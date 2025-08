Thông tin mới nhất về những trận mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, do có mưa nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ thu hẹp và bớt gay gắt.

Từ tối qua (4/8), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa dông mạnh. Yếu tố gây mưa chính là rãnh thấp có xu hướng dịch chuyển xuống vùng núi Bắc Bộ tạo mây ẩm.

Mưa xuất hiện rải rác ở vùng núi Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn. Trong đó có nơi mưa to trên 60mm.

Dự báo từ chiều nay (5/8) đến ngày 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30–80mm, cục bộ có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Từ đêm 6/8 đến sáng 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (20–40mm, có nơi trên 100mm). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (10–30mm, có nơi trên 50mm).

Nguy cơ mưa xảy ra cường suất lớn trong thời gian ngắn, gây ngập úng nhiều khu vực, sạt lở đất và lũ quét vùng núi.

Vùng núi có mưa nên nắng nóng thu hẹp về khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng như phía Nam của tỉnh Phú Thọ. Nhiệt độ giảm hơn so với hôm qua với mức nhiệt dao động ở mức 35-36 độ.

Khu vực Trung Bộ chưa có yếu tố gây mưa nên thời tiết hôm nay tiếp tục nắng nóng trên diện rộng. Khắp các phường từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Phan Rang (Khánh Hòa) với nhiệt độ từ 36-38 độ.

Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ đỡ nóng hơn, mức nhiệt phổ biến 30-32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ ít mưa, nắng mạnh. Một số phường trong đó có phường Bến Thành (TPHCM) nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc có mưa to đến rất to trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ ngày nắng nóng; từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Khu vực vùng núi và trung du nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác có mây, ngày nắng nóng, từ chiều có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc(Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng phía Đông Lâm Đồng 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng nóng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ.