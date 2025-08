Ngay tại diễn đàn, Ban tổ chức đã trao 25 tấn gạo và 2 tấn hạt giống ngô ủng hộ đồng bào miền Tây Nghệ An đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ lũ lụt .

Diễn đàn quy tụ đông đảo đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và bà con nông dân trong khu vực .

Diễn đàn “Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Mục tiêu của sự kiện là định hướng sản xuất theo chuỗi giá trị, từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu và tiêu thụ, nhằm gia tăng giá trị cho nông sản, quảng bá thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu .

Vùng Bắc Trung Bộ được xác định có lợi thế lớn về nông nghiệp, là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững . Trong giai đoạn 2020-2025, các địa phương đã chủ động phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp giá trị sản xuất không ngừng tăng lên .

Tính đến năm 2024, toàn vùng có những diện tích canh tác đáng kể : Cây dứa: Hơn 6.800 ha, sản lượng gần 133.000 tấn, tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ; Cây có múi: Khoảng 11.500 ha, sản lượng 130.000 tấn/năm, chủ yếu ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế ; Cây chè: Đạt 10.300 ha, sản lượng gần 133.000 tấn, tập trung ở Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh .

Dù đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, song việc phát huy lợi thế của các cây trồng chủ lực vẫn còn nhiều "nút thắt" cần tháo gỡ .

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã chỉ ra những hạn chế cố hữu. "Sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn chưa có quy mô lớn và chuỗi giá trị ổn định . Các sản phẩm chế biến còn thô sơ, giá trị thấp và hoạt động tiêu thụ thiếu bền vững, dẫn đến tình trạng tồn đọng nông sản cục bộ" , ông Đệ nói. Bên cạnh đó, các thách thức khách quan từ biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt và những biến động của thị trường cũng đặt ra yêu cầu phải có tư duy mới .

Ông Đệ cũng thông tin về những thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra cho tỉnh, ước tính tổng thiệt hại kinh tế lên đến 3.623 tỷ đồng, với hàng nghìn ngôi nhà bị sập và hàng nghìn hecta cây trồng bị tàn phá .

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, xoay quanh các giải pháp then chốt như xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống logistics .

Một điển hình thành công được nhắc đến là mô hình liên kết trồng dứa của Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) tại Hà Tĩnh . Chỉ sau một năm, diện tích dứa liên kết đã đạt trên 600 ha . Mô hình này cho năng suất cao, ước đạt 50-70 tấn/ha, giúp người nông dân có thể thu về 500-700 triệu đồng/ha, tạo ra niềm tin vững chắc .

Theo tính toán của DOVECO, chỉ riêng 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có dư địa khoảng 70.000 ha đất phù hợp để trồng dứa . Nếu khai thác thành công, Bắc Trung Bộ có thể trở thành nền tảng giúp ngành hàng dứa sớm vượt mốc tỷ đô .

Về phía địa phương, tỉnh Nghệ An đã xác định 5 giải pháp trọng tâm để khắc phục các hạn chế , bao gồm: Quy hoạch vùng sản xuất gắn với chế biến, tích tụ đất đai ; Xác định sản phẩm chủ lực để mở rộng sản xuất theo chuỗi giá trị ; Thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu ; Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, mẫu mã và truy xuất nguồn gốc sản phẩm ; Tăng cường xúc tiến thương mại ở cả thị trường trong nước và quốc tế .

Những kiến nghị tại diễn đàn được kỳ vọng sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách, thúc đẩy liên kết hiệu quả giữa các bên, hướng đến một nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững cho toàn vùng Bắc Trung Bộ .