cứu hộ

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển trong lúc di chuyển trên đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã bất ngờ tông vào đuôi xe tải cứu hộ đang dừng bên đường. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Tốt bụng, chân thành nên dễ bị lợi dụng gọi tên 3 con giáp

Tốt bụng, chân thành nên dễ bị lợi dụng gọi tên 3 con giáp

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp sống chân thành, tin người đến mức chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị hại. Chính sự ngây thơ này khiến họ dễ trở thành "miếng mồi" cho những kẻ có ý đồ xấu.

Làm sổ đỏ trong năm 2025, khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp là khoản nào?

Làm sổ đỏ trong năm 2025, khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp là khoản nào?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sổ đỏ chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Trong các khoản phí phải nộp, khoản nào có mức phí cao nhất?

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh cả đời vô ưu, vô lo

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh cả đời vô ưu, vô lo

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những ai sinh vào ngày Âm lịch kết thúc bằng 4 con số sau dường như được trời ban nhiều may mắn, sinh ra đã mang phúc khí, cuộc đời an nhàn, tiền tài đủ đầy.

Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù

Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù

Đời sống - 1 ngày trước

Chiều 13/8, anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) được tại ngoại, trở về nhà trong niềm vui của gia đình, bà con làng xóm.

Cán bộ nghỉ việc sau ngày 1/9 không được hưởng chế độ theo Nghị định 178

Cán bộ nghỉ việc sau ngày 1/9 không được hưởng chế độ theo Nghị định 178

Đời sống - 1 ngày trước

Bộ Nội vụ cho biết thời điểm cán bộ, công chức nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 muộn nhất là ngày 1/9.

Siết chặt quản lý tại trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình sau phản ánh tình trạng tắm, nhảy nguy hiểm

Siết chặt quản lý tại trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình sau phản ánh tình trạng tắm, nhảy nguy hiểm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng nhiều thanh thiếu niên tụ tập tắm tại khu vực trạm bơm Hữu Bị (Ninh Bình) bất chấp biển cấm, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công ty Bắc Nam Hà kiểm tra, tăng cường tuyên truyền và siết chặt quản lý.

Xem nhiều

Tháng sinh Âm lịch của người giao tiếp tinh tế

Tháng sinh Âm lịch của người giao tiếp tinh tế

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ tài giỏi, có khí chất mà còn xây dựng được nhiều mối nhân duyên tốt. Nhờ vậy, họ có sự nghiệp hanh thông và cuộc sống viên mãn.

Các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch

Các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh cả đời vô ưu, vô lo

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh cả đời vô ưu, vô lo

Đời sống
Làm sổ đỏ trong năm 2025, khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp là khoản nào?

Làm sổ đỏ trong năm 2025, khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp là khoản nào?

Đời sống
Hà Nội: Người đi xe máy tử vong sau cú tông vào đuôi xe tải cứu hộ

Hà Nội: Người đi xe máy tử vong sau cú tông vào đuôi xe tải cứu hộ

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top