Tin sáng 7/3: Hà Nội sẽ phá bỏ tòa nhà ‘hàm cá mập’? Bộ Y tế vào cuộc sau ồn ào quảng cáo viên kẹo rau của Hằng 'Du Mục'

TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa 7 địa điểm dịp lễ 30/4

Ảnh minh họa: TL

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa ở 7 điểm chính.

Trên VTC News, ông Võ Hồ Hoàng Vũ (Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM) cho biết, 7 địa điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4, gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức; khu Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi); Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu di tích Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh); sân bóng đá huyện Cần Giờ; Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc; Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11).

Ngoài 7 điểm bắn pháo hoa dự kiến, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang vận động các quận huyện và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố tham gia xã hội hóa bắn pháo hoa tại địa phương theo kế hoạch riêng.

Hà Nội phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập', cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Tòa nhà "Hàm cá mập". Ảnh: TL

Theo TTO, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét phương án thiết kế, cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm).

Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là khu vực có giá trị lịch sử văn hóa cao, kết nối giữa 2 khu vực quan trọng đó là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm với khu vực Di tích Quốc gia khu Phố Cổ.

Hiện tại các sở ngành của TP Hà Nội đang nghiên cứu, đầu tư xây dựng các không gian công cộng khác xung quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP Hà Nội.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của quận Hoàn Kiếm và các sở ngành, ông Dương Đức Tuấn tán thành chủ trương, phương án ý tưởng, giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục làm cơ sở nghiên cứu dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết.

Về quy trình, thủ tục thực hiện, lãnh đạo UBND TP Hà Nội tán thành ý kiến của Sở QHKT về việc hoàn chỉnh sản phẩm thiết kế đô thị riêng trên cơ sở phương án ý tưởng, giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục để làm cơ sở triển khai dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực.

Ông Dương Đức Tuấn giao quận Hoàn Kiếm tổ chức lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực Quảng trường tuyến phố khu vực Bắc hồ Hoàn Kiếm, Nam Phố cổ (nội dung chủ đạo là khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục).

Sau khi hoàn chỉnh phương án ý tưởng, giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp cùng đơn vị tư vấn tổ chức tham vấn Hội đồng kiến trúc thành phố, trên cơ sở đó hoàn chỉnh, chuẩn hóa vào nội dung đồ án thiết kế đô thị riêng.

Về nội dung nghiên cứu ý tưởng, định hướng giải pháp, UBND TP Hà Nội tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà "hàm cá mập", đề xuất không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng (sau khi phá bỏ tòa nhà "hàm cá mập").

Đồng thời, nghiên cứu khoảng 3 tầng hầm, đề xuất cụ thể chức năng sử dụng tầng hầm (nên bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1, khu vực đỗ xe tại tầng hầm 2,3).

Trường hợp không bố trí đỗ xe, Hà Nội cho rằng có thể sử dụng thành không gian lưỡng dụng.

UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu việc tác động thay đổi cảnh quan đối với khu vực mặt đứng tòa nhà Long Vân - Hồng Vân; khu vực cảnh quan công trình tòa nhà Thủy tạ, Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm và khu vực nhà dân hiện có giữ lại tiếp giáp phố Cầu Gỗ.

Cảnh sát giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu 10m

Lực lượng chức năng triển khai phương án cứu người đàn ông dưới giếng. Ảnh: Cảnh sát cung cấp

VietnamNet đưa tin, ngày 6/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa cứu thành công người đàn ông rơi xuống giếng sâu ở TP Bà Rịa.

Vào lúc 16h05 cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo của người dân về việc ông L.V.C (62 tuổi) bị rơi xuống giếng giữa lô cao su tại tổ 14, ấp Đông, xã Hòa Long, TP Bà Rịa.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện xuống hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định giếng sâu khoảng 10m, đường kính khoảng 1,5m và bên dưới không có nước.

Cảnh sát đã dùng thang tiếp cận và đưa nạn nhân ra khỏi giếng an toàn vào lúc 16h50. Hiện tại, sức khỏe của ông C đã ổn định.

