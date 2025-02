Tin tối 18/2: Người dân ùn ùn đi đổi giấy phép lái xe, ngành chức năng khuyến cáo gì? Hoại tử cả bàn chân vì ngâm chân bằng bột lá không rõ nguồn gốc

Người dân ùn ùn đi đổi giấy phép lái xe, ngành chức năng khuyến cáo gì?

Từ 18/2, các điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại TP.HCM cũng chỉ nhận 250 hồ sơ để phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân, tránh dồn ứ hồ sơ. VOV đưa tin.

Theo Sở Giao thông vận tải TPHCM, việc cấp đổi giấy phép lái xe tại TP gặp một số vướng mắc cho thiếu hụt vật tư phục vụ in giấy phép lái xe. Ngoài ra, do người dân chưa hiểu đầy đủ về các quy định khi thực hiện Nghị định 168, lo sợ về các mức phạt nên đi đến các điểm cấp đổi giấy phép dẫn đến quá tải.

Sở đã chỉ đạo các điểm cấp đổi tăng ca, tăng giờ làm để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn, khuyến cáo người dân không nên đi đổi khi bằng lái vẫn còn hiệu lực. Sở cũng thông báo từ hôm nay 18/2, mỗi trung tâm chỉ nhận cấp đổi 250 hồ sơ/ngày để phục vụ tốt nhất cho người dân, tránh dồn ứ hồ sơ.

Đồng thời Sở cũng tập trung tìm phương án giải quyết số giấy phép lái xe tồn lên đến 172.800 gồm 160.000 giấy phép lái xe cho học viên có kết quả sát hạch từ đầu tháng 11/2024 đến 18/1/2025; 12.000 giấy phép lái xe đề nghị cấp đổi lại từ 13/1 đến 24/1 và 800 đăng kí trực tuyến. Cho đến nay, việc thiếu phôi và vật liệu in đã được giải quyết và dự kiến vào cuối tháng 3/2025 sẽ giải quyết được tình trạng này, trong đó sẽ ưu tiên cho xe 4 bánh trước.

Nhân viên tại 252 Lý Chính Thắng tất bật hướng dẫn người dân

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, về nguyên tắc công việc không bị gián đoạn, việc chuyên giao chức năng nhiệm vụ cấp đổi giấy phép lái xe từ ngành giao thông qua công an thì mọi việc vẫn diễn ra theo quy trình như cũ. Chỉ có thời điểm chuyển giao cần phải tạm nghỉ để làm thủ tục bàn giao nên mọi việc chậm lại một chút ở thời điểm này chứ vẫn nhận hồ sơ bình thường. Do đó, ông An khuyến cáo người dân không nên ồ ạt đi đổi bằng lái nếu như bằng của mình vẫn còn hiệu lực:

“Về công việc nguyên tắc là không có gián đoạn. Bà con có giấy phép lái xe 4 bánh mà sắp quá hạn từ 1 – 15 ngày hãy đi đổi, còn các giấy tờ khác thì từ từ, chậm lại một chút. Thứ hai là giấy phép lái xe hai bánh là không có thời hạn nên chỉ khi giấy phép lái xe bị rách, bị hư không thể sử dụng được nữa thì hãy đi đổi” ông Bùi Hòa An khuyến cáo.

Được biết, theo Luật Trật tự an toàn giao thông có hiệu lực từ 1/1/2025, quy định phân hạng giấy phép lái xe mới gồm 15 hạng, thêm 2 hạng so với Luật Giao thông đường bộ 2008. Điểm khác là hạng A1 mới cấp cho người lái xe mô tô từ trên 50 đến 125 phân khối (quy định cũ là từ 50 – dưới 175 phân phối); hạng A cấp mới cho người lái xe mô tô trên 125 phân phối (quy định cũ là bằng A2 dành cho người lái xe mô tô trên 175 phân khối).

Hạng B1 mới không còn cấp cho người lái xe ô tô như bằng B1 cũ mà sẽ cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh; hạng B1, B2 cũ phải đổi bằng lái mới. Người dân cần tìm hiểu trước bằng lái của mình cần phải đổi hay không và chú ý thời hạn để sắp xếp thời gian, tránh ồ ạt đi đổi như hiện nay để giảm áp lực lên cơ quan chức năng cũng như tốn thời gian, công sức của bản thân.

