Tin tối 16/2: Bộ GD-ĐT chính thức bỏ xét tuyển sớm đại học 2025; giáo viên rèn chữ đẹp, dạy kỹ năng tiền tiểu học có vi phạm Thông tư 29?

Giáo viên rèn chữ đẹp, dạy kỹ năng tiền tiểu học có vi phạm Thông tư 29?

Ảnh minh họa: TL

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD-ĐT vừa có hiệu lực ngày 14/2 nêu rõ giáo viên, nhà trường không được tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp liên quan đến bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên tiểu học đang có lớp dạy thêm bên ngoài hướng dẫn học sinh luyện chữ đẹp và rèn kỹ năng trước khi vào lớp 1 không biết mình có thực hiện đúng luật.

Chia sẻ trên VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT) cho biết, quy định cấm dạy thêm các môn văn hóa với học sinh tiểu học không phải là một nội dung mới. Thực tế, quy định này đã có từ Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT được ban hành từ năm 2012.

Trong chương trình tiểu học có những nội dung thuộc về rèn luyện văn hóa, văn nghệ, thể thao, kỹ năng… Nếu như những nội dung ấy nằm trong chương trình tổ chức cho học sinh thì không vi phạm Thông tư 29.

Theo ông Thành, trường hợp giáo viên tiểu học hướng dẫn học sinh luyện chữ đẹp và rèn kỹ năng trước khi vào lớp 1, không phải dạy chương trình giáo dục phổ thông, thì không phải phạm vi điều chỉnh của Thông tư 29.

Tuy nhiên, trong trường hợp người dạy thuộc biên chế trường công thì cần lưu ý tới Điều 4 của Thông tư này quy định giáo viên ở các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành dạy thêm, chỉ có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Vì vậy, thầy cô đang là giáo viên trong trường công lập, nếu muốn tham gia dạy kỹ năng và rèn chữ cho học sinh thì cần nộp phiếu khai (có trong phụ lục của Thông tư 29) và nộp cho hiệu trưởng. "Còn ai dạy chui, không báo hiệu trưởng sẽ có chế tài xử lý theo quy định", ông Thành nói.

Theo Thông tư 29, tổ chức hoặc cá nhân muốn tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh phải thực hiện các yêu cầu theo quy định.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng kỷ lục trong tháng 1 năm 2025

Du khách quốc tế đến TP.HCM dịp Tết 2025. Ảnh: Nguyễn Hằng

Theo VTC News, thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, trong tháng 1/2025 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 1,8 triệu lượt người, chiếm 86,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 39,6% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 228,4 nghìn lượt người, chiếm 11,0% và tăng 29,1%; bằng đường biển đạt 44,9 nghìn lượt người, chiếm 2,2% và giảm 7,2%.

Đây là kỷ lục mới của ngành du lịch Việt Nam, vượt qua con số gần 2 triệu lượt khách quốc tế vào tháng 1/2020.

Trong gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đầu năm, phần lớn là từ thị trường châu Á, với hơn 1,6 triệu lượt. Châu Âu xếp ở vị trí thứ 2, châu Mỹ xếp thứ 3.

Về thị trường gửi khách, Trung Quốc quay trở lại là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 575 nghìn lượt, chiếm 27,7% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai khi đạt 417 nghìn lượt, chiếm 20,1% tổng lượng khách quốc tế.

Campuchia là thị trường gửi khách lớn thứ 3 với 100 nghìn lượt, Mỹ xếp thứ 4 với 93 nghìn lượt, Đài Loan (Trung Quốc) xếp thứ 5 với 91 nghìn lượt. Ngoài ra, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan lần lượt là các quốc gia có lượng khách đến Việt Nam lớn tiếp theo.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, nhờ có hàng loạt hoạt động kết nối, tăng cường hợp tác, trao đổi khách giữa các cơ quan chức năng, địa phương và doanh nghiệp, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đã từng bước đạt được đà phục hồi ấn tượng.

Năm 2025, Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế. Đây là mục tiêu cao, thể hiện quyết tâm lớn đưa du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Bộ GD-ĐT chính thức bỏ xét tuyển sớm đại học 2025

Bộ GD-ĐT quyết định bỏ hẳn xét tuyển sớm (chỉ xét tuyển thẳng theo quy chế) từ mùa tuyển sinh đại học 2025. Ảnh minh họa: TL

Trên NLĐO, PGS-TS Nguyễn Thu Thủy (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ GD-ĐT chính thức "chốt" các điểm mới trong Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Theo đó, Bộ GD-ĐT quyết định bỏ hẳn xét tuyển sớm (chỉ xét tuyển thẳng theo quy chế) từ mùa tuyển sinh 2025.

Một thay đổi quan trọng khác trong mùa tuyển sinh 2025 là nếu thí sinh dùng kết quả học tập THPT (học bạ) để xét tuyển thì phải sử dụng cả kết quả của cả năm học lớp 12 thay vì dùng điểm 3 đến 5 kỳ học như trước đây.

Theo đại diện của Bộ GD-ĐT, lý do quan trọng là để thí sinh không lơ là học tập ở năm lớp 12, nhất là học kỳ hai. Các em vẫn phải hoàn thành thật tốt việc học để có điểm tổng kết tốt trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Quy định này sẽ góp phần tích cực, ảnh hưởng trở lại tới việc học tập ở bậc THPT của học sinh.

Một điểm mới nữa cũng sẽ chính thức được áp dụng là các cơ sở đào tạo phải quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển.

Các trường có thể quy đổi kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ (theo danh mục của Quy chế thi tốt nghiệp THPT) thành điểm ngoại ngữ để xét tuyển.

Ngoài ra, điểm cộng ưu tiên của mỗi thí sinh không vượt quá 10% mức điểm tối đa (điểm cộng này là sau khi đã cộng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng), đồng thời tổng điểm xét tuyển của thí sinh không vượt quá mức điểm tối đa.

Trong quy chế mới, Bộ GD-ĐT cũng bỏ yêu cầu về việc mỗi ngành/chương trình đào tạo chỉ có tối đa 4 tổ hợp xét tuyển.

Cũng theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non sắp ban hành, từ năm 2026, các môn chung giữa các tổ hợp xét tuyển sẽ chiếm tối thiểu 50% trọng số điểm xét tuyển.

Không khí lạnh gây mưa rét ở Hà Nội và Bắc Bộ đến bao giờ?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, mưa nhỏ, trời rét. Ảnh minh họa: TL

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng khắp khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Hà Nội: Có mưa, mưa nhỏ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Trên biển, ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4-5, sóng biển cao 1-2m; từ đêm 16/2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao từ ngày 16/2 đến sáng 17/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Theo dự báo, do cường độ không khí lạnh khá yếu nên chỉ gây rét trong ngày 16/2. Từ 17/2, nhiệt độ tăng dần ở miền Bắc, cao nhất có thể 22-24 độ, thấp nhất chỉ từ 18-20 độ, vùng núi 14-16 độ. Tuy nhiên, hình thái thời tiết mưa phùn, sương mù, mưa nhỏ sẽ kéo dài ở miền Bắc trong những ngày tới, gây ra hiện tượng nồm ẩm.

TP Hồ Chí Minh: Dừng tiếp nhận các thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe từ ngày 19/2

Khu vực chụp hình làm hồ sơ đổi GPLX tại Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Theo TTXVN, thực hiện công văn của Cục đường bộ Việt Nam về chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe và công văn của Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh về hướng dẫn chuẩn bị các nội dung bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe dân sự giữa Sở GTVT và Công an Thành phố, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe kể từ ngày 19/2 để phục vụ công tác bàn giao nhiệm vụ theo quy định.

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe ô tô còn giá trị sử dụng từ 1 ngày đến dưới 10 ngày so với ngày hết hạn được ghi trên mặt trước của giấy phép lái xe.

Hà Nội "phạt nguội" vi phạm giao thông qua 600 camera giám sát 24/7

Tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm.

Theo VOV, đại diện Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ triển khai kế hoạch xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, lực lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm và giải quyết các sự cố giao thông.

Các hành vi như vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, dừng đỗ sai quy định sẽ được ghi nhận và xử lý theo hình thức trực tiếp hoặc "phạt nguội". Việc phát huy tối đa tính năng của hệ thống giám sát góp phần hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính bằng công nghệ.

Được biết, theo kế hoạch này, hơn 600 cụm camera giám sát giao thông trên địa bàn Thành phố sẽ hoạt động 24/24h, ghi nhận các vi phạm tại các tuyến đường, dữ liệu sẽ được truyền trực tiếp về Trung tâm chỉ huy giao thông (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội). Tại đây, lực lượng CSGT ứng trực sẽ trực tiếp theo dõi, phân tích hình ảnh, ghi nhận đặc điểm, biển số, hành vi vi phạm, thông tin sẽ được chuyển đến các tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tuyến.

Khi nhận được thông tin về phương tiện vi phạm, các tổ công tác sẽ triển khai lực lượng dừng xe kiểm tra, xử lý. Trường hợp chưa có ngay hình ảnh, dữ liệu sẽ được cung cấp khi người vi phạm đến giải quyết tại trụ sở cảnh sát giao thông.

Với các phương tiện không thể dừng ngay để kiểm tra, đơn vị chức năng sẽ tiến hành xác minh, gửi thông báo vi phạm và xử lý theo trình tự quy định tại Thông tư số 73/2024/TT-BCA.