Trốn nghĩa vụ quân sự, thanh niên sống 'chui lủi' trong rừng

Vũ Văn Việt thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Lai Châu

Theo Công an tỉnh Lai Châu, Tổ công tác số 5 tại huyện Tam Đường phối hợp với Công an xã Thèn Sin đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Vũ Văn Việt (25 tuổi, trú tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Vũ Văn Việt bị truy nã về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, nhằm trốn nghĩa vụ quân sự.

Theo điều tra ban đầu, Vũ Văn Việt đã hai lần mua giấy xác nhận giả là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để cung cấp cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hòa Phong nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự vào các năm 2023 và 2024.

Sau khi sự việc bị phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn vào miền Nam, lang bạt làm thuê trước khi di chuyển lên Lai Châu lẩn trốn.

Suốt thời gian trốn, Việt sống "chui lủi" trong điều kiện khắc nghiệt, sức khỏe suy giảm đáng kể. Khi bị bắt giữ, đối tượng tỏ ra mệt mỏi nhưng đã chấp hành lệnh bắt của cơ quan chức năng.

Bộ Y tế vào cuộc sau ồn ào quảng cáo viên kẹo rau của Hằng "du mục"

Một video quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera vi phạm quy định trên mạng xã hội.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) liên quan đến quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES với tên gọi là Kẹo rau củ Kera...

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (địa chỉ: 144-146-148 Đường số 11, khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TPHCM) công bố; Sản phẩm được sản xuất tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE (địa chỉ số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi nhận được thông tin nêu trên, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (nằm trên địa bàn TPHCM) về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đồng thời công bố kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin;

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE (nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) về việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera trên các dây chuyền đã được cấp có đúng quy định hay không và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đồng thời công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Liên quan đến một số người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trong xã hội quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera vi phạm quy định trên một số website, facebook, Tiktok... Cục An toàn thực phẩm cũng đã có công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử & Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin và xử lý các vi phạm để pháp luật được thực thi nghiêm minh, ngăn ngừa kịp thời các vi phạm quảng cáo thực phẩm.

Trước đó, sản phẩm viên kẹo rau củ ồn ào trên mạng xã hội vì hàng loạt người nổi tiếng quảng cáo về sản phẩm này, đặc biệt có người còn nhấn mạnh "một viên tương đương một đĩa rau".

Cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt liên quan đến chất lượng và quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ trên các phiên livestream (phát trực tiếp) của tài khoản mạng xã hội Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs. Sản phẩm là sự kết hợp giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và cô gái "Kén Rau" - tức Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Đề xuất cấm mạng xã hội yêu cầu cung cấp ảnh căn cước công dân

Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội không được yêu cầu người dùng chụp ảnh căn cước, chứng minh nhân dân làm yếu tố xác thực tài khoản. Ảnh minh họa

Theo VietnamNet, Bộ Công an vừa đưa ra dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân với nhiều đề xuất quan trọng.

Đáng chú ý, tại Điều 31 của dự thảo quy định mạng xã hội, dịch vụ truyền thông được cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua không gian mạng. Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội và dịch vụ truyền thông qua không gian mạng (OTT) có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam khi hoạt động tại thị trường Việt Nam, hoặc xuất hiện trên kho ứng dụng di động cung cấp cho thị trường Việt Nam.

Bên cung cấp dịch vụ phải thông báo rõ ràng nội dung dữ liệu cá nhân thu thập khi chủ thể dữ liệu cài đặt và sử dụng mạng xã hội, dịch vụ OTT. Không thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và ngoài phạm vi theo thỏa thuận với khách hàng.

Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội và dịch vụ truyền thông qua không gian mạng không được yêu cầu người dùng chụp ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân làm yếu tố xác thực tài khoản.

Dự thảo luật cũng yêu cầu các nền tảng cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải cung cấp lựa chọn để người dùng từ chối thu thập cookies (lịch sử truy cập) và chia sẻ cookies.

Các tổ chức này có trách nhiệm cung cấp lựa chọn "không theo dõi", hoặc chỉ được theo dõi hoạt động sử dụng mạng xã hội, dịch vụ OTT khi có sự đồng ý của người sử dụng.

Ngoài ra phải thông báo cụ thể, rõ ràng bằng văn bản về việc chia sẻ dữ liệu cá nhân cũng như áp dụng biện pháp bảo mật khi thực hiện hoạt động quảng cáo, tiếp thị dựa trên dữ liệu cá nhân của khách hàng.