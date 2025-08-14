Không phải ai cũng muốn làm sếp: Sự thật ít người nói ra
GĐXH - Trong suy nghĩ phổ biến, trở thành lãnh đạo đồng nghĩa với thành công và thu nhập cao. Thực tế lại không ít người lại chẳng mảy may khao khát chiếc ghế đó. Nghe thì có vẻ "lạ đời", nhưng lý do đằng sau lại rất thực tế.
1. Không muốn gánh áp lực của lãnh đạo
Làm lãnh đạo nghĩa là trở thành người đứng mũi chịu sào. Bạn không chỉ chịu trách nhiệm cho kết quả cá nhân mà còn phải đảm bảo cả tập thể vận hành trơn tru.
Điều này đồng nghĩa với áp lực công việc và trách nhiệm nặng hơn gấp nhiều lần.
Trong khi đó, làm nhân viên, bạn chỉ cần làm tốt phần việc của mình, ít bị cuốn vào những cơn đau đầu mang tên "báo cáo, chỉ tiêu, xử lý khủng hoảng".
Với những ai đã hài lòng với mức sống hiện tại, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống đôi khi còn quý hơn cả danh hiệu "sếp".
2. Tự biết khả năng và sở thích
Không phải ai cũng sinh ra để lãnh đạo. Một số người giỏi chuyên môn nhưng lại không thích hoặc không mạnh về quản lý con người.
Họ thấy thoải mái hơn khi tập trung đào sâu kỹ năng nghề, thay vì học cách điều phối, kiểm soát và trao quyền.
Việc "biết mình là ai" giúp họ không rơi vào cảnh gồng gánh vai trò mà bản thân không phù hợp.
3. Không mặn mà chuyện thăng tiến
Với một số người, mục tiêu nghề nghiệp không phải là leo thật cao trên bậc thang sự nghiệp.
Họ đặt giá trị ở việc tích lũy kinh nghiệm, học hỏi điều mới, hoặc đơn giản là tìm thấy niềm vui mỗi ngày khi làm việc.
Chức danh và quyền lực, với họ, không mang nhiều ý nghĩa.
4. Không thích "chỉ huy" người khác
Có người thiên về làm việc độc lập hơn là quản lý.
Lãnh đạo đồng nghĩa với việc phải phân công, giám sát, giải quyết xung đột, động viên tinh thần nhân viên - những kỹ năng mà không phải ai cũng thích thú hoặc muốn rèn luyện.
5. Sợ mất đời sống cá nhân
Càng lên cao, thời gian dành cho bản thân càng ít. Lãnh đạo thường phải đi công tác, tham gia sự kiện, xử lý công việc ngoài giờ.
Với người coi trọng gia đình, bạn bè hoặc sở thích cá nhân, mức độ "bận bịu" đó là điều không hấp dẫn chút nào.
Không phải ai cũng thích làm lãnh đạo
Tóm lại, mỗi người đều có kế hoạch và giá trị nghề nghiệp của riêng mình. Một số người ôm tham vọng trở thành lãnh đạo vì coi đó là cột mốc đáng vinh dự trong sự nghiệp, nhưng một số người lại không đặt nặng chuyện thăng tiến như vậy.
Đối với những người thích làm nhân viên hơn, họ có thể chú ý hơn đến trải nghiệm làm việc và phát triển nghiệp vụ, hoặc muốn có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống.
Dù thế nào đi nữa, chúng ta cần tôn trọng sự lựa chọn và giá trị của mọi người, nhưng cũng cần nhận ra rằng trở thành nhà lãnh đạo không phải là con đường sự nghiệp duy nhất.
Theo Aboluowang
Hà Nội: Người đi xe máy tử vong sau cú tông vào đuôi xe tải cứu hộĐời sống - 39 phút trước
GĐXH - Chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển trong lúc di chuyển trên đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã bất ngờ tông vào đuôi xe tải cứu hộ đang dừng bên đường. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.
Tốt bụng, chân thành nên dễ bị lợi dụng gọi tên 3 con giápĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp sống chân thành, tin người đến mức chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị hại. Chính sự ngây thơ này khiến họ dễ trở thành "miếng mồi" cho những kẻ có ý đồ xấu.
Làm sổ đỏ trong năm 2025, khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp là khoản nào?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Sổ đỏ chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Trong các khoản phí phải nộp, khoản nào có mức phí cao nhất?
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh cả đời vô ưu, vô loĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào ngày Âm lịch kết thúc bằng 4 con số sau dường như được trời ban nhiều may mắn, sinh ra đã mang phúc khí, cuộc đời an nhàn, tiền tài đủ đầy.
Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tùĐời sống - 8 giờ trước
Chiều 13/8, anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) được tại ngoại, trở về nhà trong niềm vui của gia đình, bà con làng xóm.
Cán bộ nghỉ việc sau ngày 1/9 không được hưởng chế độ theo Nghị định 178Đời sống - 8 giờ trước
Bộ Nội vụ cho biết thời điểm cán bộ, công chức nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 muộn nhất là ngày 1/9.
Siết chặt quản lý tại trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình sau phản ánh tình trạng tắm, nhảy nguy hiểmĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng nhiều thanh thiếu niên tụ tập tắm tại khu vực trạm bơm Hữu Bị (Ninh Bình) bất chấp biển cấm, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công ty Bắc Nam Hà kiểm tra, tăng cường tuyên truyền và siết chặt quản lý.
Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở taluy ở Đà LạtĐời sống - 1 ngày trước
Nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở taluy ở Đà Lạt được xác định là 2 học sinh lớp 11, cư trú tại xã Đơn Dương, Lâm Đồng.
Cuối tháng 8 bùng nổ tài lộc: 5 con giáp bất ngờ 'hóa rồng', vận xui lùi xa, tiền bạc rủng rỉnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tử vi dự báo, từ cuối tháng 8/2025 sẽ là bước ngoặt vàng cho 5 con giáp dưới đây. Không chỉ thoát khỏi chuỗi ngày vận hạn, họ còn liên tiếp đón may mắn tài chính, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc chảy vào túi không ngừng.
Khoảnh khắc ngư dân trôi dạt trên biển 24 giờ được cứu sốngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 24 giờ lênh đênh trên biển, một ngư dân được lực lượng chức năng ở Đắk Lắk cứu sống, đưa lên bờ an toàn.
Các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịchĐời sống
GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch.