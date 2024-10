Tin tối 18/10: 'Quang Linh Vlogs' là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Tin mới về áp thấp nhiệt đới

Tin sáng 18/10: Thời điểm miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa dông; 10 đối tượng được miễn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, miền Bắc sắp đón không khí lạnh khiến thời tiết chuyển mưa, giảm nhiệt; Theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, 10 đối tượng được miễn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư...

'Quang Linh Vlogs' là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X

Theo VTCnews đưa tin, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, 397 đại biểu được hiệp thương cử là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Trong số 397 đại biểu được hiệp thương cử là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X có đại biểu Phạm Quang Linh (người sáng lập kênh "Quang Linh Vlogs - Cuộc sống châu Phi"), đại diện cho kiều bào Angola.

Đại biểu Phạm Quang Linh. (Ảnh: Quang Vinh)

Chia sẻ về niềm vui và trách nhiệm của một Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quang Linh bày tỏ đây là một vinh dự lớn lao mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

"Tôi sẽ cố gắng hơn nữa làm tốt công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam ở nước ngoài để không phụ lòng tin tưởng của mọi người", Phạm Quang Linh nói.

Phạm Quang Linh sinh năm 1997 tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cách đây 8 năm khi rời Việt Nam sang châu Phi, Quang Linh là một thanh niên đi lao động ở nước ngoài, vừa mong muốn làm kinh tế cải thiện đời sống cho gia đình, vừa khám phá thế giới.

Phát hiện thi thể ở quán karaoke An Phú, nam Youtuber tưởng ma-nơ-canh bị cháy

Theo VietNamNet đưa tin, anh Nguyễn Văn Tú - nam Youtuber (30 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) chia sẻ toàn bộ quá trình phát hiện thi thể người bên trong quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NVCC

"Trước đó, tôi thấy có một số người cũng vào ghi hình hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú nên có ý định vào quay, chia sẻ với người xem trên kênh của mình", anh Tú nói.

Khoảng 5h ngày 15/10, anh điều khiển xe máy chở cháu trai 16 tuổi, xuất phát từ huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đến TP Thuận An. Tới hơn 11h cùng ngày, 2 người có mặt tại quán karaoke An Phú.

Theo lời nam Youtuber, khi vừa tới quán karaoke, anh dừng xe bên ngoài cho người cháu trông, một mình đi vào bên trong.

Youtuber quê An Giang kể, sau khi đi xuống tầng trệt và có ý định ra ngoài nhưng linh tính lạ khiến anh tiếp tục ra sau bãi xe. Tại đây, ngay tại thùng rác, anh Tú thấy vật thể hình tròn, màu vàng trên hố ga, tưởng đó là ma-nơ-canh bị cháy. Đến khi đổi góc nhìn và tiến lại gần hơn (cách khoảng 2m – PV), khoảng 1-2 phút, anh mới nhận ra đó là đầu người, sát bên là một cánh tay đang trong quá trình phân hủy.

Quá hoảng sợ, anh Tú rời khỏi hiện trường. Trước lúc ra về, anh ghé vào quán phở sát vách quán karaoke An Phú. Anh chia sẻ hình ảnh, clip sự việc cho vợ chồng chủ quán phở.

"Vì là người ở xa đến nên tôi có nhờ chủ quán phở thông báo với cơ quan công an. Sau đó, tôi cùng cháu di chuyển lên TPHCM gặp người quen. Tới khoảng 23h ngày 15/10, tôi về lại An Giang", anh nói thêm.

Sáng hôm sau, vì băn khoăn, không biết thi thể người mất là ai, anh gọi điện báo tin cho Công an phường An Phú.

5 trường học Hà Nội thí điểm ứng dụng AI trong giảng dạy

Báo Hà Nội Mới đưa tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, có 5 trường học trên địa bàn thành phố đang thực hiện thí điểm sử dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy gồm: Mầm non B (quận Hoàn Kiếm), Tiểu học Lê Văn Tám, Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng), Trung học cơ sở Chu Văn An (quận Long Biên), Trung học phổ thông Phan Huy Chú (quận Đống Đa).

Một số trường thí điểm ứng dụng AI trong giảng dạy.

