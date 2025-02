Tin tối 19/2: Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh gãy mũi nam sinh giữa đường; Thu giữ khối tài sản 500 tỷ đồng của đường dây lừa đảo tiền ảo

Tài xế mắc kẹt trong cabin còn xe bị kẹp giữa 2 ô tô tại Thường Tín, Hà Nội

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội, vào sáng ngày 19/2 đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông tại khu vực gần Bưu điện thường Tín, Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải phá cabin, cắt từng mảng kim loại để đưa được tài xế đang mắc kẹt phía trong ra ngoài.

Nhận được được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Thường Tín xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức CNCH.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 1 xe container va chạm với 2 xe tải chở hàng. Vụ va chạm khiến cabin 1 xe tải bị biến dạng do bị kẹp giữa 2 phương tiện còn lại, người lái xe cũng bị thương và mắc kẹt bên trong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sau đó đã sử dụng các trang thiết bị cứu hộ tiến hành cắt, phá cửa cabin, cứu thành công lái xe mắc kẹt ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, hiện tại thời tiết tại miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đang trong những ngày mưa phùn, ẩm, khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng, mặt đường dễ trơn trượt, do đó, người điều khiển phương tiện giao thông cần quan sát cẩn thận, kiểm soát tốc độ an toàn khi di chuyển nhằm hạn chế xảy ra va chạm giao thông.

Trên đường di chuyển xảy ra tai nạn hoặc phát hiện vụ việc tai nạn giao thông cần báo ngay cho lực lượng Cảnh sát giao thông tại chốt trực gần nhất hoặc gọi báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số 114 để được ứng cứu kịp thời.

Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh gãy mũi nam sinh giữa đường

Ngày 19/2, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú TP Vinh) – người đã hành hung nam sinh trên đường phố để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đặng Thái Hoàng tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 18/2, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh người đàn ông liên tiếp dùng tay đấm vào mặt một thanh niên đi xe máy trước ngã tư ở TP Vinh (Nghệ An) khiến dư luận xôn xao.

Đoạn video dài khoảng 15 giây được một người trên xe ô tô ghi lại. Sự việc xảy ra ở trước ngã tư trên đường Trần Phú thuộc địa bàn phường Quang Trung (đoạn gần Bệnh viện Đa khoa TP Vinh).

Trong video ghi lại hình ảnh một người đàn ông đấm liên tiếp vào mặt người đang ngồi trên xe máy dừng đèn đỏ. Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định người đánh nam sinh là Đặng Thái Hoàng (SN 1995).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ một va chạm giao thông. Người bị đánh đang học lớp 11 của một trường THPT chuyên trên địa bàn.

Sau sự việc, nam sinh được gia đình đưa vào bệnh viện kiểm tra với chẩn đoán bị gãy mũi, tổn thương vùng miệng.

Triệu tập lái xe Mazda gây tai nạn rồi kéo lê xe máy trên cầu Vĩnh Tuy

Ngày 19/2, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã triệu tập tài xế điều khiển xe ô tô Mazda CX-5 kéo lê xe máy trên cầu Vĩnh Tuy chiều 18/2.

Xe ô tô kéo lê xe máy trên đường phố Hà Nội. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h40 ngày 18/2, trên cầu Vĩnh Tuy (khu vực trước Trường THCS Long Biên thuộc phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con nhãn hiệu Mazda và xe máy BKS 99B1-329.xx do anh D.T.T. (sinh năm 2001, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển, chở theo vợ là chị N.T.T.T. (sinh năm 2001) và cháu D.P.N. (sinh năm 2023), cùng trú tại địa chỉ trên.

Sau va chạm, người điều khiển ô tô không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, kéo lê xe máy trên cầu Vĩnh Tuy hướng về Minh Khai.

Vụ va chạm khiến anh T. và cháu N. bị thương, được đưa đi cấp cứu; hiện tại sức khỏe đã ổn định và được xuất viện.

Đến 21h30 ngày 18/2, gia đình anh T. đã trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 5 đã khẩn trương xác minh, xác định ô tô liên quan mang BKS 30E-908.xx. Người điều khiển phương tiện là anh N.L.T. (sinh năm 1968, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Sáng 19/2, Đội CSGT đường bộ số 5 đã triệu tập và yêu cầu lái xe đưa phương tiện liên quan đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Thu giữ khối tài sản 500 tỷ đồng của đường dây lừa đảo tiền ảo

TP đưa tin, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng "năng lượng MPX", thu giữ số tài sản lên tới 500 tỷ đồng.

Nhiều xe sang thu giữ trong đường dây lừa đảo

Sáng 19/2, liên quan đến vụ án trên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: "Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây lừa đảo này và đang tiếp tục mở rộng vụ án" - lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố 11 đối tượng.

Hiện cơ quan điều tra thu giữ nhiều xe sang, nhà và tài sản khác do các đối tượng phạm tội mà có, với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đưa ra lời mời đầu tư vào các dự án kinh doanh, tiền ảo với hứa hẹn lợi nhuận cao khiến nhiều nhà đầu tư bị sập bẫy.

Các đối tượng còn tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng nhằm huy động vốn từ cộng đồng.

Trong vụ án, có nhà đầu tư bị lừa đảo nhiều nhất lên tới 13 tỷ đồng.

Được biết, nhà đầu tư sử dụng "đồng năng lượng MPX" để đào XFI của dự án CrossFi. CrossFi, tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là " ngân hàng điện tử phi tập trung". Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Những năm qua, với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được số tiền rất lớn.

Quá trình điều tra xác minh, Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đấu tranh làm rõ đường dây lừa đảo trên.

Bắt tạm giam kẻ trêu ghẹo cô gái, đập phá cửa quán ăn tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã bắt tạm giam đối với Phạm Anh Phương để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản của người khác.

Cán bộ điều tra đọc các quyết định tố tụng đối với Phương (ảnh CA).

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Anh Phương (ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản của người khác.

Theo điều tra ban đầu: Vào rạng sáng 16/2, N.Đ.D. (SN 2005, ngụ quận Bình Tân) đang bán hàng tại quán Gà Tần Gia Bảo (phường 13, quận Tân Bình) thì thấy Phương đi bộ đến quán hỏi mua đồ ăn mang về. Khi đó, Phương thấy em D.N.A. (SN 2008, ngụ TP Thủ Đức) đang ngồi chờ phía trước quán nên trêu ghẹo cô gái này. Chưa dừng lại, Phương còn cố ý dùng tay đụng chạm vào người chị A, làm người này hoảng sợ.

Lúc này, anh N.H.H. (bạn trai chị A., SN 2007, ngụ quận Gò Vấp) đã lớn tiếng can ngăn, bảo vệ người yêu trước hành vi thiếu chuẩn mực của Phương. Lập tưc, Phương hăm dọa đòi đánh anh H. và em A.

Khi chị A. tìm cách can ngăn thì bị Phương ném ly nước vào đầu. Chưa dừng lại, Phương tiếp tục vào bên trong quán hăm dọa, lấy vỏ chai rượu ném mạnh vào cửa kính quán ăn làm hư hại hoàn toàn.