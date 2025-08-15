Mới nhất
Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh cao

Thứ sáu, 08:36 15/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào những ngày Âm lịch đặc biệt này sở hữu ý chí kiên định, tinh thần bền bỉ và sự cầu tiến mạnh mẽ.

Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây không bao giờ bỏ cuộc trước thử thách, nhờ vậy mà sự nghiệp ngày càng thăng hoa, cuộc sống càng thêm đủ đầy, hạnh phúc ngay cả khi tuổi đã xế chiều.

Người sinh ngày 3 Âm lịch: Người chuẩn bị kỹ, thành công bền vững

Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh cao- Ảnh 1.

Với bản tính siêng năng, nhạy bén và luôn được quý nhân giúp đỡ, người sinh ngày 3 Âm lịch thường gặt hái thành tựu rực rỡ. Ảnh minh hoạ

Người sinh ngày mùng 3 Âm lịch có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn lập kế hoạch tỉ mỉ cho mọi mục tiêu.

Trong công việc hay kinh doanh, sự kỹ lưỡng này giúp họ tránh được sai lầm và đạt kết quả ổn định lâu dài.

Dù tuổi thơ có thể trải qua nhiều nhọc nhằn, họ vẫn xem khó khăn như mây khói thoáng qua, nhanh chóng vực dậy và tiếp tục tiến bước.

Với bản tính siêng năng, nhạy bén và luôn được quý nhân giúp đỡ, người sinh ngày Âm lịch này thường gặt hái thành tựu rực rỡ.

Người sinh ngày 9 Âm lịch: Ham học hỏi, không ngừng tiến bộ

Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh cao- Ảnh 2.

Người sinh ngày 9 Âm lịch không ngại học hỏi ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, tích lũy kinh nghiệm và trau dồi bản thân không ngừng. Ảnh minh hoạ

Theo tử vi, người sinh ngày mùng 9 Âm lịch luôn năng động, nhiệt huyết và giữ vững sự ổn định trong tính cách.

Họ không ngại học hỏi ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, tích lũy kinh nghiệm và trau dồi bản thân không ngừng.

Nhờ sự khiêm tốn, họ dễ dàng hòa hợp với mọi người, xây dựng mạng lưới quan hệ tốt đẹp, từ đó thuận lợi trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Dù ở môi trường nào, họ cũng đủ bản lĩnh để đạt thành tích nổi bật, năm nào cũng có cơ hội "ăn nên làm ra".

Người sinh ngày 11 Âm lịch: Chu đáo, trách nhiệm và lạc quan

Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh cao- Ảnh 3.

Dù có thất bại, người sinh ngày 11 Âm lịch vẫn sẵn sàng đứng dậy, tái tạo thành công mới. Ảnh minh hoạ

Người sinh ngày 11 Âm lịch có tính cách cẩn trọng, sống có trách nhiệm và luôn giữ tinh thần lạc quan ngay cả khi gặp trở ngại.

Trong kinh doanh, họ biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, giúp sự nghiệp không ngừng thăng tiến.

Họ sở hữu khả năng nhìn nhận và xử lý vấn đề sắc bén, luôn tìm ra hướng đi phù hợp. Dù có thất bại, họ vẫn sẵn sàng đứng dậy, tái tạo thành công mới.

Đây là kiểu người làm việc với 100% tâm huyết, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những ai ở bên.

Người sinh ngày 25 Âm lịch: Kinh nghiệm vàng, càng về già càng vững vàng

Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh cao- Ảnh 4.

Người sinh ngày 25 Âm lịch dù khởi đầu chậm nhưng nhờ kiến thức và sự kiên trì, họ vẫn đạt được thành công lớn. Ảnh minh hoạ

Người sinh ngày 25 Âm lịch thường dễ tính, không thích tranh đua nhưng luôn giữ thái độ học hỏi. Nhờ vậy, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, họ trở nên dày dặn, khó mắc sai lầm.

Đặc biệt, sau tuổi 40, họ có thể bắt đầu sự nghiệp mới, dù khởi đầu chậm nhưng nhờ kiến thức và sự kiên trì, họ vẫn đạt được thành công lớn.

Tuổi càng cao, họ càng bản lĩnh và vững vàng, sự nghiệp cùng danh tiếng ngày càng đi lên.

Người sinh ngày 21 Âm lịch: Nhiệt huyết vì gia đình, thành công viên mãn

Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh cao- Ảnh 5.

Trong công việc, mỗi khi gặp khó khăn, người sinh ngày 21 Âm lịch càng quyết tâm nỗ lực tới cùng. Ảnh minh hoạ

Người sinh ngày 21 Âm lịch giàu tình cảm, luôn coi gia đình là động lực lớn nhất để phấn đấu.

Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì người thân, và chính tình yêu đó giúp họ vượt qua mọi gian nan.

Trong công việc, mỗi khi gặp khó khăn, họ càng quyết tâm nỗ lực tới cùng.

Thành tựu đạt được không chỉ đem lại sự sung túc cho bản thân mà còn giúp con cháu hưởng phúc lộc dài lâu.

5 ngày sinh Âm lịch của những người bền bỉ

Những người sinh vào các ngày sinh Âm lịch mùng 3, 9, 11, 21 và 25 đều có điểm chung là ý chí kiên cường, tinh thần học hỏi và sự bền bỉ vượt khó.

Họ là minh chứng sống cho câu nói "Có công mài sắt, có ngày nên kim", càng kiên trì bao nhiêu, thành công và hạnh phúc càng lớn bấy nhiêu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bí mật tài lộc ẩn trong giờ sinh Âm lịch mà ít người để ýBí mật tài lộc ẩn trong giờ sinh Âm lịch mà ít người để ý

GĐXH - Những người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch sau đây thường được Thần Tài "chọn mặt gửi vàng", càng sống khiêm tốn, càng phát đạt.

3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

GĐXH - Người xưa tin rằng ngày sinh Âm lịch ảnh hưởng lớn đến vận mệnh mỗi người. Đặc biệt, những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu nghị lực phi thường, dù khởi đầu khó khăn vẫn dễ vươn lên và đạt thành công.

Bách Hợp (t/h)
