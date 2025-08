Tin sáng 5/8: Miền Bắc cuối tuần tái diễn nắng nóng sau đợt mưa dông lớn; Quốc Trường, Lý Hải bị giả mạo: Cần nhanh chóng làm gì?

Tin sáng 4/8: Bắc Bộ, Nam Bộ mưa trở lại, Trung Bộ lại vào đợt nắng nóng; Làm giấy chứng sinh giả để mua bán trẻ sơ sinh GĐXH - Bắc Bộ mưa trở lại, Trung Bộ vẫn nắng nóng, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông; Các đối tượng mua bán trẻ sơ sinh hoạt động thông qua hội nhóm kín trên mạng. Nhiều em bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi đã bị các đối tượng mua bán để trục lợi.

Thủ tướng gửi thư khen Trưởng bản 26 tuổi cứu 90 người dân thoát lũ dữ ở Điện Biên

Trưởng bản Mùa A Thi.

Thông tin trên SKĐS, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen ngợi Trưởng bản Mùa A Thi (26 tuổi) vì hành động dũng cảm, quyết đoán, sáng suốt, giúp 90 người dân bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) thoát khỏi trận lũ quét kinh hoàng rạng sáng 1/8.

Trước đó, rạng sáng ngày 1/8/2025, mưa lớn đã gây trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên). Lũ quét kèm đất đá tràn xuống, nhấn chìm cả khu vực.

Trong thư Thủ tướng viết: "Tôi rất xúc động khi được biết trong thời khắc sinh tử ấy, ngay giữa đêm tối, Trưởng bản Mùa A Thi, 26 tuổi đã dũng cảm, không quản hiểm nguy trước cơn lũ dữ, kêu gọi dân bản và trực tiếp hỗ trợ người già, trẻ em chạy nạn. Hành động cảnh báo kịp thời, sáng suốt và quyết đoán của Trưởng bản Mùa A Thi đã cứu cả bản Háng Pu Xi với 90 nhân khẩu khỏi thảm họa thiên tai bất ngờ, tránh được hậu quả thảm khốc".

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với Trưởng bản Mùa A Thi theo quy định.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng khen ngợi và biểu dương hành động hết sức dũng cảm, quyết đoán, sáng suốt vì tính mạng đồng bào, với tinh thần trách nhiệm rất cao, lòng yêu thương, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của người cán bộ cơ sở Mùa A Thi.

Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ, đảng viên ở cơ sở học tập tấm gương dũng cảm, tinh thần trách nhiệm quên mình vì cộng đồng, gần dân, sát dân, hết lòng hết sức tận tụy phục vụ Nhân dân của Trưởng bản Mùa A Thi; đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương, những hành động tốt đẹp vì sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, nhất là trong thiên tai, hoạn nạn.

Đồng thời, Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân tích cực nâng cao tính chủ động, kỹ năng trong ứng phó thiên tai, bình tĩnh, quyết đoán xử lý khi có tình huống thiên tai, đồng thời đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ NN&MT phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự.

Đồng thời, cần chú trọng xây dựng, phát triển phong trào toàn dân và nhân rộng các mô hình phòng thủ dân sự theo phương châm bốn tại chỗ; có chính sách khen thưởng, động viên xứng đáng, kịp thời; động viên người dân chung sức, chung lòng, đoàn kết thống nhất ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; xây dựng xã hội an toàn, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no và không có ai bị bỏ lại phía sau.

Miền Bắc cuối tuần tái diễn nắng nóng sau đợt mưa dông lớn

Miền Bắc đón mưa dông, nhiệt độ giảm. (Ảnh: Công an nhân dân)

Sau những ngày nắng nóng đổ lửa, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, từ ngày 5/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Cụ thể, từ sáng nay đến đêm 5/8, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Chiều tối và đêm 5/8, Thanh Hóa và Nghệ An có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Mưa sau những ngày nắng nóng có thể giúp giải nhiệt nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra dông mạnh đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ sáng 6/8 đến sáng 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 20-60mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ. Cơ quan khí tượng cho biết, sau những ngày mưa lớn, từ 8-10/8, Bắc Bộ khả năng tái diễn nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cũng thông báo tình hình thời tiết trên cả nước trong tháng 8/2025. Theo đó, trong tháng này có khả năng xuất hiện 01-02 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, tập trung trong nửa đầu tháng 8/2025, sau đó giảm dần.

