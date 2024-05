Tin sáng 27/5: Cô gái bán trà sữa trúng độc đắc 6 tỷ đồng; miền Bắc bước vào đợt mưa giông dài ngày

Cô gái bán trà sữa trúng độc đắc 6 tỷ đồng

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, tính đến thời điểm này, đoạn video phát hiện trúng độc đắc trong lúc bán trà sữa của chị Ngô Thị Nguyên (huyện Tân Châu, Tây Ninh) đã có hơn 5 triệu lượt xem. Kênh TikTok của chị cũng tăng hơn 10.000 lượt theo dõi.

Ngày 25/5, chị Nguyên đăng video được ghi lại bằng camera an ninh tại quán trà sữa lên mạng xã hội. Video quay cảnh chị mừng rỡ, hét lớn: "Mẹ ơi! Con trúng đặc biệt rồi! Con nói thiệt! Trời ơi! Mẹ ơi!". Chị chạy ra trước quầy hàng ôm chầm lấy cha mẹ và khóc lớn.

Đoạn video nhanh chóng được lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, thu hút rất nhiều bình luận. Nhiều tài khoản bày tỏ xúc động, vui lây với chủ đoạn video.

Chị Nguyên (đứng) và 3 tấm vé trugns số độc đắc (Ảnh: NVCC)

Chị Nguyên vui vẻ cho biết: “Tôi trúng số vào ngày 3/5 nhưng ngày 25/5, tôi mới đăng tải video lúc phát hiện trúng số ở quán. Tôi không ngờ mọi người lại yêu thích và chia sẻ đoạn video nhiều đến vậy”.

Chủ quán trà sữa kể, lúc đó, chị đứng ở quầy pha chế thì đến giờ dò vé số. Chị lấy vé ra kiểm tra thì phát hiện trúng giải đặc biệt 3 vé, trị giá 6 tỷ đồng.

Quá vui mừng, chị Nguyên la lớn, khoe với cha mẹ đang phục vụ khách phía ngoài. Ông Ngô Văn Phúc (61 tuổi, Tây Ninh), cha chị Nguyên sợ con gái dò nhầm đài nên kêu chị xem cho kỹ.

“Khi chắc chắn trúng số độc đắc, cả nhà tôi ôm nhau khóc, người nào cũng nói hết khổ rồi”, chị Nguyên thuật lại.

Chị Nguyên bộc bạch, bản thân và gia đình đã trải qua một khoảng thời gian dài với nhiều biến cố. 6 năm trước, chị gặp đổ vỡ trong hôn nhân, trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con.

Chị Nguyên là con út trong gia đình có 3 chị em gái, hoàn cảnh nhà nào cũng đều khó khăn. Sức khỏe của ba mẹ chị cũng không tốt. Vì thế, chị Nguyên là người duy nhất gánh vác kinh tế gia đình. Cảnh nợ nần khiến gia đình chị Nguyên đứng trước nguy cơ mất luôn căn nhà đang ở.

Xuất phát điểm quá khổ nên khi trúng số độc đắc với số tiền quá lớn, gia đình chị Nguyên càng trân trọng hơn.

Tạm dừng phát sóng hình ảnh của nghệ sĩ Lâm Minh - Decao trên VTV

Lâm Minh bên Decao và con trai. Ảnh: IGNV

Fanpage chính thức của chương trình Mẹ siêu nhân đưa ra thông báo về việc tạm dừng phát sóng hình ảnh của gia đình Lâm Minh - Decao trong tập 11 lên sóng tối 25/5.

Cụ thể: "Liên quan đến những tin tức mới đây về gia đình Lâm Minh - người mẫu đang tham gia chương trình Mẹ siêu nhân, chúng tôi lấy làm tiếc về những điều đã xảy ra đối với cá nhân người mẫu Lâm Minh khi cô phải trải qua khoảng thời gian khó khăn.

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, sau khi thảo luận giữa nhà sản xuất và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), chương trình Mẹ siêu nhân quyết định lược bỏ những hình ảnh của gia đình Lâm Minh trong tập phát sóng mới nhất vào tối 25/5.

Chương trình mong muốn cô sớm lấy lại sự tĩnh tâm sau sự cố vừa xảy ra và sẽ bình tĩnh vượt qua thử thách như tinh thần mà Mẹ siêu nhân vẫn đang truyền đạt tới khán giả qua từng tập phát sóng.

Mỗi người mẹ trong hành trình làm mẹ đều là những người mẹ siêu nhân. Những vấn đề cá nhân trong cuộc sống gia đình là quyền riêng tư của mỗi người, do đó chúng tôi xin phép không bình luận.

Việc dừng phát sóng hình ảnh mẹ Lâm Minh là cách làm tốt nhất trong thời điểm này với cá nhân Lâm Minh và những người thân của cô. Chương trình mong khán giả và những ai yêu mến "Mẹ siêu nhân" Lâm Minh sẽ hiểu và đồng thuận với quyết định này".

