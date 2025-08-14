Không phải ai cũng muốn làm sếp: Sự thật ít người nói ra

1. Không muốn gánh áp lực của lãnh đạo

Làm lãnh đạo nghĩa là trở thành người đứng mũi chịu sào. Bạn không chỉ chịu trách nhiệm cho kết quả cá nhân mà còn phải đảm bảo cả tập thể vận hành trơn tru.

Điều này đồng nghĩa với áp lực công việc và trách nhiệm nặng hơn gấp nhiều lần.

Trong khi đó, làm nhân viên, bạn chỉ cần làm tốt phần việc của mình, ít bị cuốn vào những cơn đau đầu mang tên "báo cáo, chỉ tiêu, xử lý khủng hoảng".

Với những ai đã hài lòng với mức sống hiện tại, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống đôi khi còn quý hơn cả danh hiệu "sếp".

Với một số người, mục tiêu nghề nghiệp không phải là leo thật cao trên bậc thang sự nghiệp. Ảnh minh họa

2. Tự biết khả năng và sở thích

Không phải ai cũng sinh ra để lãnh đạo. Một số người giỏi chuyên môn nhưng lại không thích hoặc không mạnh về quản lý con người.

Họ thấy thoải mái hơn khi tập trung đào sâu kỹ năng nghề, thay vì học cách điều phối, kiểm soát và trao quyền.

Việc "biết mình là ai" giúp họ không rơi vào cảnh gồng gánh vai trò mà bản thân không phù hợp.

3. Không mặn mà chuyện thăng tiến

Với một số người, mục tiêu nghề nghiệp không phải là leo thật cao trên bậc thang sự nghiệp.

Họ đặt giá trị ở việc tích lũy kinh nghiệm, học hỏi điều mới, hoặc đơn giản là tìm thấy niềm vui mỗi ngày khi làm việc.

Chức danh và quyền lực, với họ, không mang nhiều ý nghĩa.

4. Không thích "chỉ huy" người khác

Có người thiên về làm việc độc lập hơn là quản lý.

Lãnh đạo đồng nghĩa với việc phải phân công, giám sát, giải quyết xung đột, động viên tinh thần nhân viên - những kỹ năng mà không phải ai cũng thích thú hoặc muốn rèn luyện.

5. Sợ mất đời sống cá nhân

Càng lên cao, thời gian dành cho bản thân càng ít. Lãnh đạo thường phải đi công tác, tham gia sự kiện, xử lý công việc ngoài giờ.

Với người coi trọng gia đình, bạn bè hoặc sở thích cá nhân, mức độ "bận bịu" đó là điều không hấp dẫn chút nào.

Không phải ai cũng thích làm lãnh đạo

Tóm lại, mỗi người đều có kế hoạch và giá trị nghề nghiệp của riêng mình. Một số người ôm tham vọng trở thành lãnh đạo vì coi đó là cột mốc đáng vinh dự trong sự nghiệp, nhưng một số người lại không đặt nặng chuyện thăng tiến như vậy.

Đối với những người thích làm nhân viên hơn, họ có thể chú ý hơn đến trải nghiệm làm việc và phát triển nghiệp vụ, hoặc muốn có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống.

Dù thế nào đi nữa, chúng ta cần tôn trọng sự lựa chọn và giá trị của mọi người, nhưng cũng cần nhận ra rằng trở thành nhà lãnh đạo không phải là con đường sự nghiệp duy nhất.

Theo Aboluowang