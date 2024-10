Tin tối 22/10: Thông tin mới nhất vụ 54 sinh viên nhập viện sau bữa ăn tối; người phụ nữ trộm 100 lượng vàng của dì ruột

Tin tối 21/10: Vì sao giá vàng càng tăng sẽ càng khó mua được vàng? Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng GĐXH - Giá vàng thế giới hôm nay 21/10 đã tăng lên 2.732 USD/ounce tương đương 84 triệu đồng/lượng. Trận mưa sao băng thứ 2 của tháng 10 mang tên Orionids sẽ dày đặc nhất vào đêm 21, rạng sáng 22/10 theo định vị tại TP HCM... Là những tin đáng chú ý trong bản tin tối nay.

Điều kỳ diệu đến với nam thanh niên bị lũ quét cuốn trôi ở Cao Bằng

Ngày 22/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về tình hình điều trị cho nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ lũ quét, sạt lở đất ở Cao Bằng hồi tháng 9 vừa qua.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh BVCC.

Theo đó, bệnh nhân N.V.N, 29 tuổi, ở Nguyên Bình, Cao Bằng bị lũ quét cuốn trôi và vùi lấp trên đường về nhà. Anh bị thương khá nặng với tình trạng đa chấn thương ở vùng sọ não, gãy xương đùi trái và gãy tay trái.

Anh N được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Ngày 11/9 bệnh nhân được chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên mổ sọ não. Tuy nhiên, 3 ngày sau mổ, bệnh nhân xuất hiện sốt cao liên tục kèm ý thức lơ mơ, chọc dịch não tủy có biến loạn, điều trị không cải thiện và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm màng não mủ/đa chấn thương - chấn thương sọ não - gãy 1/3 dưới xương đùi trái, gãy 1/3 dưới xương quay cẳng tay trái. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã hội chẩn và cấp cứu.

"Rất may thể trạng của bệnh nhân đáp ứng tốt với thuốc điều trị nên sau một tuần cấp cứu, bệnh nhân đã cắt sốt, các chỉ số viêm trở về bình thường", BS Long cho biết.

Khi bệnh viêm màng não mủ ổn định, bệnh nhân được tiến phẫu thuật nối gãy 1/3 dưới xương quay cẳng tay trái và nối gãy 1/3 dưới cẳng xương đùi trái.

Ca mổ được tiến hành trong hai giờ đồng hồ. Sau mổ 7 ngày, bệnh nhân phục hồi rất tốt nên được chuyển đến Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng để tập phục hồi chức năng sớm cho tay trái và chân trái.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang dần hồi phục để chuyển về bệnh viện chuyên khoa chuẩn bị cho ca mổ ghép hộp sọ tiếp theo.

Nguyên nhân 54 sinh viên bất ngờ nhập viện sau bữa ăn tối

Ngày 22-10, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai cho biết đã xác định nguyên nhân khiến 54 sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai nhập viện là do nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Các sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn tối. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo đó, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, có 4 món ăn được căng tin chế biến trong bữa chiều ngày 8-10-2024 gồm: dưa chuột muối, chả lá lốt, gà rang, canh rau muống, phát hiện dương tính với vi khuẩn Salmonella. Cùng với đó, 4 mẫu bệnh phẩm được lấy từ 4 bệnh nhân chưa dùng thuốc kháng sinh cũng phát hiện dương tính với Salmonella paratyphi B.

Trước đó, ngày 21-10-2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức họp chuyên môn với các ngành chức năng và nhận định nguyên nhân các học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai nhập viện là do ngộ độc thực phẩm.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8-10, gần 100 sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai ăn cơm tối tại căng tin. Sau đó, 80 sinh viên có biểu hiện rối loạn tiêu hoá, trong đó có 54 sinh viên phải nhập viện điều trị, với các triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn.

Được biết, sau 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh, tất cả sinh viên đã ổn định sức khỏe và được ra viện.

Điều tra bé gái 5 tuổi tử vong, cơ thể có nhiều thương tích ở quận 4

SGGP đưa tin, ngày 22-10, Công an quận 4 phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra vụ bé gái 5 tuổi, tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể.

Hình ảnh bé gái 5 tuổi đăng tải lên mạng xã hội

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải bài viết được cho là của người cha thông tin về việc con mình là bé gái H.T.A. (5 tuổi, ngụ quận 4) tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Theo bài viết đăng tải, người cha tố cáo người mẹ của bé A. gây ra vụ việc. “Ba đâu có ngờ, đâu có biết, đâu có nghĩ trên đời này làm gì có một người mẹ ruột nào mà nỡ hành hạ con mình đến chết như vậy đâu con”, người cha viết.

Qua tìm hiểu của phóng viên, sự việc trên xảy ra ở căn nhà tại phường 9 (quận 4, TPHCM). Hiện Công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Người phụ nữ trộm 100 lượng vàng của dì ruột

Ngày 22/10, VNN đưa tin, Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự bà H.C.P. (60 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”. Bà P. là nghi phạm trộm 100 lượng vàng của dì ruột.

Bà P. tại cơ quan công an. Ảnh: E.X

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/10, bà Đ.T.T. (87 tuổi, ngụ xã Hựu Thành) đến Công an huyện Trà Ôn trình báo việc mất trộm nữ trang và vàng miếng, tổng cộng khoảng 100 lượng.

Bà T. trình bày, số vàng trên được cất trong tủ nhiều năm, gần đây người phụ nữ này mở tủ lấy giấy tờ mới phát hiện bị mất. Qua điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/10, công an xác định nghi phạm là bà P. (cháu kêu bà T. bằng dì).

Tại cơ quan công an, P. khai đã trộm số vàng trên vào tháng 7/2023.

Khám xét chỗ ở của bà P. tại xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, Trà Vinh, công an thu giữ nhiều vàng, hóa đơn bán vàng, tổng cộng hơn 50 lượng...

Người phụ nữ lấy nón bảo hiểm đánh chết người đàn ông vì cãi cọ tình cảm

Do mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ bán vé số ở Tiền Giang cầm nón bảo hiểm và trái dừa đánh người đàn ông tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: E.X

VNN đưa tin, Cơ quan điều tra Công an huyện Cái Bè hôm nay (21/10) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang điều tra vụ người đàn ông bị người phụ nữ dùng nón bảo hiểm và trái dừa tươi đánh tử vong.

Khoảng 10h cùng ngày, bà Đ.T.L. (54 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) đi bán vé số ở xã Đông Hòa Hiệp thì gặp ông V.V.B.B. (70 tuổi); hai người này có quan hệ tình cảm với nhau từ trước.

Khi gặp nhau, cả hai nảy sinh mâu thuẫn tình cảm. Lúc này, bà L. nhặt vỏ dừa tươi và nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào vùng đầu ông B.

Sau đó, người phụ nữ này bỏ đi. Ông B. dẫn xe đi được khoảng 50m thì dừng lại trước nhà người dân, và chết tại chỗ.

Công an huyện Cái Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp Công an tỉnh Tiền Giang điều tra vụ việc. Cơ quan công an đang tạm giữ bà L. để điều tra.

