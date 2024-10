Tin tối 20/10: Xôn xao tin nhắn cô giáo 'mong phụ huynh đừng bận tâm' chuyện quà ngày 20/10; đấu giá đất ở tại Hà Đông lên đến 262 triệu đồng/m2

Tin tối 19/10: Miền Bắc đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh trong 4 ngày; bỏ đề xuất bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10 GĐXH - Theo dự báo thời tiết, 2 đợt không khí lạnh sẽ tác động tới nước ta trong những ngày tới; Bộ GD&ĐT lấy ý kiến rộng rãi dự thảo quy chế tuyển sinh bậc THCS và THPT, trong đó bỏ đề xuất bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10.

Xôn xao tin nhắn cô giáo 'mong phụ huynh đừng bận tâm' chuyện quà ngày 20/10

Dòng nội dung tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Tin nhắn được chia sẻ có nội dung: "Gửi quý phụ huynh thân mến! Sắp đến dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, cô giáo thật lòng mong phụ huynh đừng bận tâm chi đến ngày này. Trời gió, biển thì động, năm nay kinh tế lại khó khăn.

Cô giáo cảm thấy rất áy náy khi nhận quà từ quý phụ huynh. Vậy nhé, chúng ta hãy cùng vui vẻ để cuộc sống bớt áp lực, bớt lo lắng. Vì ngày này không chỉ dành riêng cho cô mà dành cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta.

Cô giáo rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý phụ huynh. Cảm ơn quý phụ huynh rất nhiều. Cuối lời, kính chúc các chị em phụ nữ chúng ta ngày 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc. Trân trọng!".

Trong nội dung tin nhắn, người nhắn còn chia sẻ: "Cô giáo sẽ hướng dẫn cho các em làm thiệp để chúc mừng cô nên phụ huynh đừng cho các em mua hoa để tránh lãng phí nhé".

Sau khi nội dung tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận được nhiều bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự cảm phục trước việc làm của cô giáo.

Một tài khoản Facebook bình luận: "Theo quan điểm cá nhân tôi thấy cô giáo nhắn thế này là rất chân thành. Đâu đó vẫn còn rất nhiều những thầy cô giáo có tâm với nghề. Cảm ơn cô đã thấu hiểu và cũng cảm ơn phụ huynh học sinh đã lan tỏa điều tích cực này".

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho hay, đây chỉ là thông tin trên mạng xã hội, do vậy, cũng chưa xác định được có phải của thầy cô giáo hay của một cá nhân nào.

Hiện nay, cũng chưa xác định được có phải là thầy cô giáo ở Quy Nhơn hay không.

Đấu giá đất ở tại Hà Đông lên đến 262 triệu đồng/m2

Toàn cảnh phiên đấu giá quyền sử dụng đất ngày 19/10 tại quận Hà Đông.





Sáng ngày 20/10, lãnh đạo UBND quận Hà Đông cho biết, phiên đấu giá 27 thửa đất được tổ chức từ sáng ngày 19/10 kết thúc vào lúc 23h cùng ngày.

Trong đó, lô trúng đấu giá có giá cao nhất thuộc khu Đống Đanh - Đồng Cộc (phường Phú Lương) với mức trúng hơn 262 triệu đồng/m2. Lô đất này có diện tích 57,5m2, với tổng số tiền sau khi đấu giá là 15 tỷ đồng, gấp gần 8,2 lần so với khởi điểm.

Các lô đất khác có mức giá trúng dao động từ 146,4 triệu đồng đến gần 183 triệu đồng/m2. Lô thấp nhất có giá gần 132,8 triệu đồng/m2.

Theo UBND quận Hà Đông, sáng ngày 19/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5- Quốc gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất ở tại các khu vực: xứ đồng Hạ Khâu, khu Đống Đanh - Đồng Cộc, khu Đồng Bo - Đồng Chúc - Cửa Cầu - Đồng Men (phường Phú Lương); khu Sau Chùa (phường Yên Nghĩa); khu Dược (ký hiệu X7, phường Dương Nội).

Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 48-72m2, với giá khởi điểm từ 22 triệu đồng đến 32,2 triệu đồng/m2. Tổng cộng, có khoảng 200 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Các nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá sẽ thực hiện bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên . Các thửa đất sẽ được đấu giá tối thiểu từ 5- 11 vòng vòng đấu bắt buộc. Bước giá cho mỗi vòng đấu từ 10 triệu đồng/m2 trở lên.

Được biết, sau khi trúng đấu giá, mỗi thửa đất đã được giao bán chênh từ 500-900 triệu đồng.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã thông tin, 27 thửa đất trên dự kiến được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông tổ chức đấu giá vào ngày 7/9. Tuy nhiên, sau đó phiên đấu giá đã bị tạm dừng để rà soát các quy định pháp luật liên quan đến hồ sơ, thủ tục đấu giá.