Bắc Giang: Xử phạt 45 triệu đồng và buộc chấp hành đối với công dân "trốn" nghĩa vụ quân sự

Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 1/BB-VPHC lập ngày 24/1/2025 của UBND phường Vân Trung, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và các tài liệu có liên quan; Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên tại Tờ trình số 16/TTrUBND ngày 28/1/2025, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Dương Văn H (SN 2006), trú tại phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Lý do, người này đã gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập nhập ngũ khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

Với hành vi trên, H bị phạt 45 triệu đồng và buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Dương Văn H phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này và nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Dương Văn H phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ đơn thuần là chấp hành pháp luật của Nhà nước, đó còn là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của công dân đối với dân tộc, với Tổ quốc. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý nhất của mỗi công dân. Lên đường làm nghĩa vụ quân sự không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, mà trên hết đó còn là niềm tự hào của tuổi trẻ và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam để góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Hoại tử cả bàn chân vì ngâm chân bằng bột lá không rõ nguồn gốc

Bệnh viện E mới tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ (60 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình) nhập viện trong tình trạng hai cẳng chân xuất hiện nhiều phỏng nước kích thước to, ngứa ngáy dữ dội và đau rát. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người bệnh đã ngâm chân với một loại bột lá không rõ nguồn gốc xuất xứ, thành phần. Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng ở cẳng chân và bàn chân hai bên. Vùng da từ giữa cẳng chân trở xuống xuất hiện nhiều phỏng nước lớn trên nền da phù nề, viêm đỏ, ngứa dữ dội, cào gãi gây vỡ bọng nước, chảy dịch, rất dễ bội nhiễm…

Trước tình trạng trên nguy hiểm, các bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều trị tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng, giảm viêm và bảo vệ, phục hồi sớm vùng da tổn thương. Người bệnh đã được chỉ định dùng thuốc chống viêm, kháng sinh, đồng thời kết hợp chăm sóc da chuyên sâu để hạn chế nguy cơ biến chứng.

Để giữ ấm cơ thể trong thời tiết lạnh, người bệnh đã nghe theo giới thiệu và sử dụng một loại bột lá để ngâm chân với hiệu quả được quảng cáo có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần ngâm thuốc bột lá, vùng da cẳng chân và bàn chân hai bên xuất hiện nhiều bọng nước phỏng rộp, kèm theo cảm giác ngứa dữ dội và đau rát, gây khó khăn trong việc sinh hoạt và đi lại.

Dù vậy, thay vì đến bệnh viện ngay, người bệnh tự điều trị bôi thuốc không rõ loại tại nhà trong khoảng 3 ngày. Khi tình trạng không thuyên giảm, bà mới tìm đến một cơ sở y tế địa phương để điều trị. Tuy nhiên, tổn thương không chỉ không cải thiện mà còn có dấu hiệu lan rộng, xuất hiện thêm nhiều bọng nước và ngứa nhiều hơn.

Trước diễn biến ngày càng xấu, người bệnh được gia đình đưa đến Bệnh viện E. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm da tiếp xúc dị ứng mức độ nặng, được chỉ định dùng thuốc chống viêm, kháng sinh kết hợp chăm sóc tổn thương chuyên sâu để kiểm soát và ngăn ngừa biến chứng.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Kim Tiên – khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu, viêm da tiếp xúc là tình trạng viêm da xảy ra khi da tiếp xúc với một chất gây kích ứng hoặc dị ứng. Trong trường hợp này, người bệnh đã tin tưởng vào các bài thuốc dân gian nhưng không lường trước được rằng một số loại lá có thể chứa thành phần gây dị ứng, đặc biệt khi sử dụng trên vùng da nhạy cảm hoặc đã bị tổn thương trước đó.

Nhiều loại cây có thể tiết ra nhựa chứa các hợp chất gây phản ứng dị ứng mạnh nếu không được can thiệp, điều trị kịp thời có thể làm tổn thương da nghiêm trọng hơn, dẫn đến viêm loét và nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử.

"Người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại lá, bột lá để ngâm rửa, đắp lên da khi chưa hiểu rõ về thành phần và tác dụng. Nếu có dấu hiệu như nóng rát, ngứa, phồng rộp sau khi tiếp xúc với bất kỳ loại thảo dược nào, hãy ngừng sử dụng ngay và đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Viêm da tiếp xúc dị ứng không chỉ gây đau rát, khó chịu, mà nếu không được xử lý đúng cách, tổn thương có thể lan rộng, nhiễm trùng nặng, thậm chí dẫn đến hoại tử da. Việc trì hoãn điều trị còn làm gia tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, kéo dài thời gian hồi phục và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống lâu dài cho người bệnh", bác sĩ khuyến cáo.

