Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù
Chiều 13/8, anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) được tại ngoại, trở về nhà trong niềm vui của gia đình, bà con làng xóm.