Tin lời 'người đẹp' trên mạng, nam thanh niên bị mất sạch tiền

Một dạng tin nhắn dụ dỗ tham gia làm "nhiệm vụ" trên mạng để lừa đảo.





Trước đó, anh Đ.M.Đ (23 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai; tạm trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đã đến công an trình báo về việc, thông qua mạng xã hội Facebook, anh Đ. có nói chuyện với một cô gái tên Phương Nghi.

Đến tháng 9/2024 thì Phương Nghi gửi cho anh Đ. 1 đường link và nói anh này tải app về làm nhiệm vụ để nhận tiền. Ban đầu, Phương Nghi gửi cho anh Đ. 500 ngàn đồng để lấy lòng tin.

Thấy công việc nhàn hạ, lại nhanh chóng thu được tiền nên những ngày sau đó, nghe theo lời của Phương Nghi, anh Đ. nộp tiền vào để làm các nhiệm vụ lớn hơn. Hậu quả là đến khi không còn tiền để nộp thì Phương Nghi khóa tài khoản và chặn Facebook. Tổng cộng anh Đ. đã "bay" mất 90 triệu đồng vào app mà Phương Nghi đã gửi cho mình.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, những năm gần đây, hình thức lừa đảo tuyển cộng tác viên làm việc online cho các sàn thương mại điện tử rất phổ biến. Đánh trúng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập từ các công việc online, không mất thời gian đi làm, các đối tượng tạo lập các trang thương mại điện tử giả mạo, lấy danh nghĩa các doanh nghiệp uy tín tuyển cộng tác viên làm việc ngoài giờ, sau đó nhắn tin dụ dỗ nạn nhân tham gia đóng trước các khoản tiền tạm ứng để nhận nhiệm vụ hoặc mua các gói nhiệm vụ từ số tiền nhỏ đến số tiền lớn. Trường hợp của anh Đ.M.Đ nêu trên là một ví dụ điển hình trong số nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội xảy ra trong thời gian quan.

Theo Phòng An ninh mạng, dấu hiệu để nhận biết thủ đoạn trên là các đối tượng thường sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo, đăng tin tuyển cộng tác viên làm việc online, chỉ cần máy tính có kết nối mạng, làm nhiệm vụ đánh giá sản phẩm, thanh toán đơn hàng ảo, click quảng cáo... thì có thể kiếm về thu nhập cao. Ngoài ra, các đối tượng còn gửi lời mời nạn nhân tham gia thông qua các số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội ảo. Các tài khoản này thường chủ động liên hệ nạn nhân, nhắn tin trò chuyện nhằm thu thập thông tin cá nhân, chiếm lòng tin và dụ dỗ nạn nhân tham gia hệ thống.

Sau khi đồng ý tham gia, các đối tượng yêu cầu nạn nhân đóng trước một khoản tiền nhỏ ban đầu và sẽ trả lương hoặc hoa hồng đầy đủ để tạo lòng tin. Dần dần, hệ thống sẽ yêu cầu nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn hoặc dùng nhiều cách khác nhau để không cho nạn nhân rút tiền về mà phải đóng nhiều khoản phí khác. Cuối cùng, khi đã vét sạch hầu bao của nạn nhân, các đối tượng khóa tài khoản và chặn liên lạc.

Để phòng tránh hành vi lừa đảo nêu trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tìm kiếm việc làm thông qua mạng xã hội. Khi có nhu cầu tìm việc làm online, cần tìm hiểu kỹ về các đơn vị tuyển dụng, đặc biệt là các thông tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao, cộng tác viên đánh giá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, công việc yêu cầu ứng tiền trước để làm nhiệm vụ... Đồng thời, cần hết sức cảnh giác khi nhận được lời mời làm cộng tác viên online từ các tài khoản hoặc bạn bè ảo trên mạng xã hội. Các tài khoản này thường không có danh tính rõ ràng hoặc giả mạo, khi đề nghị gặp mặt trực tiếp sẽ tìm nhiều cách lẩn tránh.

Ngoài ra, tuyệt đối không chuyển tiền trước để thực hiện các nhiệm vụ, công việc tìm kiếm qua mạng khi chưa xác thực chính xác danh tính của công ty chủ quản. Liên hệ đến công ty chính thống để xác thực thông tin trước khi tham gia làm cộng tác viên…

Kỷ luật cảnh cáo, chuyển làm giáo vụ 'Giáo viên vận động xin laptop bất thành'

Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 1 (TP HCM) cho biết bà Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 khối trưởng khối 4 Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1), giáo viên trong sự việc "Vận động xin laptop bất thành, không soạn đề cương ôn tập" mà Báo Người Lao Động liên tục có các bài viết phản ánh bị kỷ luật cảnh cáo.

Cùng với hình thức kỷ luật cảnh cáo, bà Trương Phương Hạnh sẽ được bố trí phụ trách công tác giáo vụ từ đây đến hết năm học 2024-2025, quyết định thực hiện từ ngày 21-10-2024.