Công xưởng vận hành hàng nghìn tài khoản Facebook ảo để lừa đảo

Trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Philippines và Campuchia, sau khi bắt giữ 56 đối tượng liên quan, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Hà Tĩnh đã phát lộ bộ phận chuyên trách "nuôi" hàng nghìn tài khoản Facebook" nhằm duy trì, tối ưu hóa hoạt động tội phạm. Tiền Phong hôm nay đưa tin.

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an một số địa phương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài phối hợp với lực lượng Cảnh sát các quốc gia Philippines, Campuchia đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 56 đối tượng.

Đường dây lừa đảo có sự tham gia của nhiều công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc đứng đầu, với trụ sở tại thủ đô Manila, Philippines. Các đối tượng trong tổ chức được giao nhiệm vụ cụ thể, từ việc lập tài khoản Facebook, phát triển hình ảnh lừa đảo, cho đến việc điều phối hoạt động nạp và rút tiền.

Đại bản doanh của các đối tượng lừa đảo.

Trong số những kẻ cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) là một tên quan trọng. Đối tượng này đã tham gia vào tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023, đảm nhận vai trò quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của hơn 80 công dân Việt Nam dưới sự chỉ đạo của các đối tượng Trung Quốc.

Một mắt xích quan trọng khác trong đường dây là Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại Bắc Giang), chuyên trách bộ phận kỹ thuật viên "nuôi Facebook" phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Đồng chịu trách nhiệm tiếp nhận các tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo.

Cơ quan điều tra cho biết, bộ phận kỹ thuật của đường dây lừa đảo nêu trên hoạt động như một “ công xưởng ngầm”, chuyên tạo lập, duy trì và vận hành hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo để tiếp cận và lừa đảo nạn nhân.

Điển hình như, Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại thôn Nhân Lý , xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là kỹ thuật viên chủ chốt của bộ phận này. Đồng được tổ chức tội phạm người Trung Quốc tuyển dụng từ tháng 7/2023 và chịu trách nhiệm vận hành hệ thống tài khoản Facebook ảo – một công cụ quan trọng giúp các đối tượng lừa đảo tiếp cận nạn nhân.

Những tài khoản Facebook có lịch sử hoạt động lâu dài và độ tin cậy cao được giới chủ người Trung Quốc thu mua từ các diễn đàn “chợ đen” hoặc chiếm đoạt thông qua các chiến dịch đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát sẽ được giao cho Nguyễn Văn Đồng và các thành viên của "công xưởng" thay đổi thông tin cá nhân, ảnh đại diện và các bài đăng để biến tài khoản thành vỏ bọc của “doanh nhân thành đạt” hoặc các nhân vật có ảnh hưởng, nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.

Để tránh bị Facebook phát hiện và khóa tài khoản, Đồng sử dụng phần mềm giả lập, đổi địa chỉ IP và tạo các hoạt động tương tác giả lập như kết bạn, bình luận, đăng bài viết... nhằm giữ cho tài khoản luôn hoạt động.

Khi một tài khoản bị Facebook quét và vô hiệu hóa, Nguyễn Văn Đồng lập tức dùng thủ thuật kỹ thuật để khôi phục hoặc tạo tài khoản mới có giao diện và thông tin tương tự, nhằm tiếp tục lừa nạn nhân rằng họ vẫn đang trò chuyện với cùng một người.

Bộ phận kỹ thuật do Nguyễn Văn Đồng và đồng bọn điều hành đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống. Nhờ đó, đường dây lừa đảo có thể tiếp cận nạn nhân mới và duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Hàng nghìn tài khoản Facebook ảo được vận hành một cách bài bản và chuyên nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho các nhóm nhân viên lừa đảo thực hiện các kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Thông tin bắt cóc trẻ em ở các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk là bịa đặt

Mới đây, Công an thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận bác bỏ tin đồn bắt cóc xảy ra trên địa bàn được lan truyền trên mạng xã hội. VTC News đưa tin.

Qua xác minh xác định, chiều 15/2, bà Lê Thị M. đang ở trước sân nhà tại khu phố Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh thì có một xe ô tô màu đỏ do một người đàn ông lái, trên xe có một phụ nữ đeo khẩu trang và một đứa bé. Khi xe này đến nhà bà M. thì dừng lại, người phụ nữ xuống xe đi đến hỏi bà M. “xã Lạc Tánh ở đâu?”

Thông tin đăng tải bắt cóc trẻ em ở Bình Thuận là sai sự thật.

Do trước đây bà M. bị kẻ gian lấy trộm xe trước nhà, bà M. có tâm lý lo lắng nên có trả lời: “Không biết, Lạc Tánh thì đi ra quốc lộ hỏi”. Do phía đối diện có tổ chức hát karaoke to, người phụ nữ không nghe bà M. trả lời nên đi lại gần bà M. Bà M. vừa lui lại và tiếp tục nói: “Ra ngoài quốc lộ mà hỏi”. Sau đó, người phụ nữ đi ra xe ô tô rời đi, bà M. ngồi ở hiên nhà.

Đến tối, bà M. kể lại chuyện trên cho một số người hàng xóm. Sau đó, sự việc đã lan truyền với nhiều thông tin bịa đặt, không đúng như: “Sau khi gặp người phụ nữ trên thì bà M. bị ngất xỉu 1 tiếng sau mới tỉnh” và “bắt cóc tới thôn mình rồi”.

Công an thị trấn Lạc Tánh cũng thông báo đến người dân không hoang mang, tuy nhiên vẫn cần đề cao cảnh giác. Đồng thời, không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 15/2, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bắt cóc trên mạng xã hội.

Sáng 12/2, Công an huyện Ea Súp phát hiện tài khoản mạng xã hội có tên “N.T.” đăng tải nội dung: “ Xe này bắt cóc nè giờ tới Ea Súp mình rồi, mọi người cẩn thận nhé đừng lại gần. Mọi người cảnh giác nhé ”, kèm hình ảnh một chiếc xe ô tô. Qua xác minh, Công an huyện Ea Súp xác định, chủ tài khoản Facebook “N.T.” là chị H.C.N. (SN 2003), trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Chủ phương tiện bị chụp hình là anh V.Q.V. (SN 1985), trú xã Cư Êbur, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe ô tô BKS: 47A-677.83 đến thị trấn Ea Súp bán hàng và bị chụp hình đăng bài.

Công an làm việc với chủ tài khoản tung tin đồn thất thiệt ở Đắk Lắk

Công an huyện Ea Súp đã mời chị N. chủ tài khoản Facebook “N.T.” làm việc. Tại cơ quan Công an, chị N. thừa nhận hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến chủ phương tiện và công tác quản lý Nhà nước của cơ quan chức năng huyện Ea Súp.

Trước đó, trang Facebook "Khánh Hòa TV" đã đăng tải thông tin cảnh báo: " Nhà nào có con nhỏ nên cẩn thận, cảnh giác ".

Bài đăng này kèm theo hình ảnh và các đoạn tin nhắn về việc bắt cóc trẻ em ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên gây lo lắng và hoang mang trong dư luận. Một số bình luận còn đưa ra hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi và khẳng định ông là người bắt cóc trẻ em.

Tin bắt cóc ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên là bịa đặt.

Sau khi xác minh, Công an xã Xuân Thịnh cho biết, khoảng 18h ngày 13/2, ông Nguyễn Xuân Lộc (66 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu) lái ô tô đến đón khách thăm nhà người quen ở xã Xuân Thịnh, hoàn toàn không có sự việc bắt cóc trẻ em như đồn thổi.

Lãnh đạo Công an xã Xuân Thịnh khuyến cáo người dân không nên tin, chia sẻ hoặc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng từ cơ quan chức năng.

Sau các thông tin đăng tải các tin đồn thất thiệt, Phòng An ninh mạng Công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tuân thủ các quy định của pháp luật để tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Nam Định: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Nam Định với bức thư tay nghẹn lòng

Ngày 18/2, lãnh đạo UBND phường Hưng Lộc, TP Nam Định cho biết, cơ quan này đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm kiếm người thân của bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa Chài. VietnamNet đưa tin.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 17/2, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước cổng chùa Chài, kèm một số đồ dùng. Qua kiểm tra, trẻ sơ sinh là bé gái nặng khoảng 3,8kg.

Cháu bé cùng bức thư tay của người mẹ để lại. Ảnh: CTV

Bên cạnh cháu bé còn có một bức thư với nội dung: Con là mẹ của bé gái, sinh lúc 21h20 ngày 28/12/2024... Vì điều kiện khó khăn con không thể nuôi con của con tốt được. Con xin gửi nhà chùa nuôi dưỡng cháu nên người và xin nhà chùa không chuyển cháu cho người khác nuôi...

"Hiện cháu bé đã được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe", lãnh đạo UBND phường Hưng Lộc thông tin thêm.