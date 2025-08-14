Mới nhất
Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù

Thứ năm, 07:00 14/08/2025 | Đời sống
Chiều 13/8, anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) được tại ngoại, trở về nhà trong niềm vui của gia đình, bà con làng xóm.


Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù - Ảnh 1.

Anh Thái Khắc Thành được tại ngoại trở về nhà ở Nghệ An.



Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù - Ảnh 3.

Cuối chiều 13/8, bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi) sau khi được tại ngoại đã về đến nhà ở xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Mẹ và vợ cùng ba con nhỏ òa khóc, ôm chầm lấy Thành khi Thành về đến đầu ngõ.

Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù - Ảnh 4.

Hôm nay (13/8), TAND tỉnh Hưng Yên đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên và ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm﻿ lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù - Ảnh 5.

Chiều cùng ngày, khi nghe tin chồng được tại ngoại chị Nguyễn Thị Oanh (33 tuổi, vợ anh Thành) vui mừng và chạy đi mua quần áo, đón chồng trở về với gia đình. Nhiều người thân, người dân ở xã Đô Lương cũng đến gia đình anh Thành để chờ đón anh tại ngoại về nhà.

Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù - Ảnh 6.

Mẹ anh Thành không giấu được niềm xúc động khi thấy con trai trở về.

Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù - Ảnh 7.

"Em rất vui và hạnh phúc khi được trở về nhà. Đã đi tù em không nghĩ sẽ có ngày về. Cảm ơn mọi người cùng cơ quan chức năng, báo chí, cộng đồng mạng, VKSND tỉnh Hưng Yên, TAND tỉnh Hưng Yên rất nhiều. Có nằm mơ em cũng không nghĩ là mình có cơ hội được trở về nhà với mẹ, và vợ con. Phiên tòa phúc thẩm sắp tới, em mong tòa sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt”, Thái Khắc Thành chia sẻ.

Top