Việc thí điểm sử dụng trí tuệ nhân tạo ở các trường này nằm trong khuôn khổ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Xây dựng và thí điểm mô hình giáo dục thông minh đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ở thành phố Hà Nội". Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, chủ nhiệm đề tài cho biết, mục đích của đề tài nhằm áp dụng chuyển đổi số cho tất cả các cấp học Hà Nội, từ mầm non đến phổ thông.

Trong quá trình triển khai, nhóm chuyên gia đã nghiên cứu nền tảng giáo dục thông minh trên thế giới, những lý thuyết, bài học kinh nghiệm, sau đó đưa ra mô hình và áp dụng cụ thể vào từng trường, từng cấp học khác nhau.

Áp thấp chồng áp thấp xuất hiện gần Philippines

Báo Lao động cập nhật bản tin dự báo bão/áp thấp mới nhất của Cục Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay, vào hồi 2h00 ngày 18/10, cụm mây bên ngoài khu vực dự báo của Philippines (PAR) đã phát triển thành vùng áp thấp 10c.

Vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc, 144,2 độ kinh đông, cách Đông Visayas khoảng 2.020km về phía đông. Khả năng áp thấp 10c phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới là thấp.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ (JTWC) đang theo dõi áp thấp 93W. Theo JTWC, vùng áp thấp rộng lớn này nằm ở phía đông nam đảo Guam (Mỹ) - trước đó là một vùng áp thấp nhỏ - tiếp tục tạo ra một khu vực lớn có mưa rào và giông bão không có tổ chức.

Áp thấp 10c gần Philippines hồi 2h ngày 18.10.2024. Ảnh: PAGASA

Vùng thấp này tương tác với một vùng thấp khác đang phát triển ở phía tây tây bắc (94W hay 10c theo cách gọi của PAGASA) và không dự đoán được sự phát triển đáng kể trước khi hợp nhất với vùng thấp mới.

Theo JTWC, áp thấp 94W đang ở phía tây tây bắc Guam, bên kia quần đảo Mariana. Áp thấp 94W được dự báo sẽ hợp nhất với 93W thành một nhiễu động lớn trên biển Philippines trong vài ngày tới.

Điều kiện môi trường dự kiến sẽ thuận lợi cho sự phát triển của hệ thống này và một áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành vào ngày 21/10 khi hệ thống di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc. Cơ hội áp thấp nhiệt đới hình phát triển trong 7 ngày tới là cao tới 70%.

Khởi công xây cầu Phong Châu trong tháng 12/2024

Theo báo Chính Phủ đưa tin sáng 18/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án xây dựng cầu Phong Châu mới của tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng lại cầu Phong Châu là nhiệm vụ cấp bách, phải thực hiện khẩn trương, "áp dụng cơ chế đặc thù, lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng cầu Phong Châu nhanh nhất, bảo đảm an toàn, chất lượng".

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Phú Thọ đã phân tích, thảo luận phương án giao cho UBND tỉnh Phú Thọ hay Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản đầu tư; xác định các mốc tiến độ triển khai dự án để hoàn thành trong năm 2025.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GTVT, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các nhà thầu phải hoàn thành thi công móng cầu trước tháng 4/2025, trước khi mùa mưa bão bắt đầu - Ảnh: Chính Phủ

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang khẳng định, mong muốn lớn nhất của địa phương là có cầu Phong Châu mới trong thời gian sớm nhất. Tỉnh đã nghiên cứu các phương án đầu tư, và nhận thấy với mốc tiến độ đặt ra, việc Bộ GTVT làm chủ đầu tư sẽ thuận lợi nhất.

Đồng tình với ý kiến này, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho rằng đây là dự án thực hiện theo tình huống khẩn cấp, vì vậy, khi Bộ GTVT làm chủ đầu tư sẽ rất thuận lợi trong triển khai dự án như không phải phê duyệt chủ trương đầu tư, được phép chỉ định nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công,... Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính cũng thống nhất sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương trong năm 2024, giải ngân theo tiến độ của dự án.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết, nếu thực hiện theo trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình trong tình huống khẩn cấp, dự kiến trong tháng 12/2024, Bộ sẽ hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, chỉ định nhà thầu, khởi công dự án, trong đó hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế, thi công trụ cầu trước tháng 4/2025.