Trước đó, tối 24/5, Lâm Minh ôm con trai livestream trong tình trạng hoảng loạn, khóe miệng có chất lỏng màu đỏ giống máu. Cô liên tục gào khóc với câu chuyện đứt quãng được cho là có liên quan đến bố của con trai - stylist Decao.

Vài giờ sau, người mẫu tiếp tục livestream cho biết không bênh vực người đã có hành vi bạo lực với mình nhưng "không muốn mọi chuyện đi quá xa nên phải lên tiếng". Cô hối hận vì livestream khi bốc đồng, gây ồn ào mạng xã hội.

Theo Lâm Minh, "một người đàn ông khi đứng giữa mẹ và vợ mà cả hai người đó đều đang mất bình tĩnh thì rất khó". Hiện tại mọi việc đã được giải quyết, người có hành vi bạo lực đã xin lỗi, người mẫu sẽ cùng con "đến một nơi khác lấy lại sự bình yên trong tâm hồn".

Người mẫu ảnh Lâm Minh sinh năm 1998, bắt đầu hẹn hò với stylist Decao (tên thật Cao Minh Thắng, sinh năm 1990) từ năm 2020.

Đã có kết quả ADN của 3 nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: VTC News

Theo VTC News, đại diện Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã có kết quả giám định ADN của 3 nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính.

"Thi thể 3 nạn nhân đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự", đại diện Công an quận Cầu Giấy cho biết thêm.

Các nạn nhân này gồm: Anh M.N.T. (37 tuổi, quê Bắc Kạn), anh L.T.T. (24 tuổi, quê Hưng Yên), anh V.N.L. (24 tuổi, quê Lào Cai).

Trước đó, rạng sáng 24/5, ngôi nhà tại số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) bốc cháy dữ dội. Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ.

Khu vực cháy gồm nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng 55m2 được bố trí để xe máy, xe đạp điện.

Đến 0h52 cùng ngày, các đơn vị tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong, 6 người bị thương.

Cùng ngày, cơ quan chức năng xác định được danh tính của 11/14 nạn nhân tử vong và bàn giao các nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng theo quy định. Với 3 nạn nhân còn lại, cơ quan chức năng làm giám định ADN để tìm danh tính.

Miền Bắc vào đợt mưa giông dài ngày

Từ đêm 27-31/5, miền Bắc có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (27/5), miền Bắc ít mưa, ngày nắng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp sau đó kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm 27-31/5, khu vực có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to; từ 1/6, có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Trong khi đó, ở Trung Bộ thời kỳ này, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Từ 31/5, nắng nóng có khả năng dịu dần. Riêng Bắc Trung Bộ từ 28-31/5, khả năng có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hình thái thời tiết ngày nắng, Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Từ 28-31/5, gió mùa tây nam hoạt động trở lại, khu vực này lại có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, chủ yếu vào chiều tối và tối.

Đối với thời tiết Hà Nội, ngày mai giảm mây và nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Từ đêm mai đến 1/6, Hà Nội mưa rào và giông rải rác. Đáng lưu ý, đêm 30 và sáng 31/5, khu vực có mưa vừa, mưa to có nơi kèm giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh... Thời gian trên, nhiệt độ tại Hà Nội giảm, cao nhất khoảng 30-32 độ, tương đối dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trong mưa giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi, trung du cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Ngoài ra, cụ thể về diễn biến nắng nóng ở Trung Bộ, cơ quan khí tượng dự báo, ngày 27-28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Ngày 27/5, Nam Bộ cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 28/5, nắng nóng ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng 30/5.

Nguyên hiệu trưởng đột quỵ, tử vong khi đang phát biểu kỷ niệm thành lập trường

Thầy N.V.D. bị đột quỵ khi đang phát biểu tại lễ kỷ niệm thành lập trường. Ảnh: Facebook

Tối 26/5, trao đổi trên Người Lao Động, một lãnh đạo huyện Nam Đàn, Nghệ An xác nhận thông tin ông N.V.D., nguyên hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn đã qua đời vào sáng cùng ngày.

Trước đó, sáng 26/5, Trường THPT Kim Liên tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và gặp mặt 45 năm thành lập trường (1979-2024). Buổi lễ có sự góp mặt của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương, cùng nhiều thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường.

Tại buổi lễ, thầy giáo N.V.D., nguyên hiệu trưởng nhà trường, được mời lên phát biểu, chia sẻ cảm tưởng. Trong lúc phát biểu thầy D. bất ngờ đổ gục xuống. Buổi lễ kỷ niệm sau đó phải tạm dừng.

Phát hiện sự việc, mọi người liền đưa thầy D. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc thầy D. tử vong nghi do đột quỵ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức đang được làm rõ.

Được biết, thầy D. có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của Trường THPT Kim Liên, sự ra đi đột ngột của thầy để lại sự tiếc thương của các thế hệ thầy cô và học trò nhà trường.

