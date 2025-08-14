Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù

"Em rất vui và hạnh phúc khi được trở về nhà. Đã đi tù em không nghĩ sẽ có ngày về. Cảm ơn mọi người cùng cơ quan chức năng, báo chí, cộng đồng mạng, VKSND tỉnh Hưng Yên, TAND tỉnh Hưng Yên rất nhiều. Có nằm mơ em cũng không nghĩ là mình có cơ hội được trở về nhà với mẹ, và vợ con. Phiên tòa phúc thẩm sắp tới, em mong tòa sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt”, Thái Khắc Thành chia sẻ.