Theo ông Võ Cao Long, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận 1, tới đây phòng sẽ phân công nhân sự theo dõi, nắm bắt thông tin của các cơ sở giáo dục trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã liên tục có các bài viết phản ánh về sự việc. Sau khi các bài báo đăng tải, UBND quận 1 khẳng định kiên quyết xử lý, không bao che.

Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 1 sau đó đã chỉ đạo Trường Tiểu học Chương Dương đình chỉ công tác giảng dạy giáo viên này trong thời gian 15 này. Ngoài bị tố cáo xin phụ huynh ủng hộ mua laptop, giáo viên này còn bị phản ánh có những lời lẽ phản sư phạm, thiếu chuẩn mực, nhiều hành vi đáng bị lên án như trong lớp bán đồ ăn cho học sinh, dạy thêm sai quy định. Khi trả lời báo chí, giáo viên này lại cho rằng, việc xin laptop là xã hội hóa, là việc làm bình thường...

Thợ hồ vi phạm nồng độ cồn: Nói uống 1 lon nhưng đo tận 0,315 mg/l khí thở!

Ông V.C.N vi phạm 0,523mg/l khí thở.





Lúc 19 giờ 40, CSGT phát hiện ông V.C.N (44 tuổi) chạy xe trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam Thôn có biểu hiện say xỉn nên dừng xe. Qua kiểm tra, ông N. có mức đo nồng độ cồn 0,523mg/l khí thở (vượt mức kịch trần).

Ông N. sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng (quy định tại điểm e, khoản 8, điều 6, nghị định 100/2019), tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Chưa kể, ông N. không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.

Ông N. cho biết làm nghề thợ hồ cho một công trình ở quận Gò Vấp và đang cùng bạn trên đường về thì bị cảnh sát kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Buổi chiều, ông được chủ công trình mời nhậu nên uống 6-7 lon bia.

"Mình đi làm công nhân ngày có 400.000 đồng, trả góp mới mua được chiếc xe máy 10 triệu đi làm. Giờ mất xe như mất chân đi làm" - ông N. nói.

20 giờ, cảnh sát dừng xe ông L.T.T (41 tuổi) ở đường Quang Trung, thị trấn Hóc Môn. Ông T. vi phạm mức nồng độ cồn 0,315 mg/l khí thở. Ông P. sẽ bị phạt tiền từ 4-5 triệu đồng (quy định tại điểm c, khoản 7, điều 6, nghị định 100/2019), tước giấy phép lái xe từ 16-18 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Cảnh sát cũng phát hiện bằng lái xe của ông T. đang bị tạm giữ. Song nay tiếp tục vi phạm.

Ông T. cho biết mình làm thợ hồ ở quận 12. Hôm nay chủ nhà mời nhậu nên có uống một lon.

Sau nhiều giờ tuần tra, tổ công tác đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Từ đâu năm đến nay, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hóc Môn đã xử lý khoảng 3.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Xác nhận concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi tại Hà Nội

Concert Chông Gai và Say Hi đại thành công ở TP.HCM ngày 19/10





Sau những đồn đoán kéo dài và sự mong đợi không ngừng của người hâm mộ, 2 chương trình truyền hình thực tế đình đám nhất năm là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi xác nhận sẽ tổ chức concert tại Hà Nội. Thông tin này không chỉ khuấy đảo cộng đồng fan, mà còn hứa hẹn mang đến những đêm nhạc bùng nổ, đầy cảm xúc, với hàng loạt màn trình diễn hoành tráng và ấn tượng.

Trước đó, cộng đồng mạng và người hâm mộ của hai chương trình Anh Trai Chông Gai và Anh Trai Say Hi đã dấy lên nhiều đồn đoán về việc các concert sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ đến thời điểm này, thông tin này mới được chính thức xác nhận bởi ban tổ chức của hai chương trình. Trang fanpage chính thức của Anh Trai Chông Gai đã xác nhận sẽ có một đêm concert diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm và phấn khích từ khán giả. Đáng chú ý, trên thảm đỏ đêm thứ hai của concert Anh Trai Say Hi, MC Lê Dương Bảo Lâm và Vũ Thảo My đã gây "sốt" khi bất ngờ công bố tin tức đêm thứ ba của concert cũng sẽ được tổ chức ngay tại thủ đô.

Hai đêm concert của Anh Trai Say Hi và Anh Trai Chông Gai tại TP.HCM vừa khép lại với vô số cảm xúc khó quên và những màn trình diễn mãn nhãn. Người hâm mộ ở khu vực phía Bắc đã trông đợi một đêm nhạc cùng các anh tài và anh trai rất lâu, và giờ đây mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Với việc cả hai chương trình xác nhận sẽ tổ chức concert tại Hà Nội, khán giả thủ đô hứa hẹn sẽ được chiêm ngưỡng những tiết mục đặc sắc, đầy cảm xúc, và không kém phần hấp dẫn, bùng nổ truyền thông như những đêm diễn trước.