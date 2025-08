Những nơi nào ở miền Bắc sẽ có mưa rất to trong hôm nay?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Trung Bộ còn nắng nóng 1 tuần nữa. Trong khi Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng do có mưa dông.

Mưa tập trung ở miền núi và trung du Bắc Bộ, thời gian mưa chủ yếu về chiều tối và đêm. Dự báo mưa kéo dài đến ngày 7/8, có những điểm mưa to trên 250mm. Nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất.

Do có mưa nên nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt, vùng núi thời tiết khá dễ chịu với mức nhiệt không vượt quá 31 độ. Còn với các phường ở khu vực đồng bằng nhiệt độ cao hơn 34 độ.

Thời tiết nắng nóng ở Trung Bộ còn kéo dài trong những ngày tới. Nhiệt độ từ Thanh Hóa trở xuống tới Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi tới Đắk Lắk và Khánh Hòa nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-38 độ.

Với Nam Bộ, thời tiết cũng nắng mạnh, nhiều nơi xảy ra nắng nóng 35-36 độ. Về chiều mưa dông có thể xảy ra ở một vài nơi, cần đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung và chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 32-35 độ; phía Nam 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ.