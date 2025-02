Tin tối 10/2: Xác minh CSGT ‘kẹp cổ’ tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM; đi nghĩa vụ quân sự 2025 có điểm gì mới?

Những điểm mới trong thực hiện nghĩa vụ quân sự 2025

Năm 2025, sẽ tiến hành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ một đợt; thời gian giao nhận quân từ ngày 13 đến hết ngày 15/2/2025. Ảnh minh họa: TL

Bộ Quốc phòng đã ban hành Hướng dẫn 4705/HD-BQP về việc tuyển chọn và gọi công dân đi nghĩa vụ quân sự năm 2025.

Theo đó, năm 2025 sẽ tiến hành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ một đợt; thời gian giao nhận quân từ ngày 13 đến hết ngày 15/2/2025 (từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Chia sẻ trên VietNamNet, Thiếu tướng Lường Văn Thắng (Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Quốc phòng) cho biết, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 có những điểm mới so với năm trước. Những năm trước đây quy định khám sức khỏe nghĩa vụ chủ yếu khám lâm sàng là chính, trường hợp cần thiết mới quyết định xét nghiệm cận lâm sàng.

Sau khi nhận quân về, các đơn vị của Quân đội phúc tra sức khỏe, triển khai xét nghiệm cận lâm sàng, qua đó đã phát hiện bệnh lý về nội, ngoại khoa mà khi khám ở địa phương không thể phát hiện qua khám lâm sàng dẫn đến không đủ tiêu chuẩn phải bù đổi, loại trả gây tốn kém về ngân sách, thời gian của đơn vị, địa phương và ảnh hưởng đến tâm lý công dân và gia đình.

Theo Thông tư 105/2023/TT-BQP, quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 thực hiện theo quy định tại Thông tư, riêng tiêu chuẩn về mắt vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 148 ngày 4/10/2018 của Bộ trưởng Quốc phòng.

Về nội dung khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bao gồm khám thể lực, lâm sàng theo chuyên khoa và khám cận lâm sàng. Do đó, việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới năm 2025 được thực hiện chặt chẽ, thống nhất giữa địa phương và đơn vị sẽ hạn chế thấp nhất khả năng bù đổi, loại trả công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

Quân đội chủ trương tuyển quân có tiêu chuẩn từ cao xuống thấp và chú trọng tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Đây là chủ trương phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội nhằm tuyển chọn được nguồn công dân nhập ngũ có chất lượng cao, góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra còn tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp và tạo nguồn cán bộ cho cơ sở.

Miền Bắc sắp đón thêm 2 đợt không khí lạnh

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa: TL

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia vừa có nhận định diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới (10/2-20/2).

Theo đó, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có cường độ ổn định, sau suy yếu và dịch dần ra phía Đông; từ 12-13/2 và khoảng 15-16/2 có khả năng được tăng cường yếu. Rãnh áp thấp ở phía Nam hoạt động mạnh dần trong thời kỳ từ ngày 10-14/2. Trên cao, dòng xiết gió Tây duy trì trên khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của những hình thái trên, thời tiết các vùng trên cả nước có nhiều biến động, đặc biệt xuất hiện tình trạng mưa phùn và sương mù kéo dài ở miền Bắc.

Bắc Bộ từ 10-20/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng thời kỳ từ đêm 12/2, khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Bắc Trung Bộ thời kỳ này có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 11-12/2 trưa chiều trời nắng. Ngày 10/2 trời rét đậm, ngày 11-12/2 trời rét, từ ngày 13/2 đêm và sáng trời rét.

Cũng trong 10 ngày tới, ở Trung Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng từ 10-11/2, ngày 13/2 và từ 15-16/2 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, từ 13/2 đêm và sáng trời rét.

Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ chiều 10-14/2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Hà Nội từ 10-12/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; thời kỳ từ đêm 12-20/2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Xác minh CSGT ‘kẹp cổ’ tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM

Diễn biến vụ việc cán bộ CSGT khống chế, kẹp cổ tài xế. Ảnh: Cắt từ clip

Theo TPO, Công an Quận 7, TP.HCM đã có báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM về vụ việc 2 cán bộ CSGT của đơn vị này liên quan đến vụ khống chế, 'kẹp cổ' một tài xế taxi công nghệ mà clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung clip được người dân chia sẻ lên mạng xã hội, một CSGT đã có hành động 'kẹp cổ' để khống chế, ghì sát mặt tài xế xuống đất.

Khi cán bộ CSGT bỏ tay ra, người tài xế thoát ra được nhưng vẫn bị nắm cổ áo. Người tài xế lùi sát vào phía trước nhà người dân, cán bộ CSGT liên tục nói lớn, yêu cầu ngồi xuống.

Nội dung clip còn có tiếng của cán bộ CSGT: "Ai cho ông giật đồ của công an?". Còn người tài xế vòng tay trước ngực "dạ, dạ", rồi nói "Tôi cầm lấy đồ coi thôi chứ có làm gì đâu...".

Trong clip còn xuất hiện một cán bộ CSGT khác cố gắng ngăn cản đồng đội, để xoa dịu tình hình, đồng thời cố gắng giải thích với người tài xế.

Bước đầu xác định, nội dung clip là diễn biến xảy ra lúc 16h ngày 9/2, trước nhà số 194 đường Nguyễn Thị Thập phường Bình Thuận, quận 7. Hai cán bộ CSGT xuất hiện trong clip thuộc đội CSGT – Trật tự, Công an Quận 7. Còn người bị 'kẹp cổ' là tài xế xe công nghệ.

Nguyên nhân do tài xế nói trên có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, khả năng là lỗi vi phạm đi vào đường cấm ô tô theo giờ.

Khi bị CSGT xử phạt, người tài xế có động thái giằng co biên bản, dẫn đến cán bộ CSGT bực tức, có hành vi như trong clip phản ánh.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an Quận 7 đã yêu cầu 2 cán bộ CSGT trong clip và đội CSGT – Trật tự có giải trình để báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Hiện vụ việc đang được xác minh, xử lý theo quy định.

Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí

Theo hệ thống quan trắc, không khí Hà Nội tiếp tục ô nhiễm.

Sau hơn một tuần chất lượng không khí tại Hà Nội duy trì ở mức tốt và trung bình, đến ngày 10/2, tình trạng ô nhiễm lại gia tăng, chuyển sang mức xấu trở lại.

Ngày 10/2, một số tỉnh ở miền Bắc cũng có chất lượng không khí xấu, gồm: Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên. Trong khi đó Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Gia Lai, Quảng Bình, Cao Bằng... có chất lượng không khí tốt.

Theo Cổng thông tin quan trắc chất lượng không khí của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), chất lượng không khí một số nơi tại Hà Nội ở ngưỡng xấu diễn ra từ sáng sớm đến trưa cùng ngày.

Tại điểm quan trắc ở số 556 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), trước cổng Trường đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai) và công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) lúc 12h ở ngưỡng xấu.

Còn trên Cổng thông tin quan trắc môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, điểm quan trắc tại UBND phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), UBND xã An Khánh (huyện Hoài Đức) chất lượng không khí cũng ở ngưỡng xấu.

Điểm quan trắc khác ở đường Lưu Quang Vũ (quận Cầu Giấy), đường Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm) có chất lượng không khí kém.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để chủ động hạn chế tác động do ô nhiễm không khí gây ra.

Điều tra nguyên nhân cháy khu di tích đình, chùa Vẽ ở Bắc Giang

Lực lượng cứu hỏa xử lý cháy tại khu di tích đình, chùa Vẽ, thành phố Bắc Giang.

Theo ANTĐ, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy khu di tích đình, chùa Vẽ ở thành phố Bắc Giang.

Khoảng 1h sáng 10/2, tại nhà tam bảo chùa Vẽ thuộc khu di tích đình (chùa Vẽ nằm trên địa bàn tổ dân phố Vẽ, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) xảy ra cháy lớn. Hỏa hoạn nhanh chóng thiêu rụi mái nhà tam bảo và nhiều tượng phật bằng gỗ, đồ dùng của di tích.

Tại thời điểm trên, người dân đã phát hiện ngọn lửa bốc lên từ nhà tam bảo đã nhanh chóng hô hoán dập lửa đồng thời thông báo đến lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Nhận được tin báo, các chiến sĩ Công an tỉnh và Công an thành phố Bắc Giang cùng Công an phường Thọ Xương có mặt triển khai dập lửa, chữa cháy, bảo vệ hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các nhà dân quanh khu vực.

Được biết nơi xảy cháy có diện tích khoảng 50m2, không lưu giữ các tượng phật cổ hay đồ thờ quý giá khác. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ mái nhà, nhiều tượng phật bằng gỗ, khung nhà hư hỏng nặng.

Cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Giá vàng hôm nay: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục tăng mạnh theo đà thế giới

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: TL

Theo ghi nhận, lúc 14h29' hôm nay (ngày 10/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng mạnh, giao ngay ở mức 2.890,6 USD/ounce, tăng 30,6 USD/ounce so với cuối tuần qua.

Cùng xu hướng, giá vàng trong nước chiều nay cũng được điều chỉnh tăng nhanh.

Giá vàng 9999 của SJC đầu giờ tăng tiếp 800 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay, lên mức 88,3-91,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh nâng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 87,9-90,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tiếp 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với trưa nay.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji nâng giá mua - bán vàng nhẫn 9999 lên mức 88,9-91,2 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 1,1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với trưa nay.

Tại phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87,3-90,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đầu giờ sáng nay cũng nâng giá vàng nhẫn 9999 lên mức 88,3-90,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).