Hà Nội: Cấm hoàn toàn phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm từ ngày 7- 10/8, người dân cần lưu ý

Chiều ngày 6/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã ra thông báo chính thức về kế hoạch phân luồng giao thông nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn thành phố từ ngày 7 - 10/8/2025/

Theo đó, nhiều tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các khu vực lân cận, sẽ bị cấm hoàn toàn hoặc hạn chế phương tiện trong các khung giờ cụ thể.

Danh sách các tuyến phố cấm hoàn toàn phương tiện và hạn chế phương tiện từ ngày 7- 10/8.

Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện

Trong các khung giờ từ 4h đến 8h ngày 7/8, từ 7h đến 12h ngày 8/8, và từ 6h30 đến 12h ngày 9/8 và ngày 10/8, tất cả các loại phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên các tuyến đường sau:

Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí. Tràng Tiền (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (đoạn từ Tràng Tiền đến Lê Lai).

Đường Lý Thái Tổ (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai). Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (đoạn từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng). Lò Sũ (đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng). Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ). Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ). Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay). Khu vực Quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài vua Lý Thái Tổ).

Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức cấm và tạm cấm nhiều tuyến đường để phục vụ các hoạt động lễ kỷ niệm.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Cũng trong các khung giờ trên, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở từ 500kg trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế ô tô cá nhân, xe máy trên các tuyến đường:

Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai. Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng. Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư. Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.

Hướng dẫn lộ trình di chuyển thay thế

Công an TP Hà Nội đã tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

Hướng di chuyển Đông - Tây: Các phương tiện từ các quận/huyện phía Đông, Đông Bắc (Gia Lâm, Long Biên...) đi các quận/huyện phía Tây, Tây Bắc (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm...) và ngược lại có thể di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, sau đó đi vào các tuyến đường như Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai 3.

Hướng di chuyển Bắc - Nam: Các phương tiện từ các quận/huyện phía Bắc (Tây Hồ, Đông Anh...) đi các quận/huyện phía Nam (Hoàng Mai, Thanh Trì...) và ngược lại có thể di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, sau đó đi vào các tuyến đường như Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai 2, vành đai 3.

Nhà chức trách yêu cầu tất cả người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự an toàn giao thông, tự giác tuân thủ theo sự hướng dẫn và phân luồng của lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh, an toàn và sự thành công của các hoạt động kỷ niệm.