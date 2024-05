Tin sáng 28/5: Tin mới nhất vụ học sinh lớp 1 'ngồi nhìn các bạn ăn' do mẹ không đóng quỹ; thời tiết Hà Nội 3 ngày tới ra sao?

Tin sáng 27/5: Cô gái bán trà sữa trúng độc đắc 6 tỷ đồng; miền Bắc bước vào đợt mưa giông dài ngày GĐXH - Đang bán trà sữa, chị Nguyên lấy vé số ra dò thì thấy trúng 3 tờ giải độc đắc; Từ đêm 27/5, miền Bắc bước vào đợt mưa giông kéo dài nhiều ngày, cục bộ có mưa đến rất to...

Thông tin mới nhất về việc học sinh lớp 1 'phải ngồi nhìn các bạn ăn' do mẹ không đóng quỹ

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền bài đăng của một phụ huynh có con học lớp 1 không được liên hoan đầy đủ các món như các bạn vì mẹ không đóng tiền. Cũng theo phản ánh này, đây là bữa tiệc liên hoan cuối năm của lớp 1 và cháu N. không được ăn gà rán cùng các bạn và chỉ được ăn bánh kẹo. Do đó, khi các bạn ăn gà rán thì con của phụ huynh này chỉ ngồi nhìn…

Qua xác minh được biết em bé học tại lớp 1C, trường Tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Trước thông tin việc em N. ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì gia đình không đóng tiền, đại diện trường Tiểu học Gia Lương cho biết: "Thông tin đó chưa chính xác. Buổi liên hoan đó, em N. vẫn được ăn bánh kẹo, bánh gato nhưng không được một suất gà rán riêng như các bạn. Tuy nhiên, có 2 học sinh khác cùng lớp đã chia cho em N. một ít để ăn chung…".

Bài đăng của phụ huynh học sinh khi cho rằng con mình ngồi nhìn 31 học sinh trong lớp ngồi ăn liên hoan.

Theo đại diện nhà trường, ngày 24/5, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm lớp 1C phối hợp tổ chức liên hoan cuối năm cho học sinh. Để chuẩn bị cho buổi liên hoan, chi hội phụ huynh lớp 1C thống nhất thông qua cô giáo chủ nhiệm thông báo về số tiền đóng góp, cũng như thời gian, địa điểm liên loan. Cả lớp có 32 học sinh, trong đó 31 học sinh được bố mẹ đóng tiền để liên hoan; riêng phụ huynh em N. không đóng tiền liên hoan.

Sau đó, đại diện Hội phụ huynh của lớp mua 31 suất gà rán, kèm khoai tây chiên và xúc xích (40 nghìn đồng/suất). Số tiền quỹ còn thừa, lớp sẽ khen thưởng, động viên cuối năm cho học sinh.

Trao đổi với PV báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc Hải Dương cho biết: "Sau khi nắm được thông tin, Phòng GD&ĐT đã tiến hành làm việc với BGH nhà trường ngay khi nắm được thông tin. Qua buổi làm việc, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng báo cáo bằng văn bản, nêu rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ trách nhiệm, tập thể cá nhân có liên quan nếu có; đồng thời đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đảm bảo nghiêm túc, cầu thị và theo đúng quy định.

Thời gian tới, Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức họp với Hiệu trưởng các trường, chúng tôi sẽ quán triệt nghiêm túc về việc thực hiện các hoạt động trong nhà trường nói chung và thu góp quỹ Hội theo quy định nói riêng…", đại diện Phòng GD&ĐT huyện Gia Lộc nói.

Thanh niên lao xuống sông cứu sống bé gái 7 tuổi bị đuối nước

Theo báo VOVnews đưa tin anh Phạm Văn Phúc đã lao xuống sông Hiếu (Quảng Trị) để cứu sống bé gái 7 tuổi không may bị rơi xuống sông đuối nước.

Trước đó, chiều 25/5, bé gái N.T.N.Y , 7 tuổi, trú tại Khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cùng 2 bạn khác chơi dọc bờ sông Hiếu.

Thanh niên lao xuống sông cứu sống bé gái 7 tuổi bị đuối nước. (Ảnh: MXH)

Trong lúc chơi, cháu Y. bị trượt chân rơi xuống sông Hiếu. Lúc 17h30 cùng ngày, anh Phạm Văn Phúc, 32 tuổi, trú tại Khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu ở phía bờ sông Hiếu gần nhà. Anh Phúc vội chạy ra bờ sông, thấy một bé gái đang chới với giữa dòng nước liền lao xuống dòng nước bơi ra cứu, đưa lên bờ. Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, sức khỏe đã ổn định.

Chính quyền địa phương phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang làm hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với thanh niên đã có hành động dũng cảm lao xuống sông Hiếu cứu sống bé gái bị đuối nước.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng mạnh trước khi lại mưa giông liên tiếp

Báo VietNamNet đưa tin từ chuyên gia Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 27/5, ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất đến 35 độ; ban đêm thấp nhất 25-27 độ.

Nhiệt độ Hà Nội trong 3 ngày tới. Ảnh: VietNamNet

Từ 28-29/5, hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và giông (mưa giông tập trung chính vào chiều tối và đêm), ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 32-34 độ, nhiệt độ ban đêm khoảng 24-26 độ.

Đơn giản hóa tiêu chí, điều kiện, thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 27/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) về dự thảo Nghị định quản lý, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH).

Phó Thủ tướng nêu rõ, việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc để các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp… góp ý trực tiếp, hoàn thiện theo quy trình chặt chẽ nhất để khi ban hành nghị định không để xảy ra vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực thi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cùng với vai trò chủ đạo của Nhà nước, cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển NƠXH. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Tại cuộc họp, Bộ Xây dựng báo cáo, dự thảo Nghị định gồm 7 chương, 78 điều nhằm hướng dẫn chi tiết 18 nội dung trong Luật Nhà ở năm 2023 liên quan đến chính sách NƠXH. Nghị định kế thừa các quy định hiện hành vẫn đang thực hiện hiệu quả, đồng thời thể chế hóa những chủ trương, chính sách mới, đột phá nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ về NƠXH trong thời gian qua.

Các đại biểu đã thảo luận, đồng thuận với quy định nộp tiền sử dụng đất được tính tại thời điểm chủ đầu tư dự án khi bán lại NƠXH sau 10 năm cho thuê; người mua NƠXH là căn hộ chung cư sau 5 năm được bán và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với các nội dung liên quan đến phát triển NƠXH của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, các đại biểu kiến nghị cho phép chủ đầu tư được đề xuất hình thức thực hiện là dành một phần diện tích, bố trí quỹ đất thay thế, hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây NƠXH với tỉ lệ tối thiểu là 20%.

Các nội dung khác nhận được các ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, làm rõ thêm về chính sách tín dụng ưu đãi, diện tích, hệ số sử dụng đất tối thiểu đối với NƠXH riêng lẻ; quy định thêm trách nhiệm thẩm định của cơ quan quản lý Nhà nước đối với nghĩa vụ xây NƠXH của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại…

Kết luận một số nội dung quan trọng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính, NHNN… nghiên cứu cơ chế huy động, sử dụng nguồn lực cho phát triển NƠXH một cách thống nhất, tập trung.

Nghị định cần có thêm các quy định mang tính chính sách có tính dài hơi về quy hoạch, bố trí quỹ đất trong phát triển đô thị, nông thôn, dành NSNN kết hợp với các nguồn khác cho các dự án NƠXH.

Sau vụ cháy ở Trung Kính, quận Cầu Giấy ra công văn tăng cường xử lý vi phạm PCCC

Theo báo VOVnews, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ký văn bản về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Nội dung văn bản cho biết, qua kiểm tra trên địa bàn quận đã phát hiện 78 cơ sở không đảm bảo các điều kiện về PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. 78 cơ sở này nằm ở 7 phường: Quan Hoa, Yên Hòa, Trung Hòa, Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Đô, Dịch Vọng, gồm quán karaoke, nhà hỗn hợp, nhà nghỉ, khách sạn, tòa nhà, nhà cho thuê để ở, nhà hàng, quán cà phê, quán bar, nhà ở kết hợp kinh doanh, căn hộ cho thuê, khách sạn, quán massage, chung cư. Trong đó có cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ toàn bộ, có cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ một phần tòa nhà. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành xử phạt nhiều cơ sở.

Hiện trường vụ cháy nhà tại Trung Kính khiến 14 người tử vong.

Để đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy, nhất là đối với các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, UBND quận yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND quận về xử lý các cơ sở đã tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giao Công an quận là cơ quan thường trực, tham mưu UBND quận tổ chức thực hiện các quy định về xử lý đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn; Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; Rà soát tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, tham mưu UBND quận báo cáo các cơ quan quản lý có thẩm quyền để hướng dẫn, tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.