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong tháng nhiều ngày có mưa rào và dông tập trung chủ yếu vào chiều tối; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Quốc Trường, Lý Hải bị giả mạo: Cần nhanh chóng làm gì?

Một trang mạng sử dụng hình ảnh Quốc Trường để chạy quảng cáo phi pháp.





Thông tin trên báo Người lao động, Quốc Trường, Lý Hải đã chính thức lên tiếng bác bỏ, khẳng định đây là hành vi giả mạo.

Theo diễn viên Quốc Trường, thời gian qua đã nhận được thông tin về việc có những cá nhân, tổ chức tín dụng, cờ bạc trên mạng sử dụng hình ảnh, thông tin của anh - được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI) - để quảng cáo, lừa gạt trên mạng xã hội. Anh khẳng định hành vi trên là giả mạo, mong mọi người cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Tương tự, ca sĩ Lý Hải cũng đã lên tiếng cảnh báo và nhờ cộng đồng báo cáo các nội dung giả mạo.

Theo luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, trong tình hình tội phạm công nghệ cao đang lợi dụng AI để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì bất cứ người nổi tiếng nào cũng có nguy cơ bị giả mạo hình ảnh, lời nói, danh tính để lừa đảo hoặc lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước hết việc này gây thiệt hại trực tiếp cho người dân, những người cả tin, bị dẫn dụ và mất tài sản. Theo quy định, hành vi giả mạo Quốc Trường, Lý Hải có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, Lý Hải và Quốc Trường cần thông báo rộng rãi đến công chúng để cảnh báo; đồng thời trình báo cho cơ quan công an để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, hành vi giả mạo còn xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, hình ảnh cá nhân, những quyền nhân thân được pháp luật bảo vệ. Trường hợp xác minh được đối tượng sử dụng hình ảnh trái phép, ngoài các biện pháp xử lý hình sự, còn có thể yêu cầu họ bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015.

Bên cạnh những biện pháp về mặt pháp lý, một số biện pháp kỹ thuật cũng nên được thực hiện để hạn chế bớt sự ảnh hưởng của nội dung lừa đảo. Chủ thể bị giả mạo nên hướng dẫn cộng đồng cùng báo cáo các tài khoản, video, trang web sử dụng hình ảnh giả, có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời gửi yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm đến các nền tảng mạng xã hội.

Diễn biến mới vụ người đàn ông lao lên xe khách rút chìa rồi bỏ đi

Người đàn ông điều khiển ô tô con rút chìa khóa ô tô khách. Ảnh: NVCC





Liên quan đến vụ việc xảy ra tại vành đai 3 trên cao (đoạn ngang ngõ 124 Nguyễn Xiển), chỉ huy Công an phường Thanh Liệt cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của công ty quản lý phương tiện và tài xế.

"Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, đơn vị sẽ mời các bên liên quan đến để xác minh, làm rõ", chỉ huy Công an phường Thanh Liệt cho biết.

Cũng theo vị này, trước khi đơn vị quản lý ô tô khách đến trụ sở công an phường để nộp đơn trình báo, đơn vị đã chủ động cử cán bộ, chiến sĩ đi xác minh vụ việc sau khi có phản ánh trên mạng xã hội.

Trước đó, ông Tô Thanh Tùng - Giám đốc Công ty CP Thương mại Vận tải và Thiết bị mỏ Khánh Linh cho biết, khoảng 7h ngày 4/8, anh Nguyễn Minh Tuấn (nhân viên của Công ty Khánh Linh) điều khiển ô tô khách mang BKS 29H - 984.XX, lưu thông tại vành đai 3 trên cao, hướng về Linh Đàm. Khi đến khu vực ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt), ô tô con mang biển số 30M- 258.XX, đang lưu thông trong làn dừng khẩn cấp có tín hiệu xin nhập làn nhưng vướng xe khác nên tài xế Nguyễn Minh Tuấn không thể nhường đường.

"Sau khi họ nhập được làn, có 1 người đàn ông mặc áo xanh chạy lên gõ cửa xe khách của công ty tôi. Tài xế vừa mở cửa, người này lao lên to tiếng, giật mạnh làm đứt cúc áo của tài xế rồi rút chìa khóa xe bỏ đi", ông Tùng kể lại.

Cũng theo ông Tùng, sau khi người đàn ông áo xanh chạy xuống ô tô con, hành khách trên xe chạy theo để xin trả lại chìa khóa nhưng người này lập tức lái xe rời đi. Lúc này, trên ô tô khách có hơn 40 hành khách.

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi gọi số 113 để báo công an. Tuy nhiên, chúng tôi được hướng dẫn tạm thời dùng chìa khóa phụ để di chuyển và sau đó làm đơn trình báo", vị giám đốc doanh nghiệp cho biết.

Ông Tùng cho rằng, hành động của người đàn ông điều khiển ô tô con là không thể chấp nhận được do ô tô khách phải dừng lại giữa cao tốc gây mất an toàn giao thông. Phải 1 tiếng sau, công ty mới mang được chìa khóa phụ đến để ô tô tiếp tục hành trình.

Không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 22/8

Trường đại học không được yêu cầu thí sinh nhập học trước ngày 22/8. (Ảnh minh hoạ)

Thông tin trên VTC News cho biết, thời điểm hiện tại, các thí sinh đang trong quá trình thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, chậm nhất đến 17h ngày 5/8.

Từ ngày 16/8, Bộ GD&ĐT xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống xét tuyển chung (lọc ảo). Trong vòng 4 ngày từ 17-20/8, Bộ GD&ĐT sẽ tải kết quả xét tuyển của các trường lên hệ thống (kết quả xét tuyển của tất cả các phương thức tuyển sinh) và trả kết quả xử lý nguyện vọng về cho các trường 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng.

Quy trình lọc ảo đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất và cao nhất. Điều này giúp giảm thiểu hiện tượng ảo trong tuyển sinh, tức là số lượng thí sinh được xác định trúng tuyển không phản ánh đúng số người sẽ thực sự nhập học.

Sau 6 lần lọc ảo, đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8. Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8.

Bộ GD&ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học, hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Một trong những quy định mới trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay là các trường phải quy đổi tương đương điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển nhằm tăng tính thống nhất, khách quan và công bằng với thí sinh. Các cơ sở đào tạo không thể tải dữ liệu, thông tin xét tuyển từ hệ thống nếu chưa công khai quy đổi tương đương điểm trúng tuyển.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu các trường cần rà soát lại tiêu chí phụ và dữ liệu tuyển sinh từ các năm trước để xác định tỉ lệ ảo phù hợp, bảo đảm số lượng thí sinh trúng tuyển chính thức không vượt quá chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Hà Nội: Phường Cửa Nam 'bác' thông tin thí điểm cấm xe chạy xăng trên địa bàn trước khi nhân rộng

Thông tin trên Gia đình và Xã hội, ngày 4/8, UBND phường Cửa Nam khẳng định không có nội dung như một số trang mạng thông tin điện tử đưa tin về việc thí điểm cấm xe chạy xăng trên địa bàn phường trước khi nhân rộng.

Cụ thể, UBND phường Cửa Nam ( Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, trên một số trang mạng thông tin điện tử có nội dung: "Phường Cửa Nam sẽ cấm xe chạy xăng trong khu vực mình và hỗ trợ người dân chuyển sang xe điện; Phường Cửa Nam là nơi đầu tiên thí điểm cấm xe xăng trước khi nhân rộng…".

Về việc này, UBND phường Cửa Nam cho biết, vào ngày 24/7/2025, lãnh đạo UBND Thành phố có buổi làm việc với phường Cửa Nam về một số nội dung, trong đó có nội dung thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 4/8, UBND phường Cửa Nam khẳng định không có nội dung như một số trang mạng thông tin điện tử đưa tin về việc thí điểm cấm xe chạy xăng trên địa bàn phường trước khi nhân rộng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết47/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND Thành phố, đồng thời nghiên cứu, lập Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Không có nội dung như một số trang mạng thông tin điện tử đưa tin.

Đối với việc chuyển đổi phương tiện giao thông sạch, UBND phường Cửa Nam sẽ thực hiện theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và theo chỉ đạo của Thành phố.