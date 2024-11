Tin tối 29/11: Sức khỏe các nạn nhân vụ xe taxi lật nhào ở Đà Lạt; tin mới nhất về quy định tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội

Tin sáng 28/11: 3 bồn kim loại dạt vào biển Quảng Ngãi có chứa gì bên trong?; thông tin mới nhất vụ bé gái 12 tuổi bị 'mẹ nuôi' tạt nước sôi gây bỏng nặng GĐXH - Công ty EQ Logis thông tin 3 bồn kim loại trên không chứa bất kỳ khí hay gas và đang trong trạng thái rỗng, vì thế không ảnh hưởng đến môi trường; Cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Thị Phượng để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Sức khỏe các nạn nhân vụ xe taxi lật nhào ở Đà Lạt

Báo VTCnews đưa tin theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, sức khỏe của người vợ đang hôn mê, còn người chồng và tài xế chỉ bị trầy xước nhẹ, đã ổn định tinh thần.

Sáng 29/11, liên quan đến vụ xe taxi lộn nhào khiến 1 người chết, 3 người bị thương tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện 1 nạn nhân đang nguy kịch là chị Nguyễn Thị Vân Anh (21 tuổi, ngụ tại HN), anh Nguyễn Văn Sơn (26 tuổi, chồng chị Vân Anh) và tài xế Hồ Xuân Long (44 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) sức khoẻ đã ổn định.

Ông Võ Ngọc Trình thăm hỏi, động viên các hành khách gặp nạn trong vụ tai nạn taxi tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt. (Ảnh: X.N)

Trước đó, 3 nạn nhân trên được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu với nhiều thương tích trên người. Còn cháu Nguyễn Linh Đ. (1 tuổi, con gái anh Sơn) đã tử vong.

Theo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nạn nhân Nguyễn Thị Vân Anh được tiếp nhận trong tình trạng chấn thương sọ não, dập tuỷ sống cổ, dập phổi, tràn dịch ổ bụng. Sau 1 ngày điều trị, hiện sức khỏe đã có tiến triển tốt hơn.

"Tài xế Long và anh Sơn sức khỏe đã ổn định, chỉ bị chấn thương phần mềm và trầy xước nhẹ" - đại diện bệnh viện này nói.

Chiều 28/11, sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Võ Ngọc Trình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã đại diện chính quyền địa phương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng động viên, thăm hỏi các nạn nhân trong vụ việc.

Tại đây, ông Võ Ngọc Trình trao số tiền 30 triệu đồng để anh Nguyễn Văn Sơn lo hậu sự cho con gái đã tử vong và lo viện phí cho vợ.

Điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Đồng Hới

VietNamNet đưa tin Bộ GTVT vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2030.

Theo đó, Quy hoạch cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2030 sẽ điều chỉnh quy hoạch đài kiểm soát không lưu tại vị trí phía đông nam nhà ga hành khách, diện tích khoảng 7.600 m2.

Quy hoạch trạm cấp điện, nhà kỹ thuật, trạm cấp nước tại vị trí phía đông nam nhà ga hành khách và các công trình dịch vụ hàng không; công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không tại vị trí phía tây bắc nhà ga hành khách, tiếp giáp với khu bảo dưỡng tàu bay.

Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cảng hàng không Đồng Hới.

Quy hoạch bãi tập kết phương tiện, trang thiết bị phục vụ mặt đất và trạm khẩn nguy, cứu nạn phía đông nam, tiếp giáp nhà ga hành khách T2; quy hoạch khu hàng không chung tại vị trí phía tây bắc nhà ga hành khách.

Các hạng mục công trình khác được giữ nguyên theo Quyết định số 1491/QĐ-BGTVT ngày 11/7/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp quy định hiện hành.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển; cập nhật nội dung điều chỉnh trong quá trình lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Thông tin mới nhất về quy định tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội từ ngày 1/12/2024

Theo Hà nội mới, Luật Sửa đổi, bổ sung hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm: Cấp úy: 50, Thiếu tá: 52, Trung tá: 54, Thượng tá: 56, Đại tá: 58, cấp tướng: 60.

Khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, năng lực, sức khỏe và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 5 năm; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ 1/12/2024, tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội. Ảnh minh họa: TL

Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan được quy định như sau: Đại tướng, số lượng không quá 3, bao gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Thượng tướng, Đô đốc Hải quân, số lượng không quá 14, bao gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, Đô đốc Hải quân - số lượng không quá 6; Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - mỗi chức vụ số lượng không quá 3; Giám đốc, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Các chức vụ, chức danh có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân: Số lượng không quá 398.

Sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng; sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng; sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Chính phủ quy định vị trí có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới, đơn vị được tổ chức lại, bổ sung chức năng, nhiệm vụ nhưng không vượt quá số lượng tối đa vị trí cấp tướng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tá, cấp úy do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Sửa đổi, bổ sung tuổi của sĩ quan tại ngũ xét thăng quân hàm từ cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không còn đủ 3 năm công tác khi có yêu cầu do Chủ tịch nước quyết định.

Sĩ quan tại ngũ lập thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm vượt bậc, nhưng không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại khoản này để xét thăng quân hàm sĩ quan cấp tướng vượt bậc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại khoản này để xét thăng quân hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy vượt bậc.

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị quy định như sau: Cấp úy: 53, Thiếu tá: 55, Trung tá: 57, Thượng tá: 59, Đại tá: 61, cấp tướng: 63. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Việc tăng hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ (tuổi nghỉ hưu) đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tính toán rất kỹ lưỡng, tạo được sự đồng thuận cao, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Quân đội là ngành lao động đặc biệt", Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho hay.

Ngân hàng Nhà nước tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các TCTD không cần phải đề nghị.

NHNN cũng yêu cầu TCTD thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ và NHNN, quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường tiền tệ.

Ảnh minh họa

Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đồng thời, tiếp tục có chính sách tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp, người dân. Tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi và nỗ lực hơn nữa để giảm mặt bằng lãi suất cho vay thông qua tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng tín dụng cho nền kinh tế và kịp thời có giải pháp điều hành CSTT phù hợp.

Nữ giúp việc "giăng bẫy", chiếm đoạt 35 tỷ đồng của chủ nhà

Báo Tiền phong đưa tin ngày 29/11, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (SN 1988, ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Liên quan đến vụ án, bị can Ngô Văn Quyền (SN 1974, trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) bị truy tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Ảnh minh họa

Hồ sơ vụ án thể hiện, Vũ Thị Thanh không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên, Hà Nội.

Tháng 1/2021, Thanh thấy chị M. (SN 1984, ở khu đô thị Vinhome Riverside, Long Biên) đăng bài tìm người giúp việc trong nhóm cư dân. Đối tượng đã sử dụng nick Facebook "Thanh Vũ" nhắn tin cho chị M. với nội dung giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân (quê Nam Định) trước đây từng là giúp việc cho gia đình Thanh.

Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra, chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1/2021 - 7/2021.

Theo cơ quan truy tố, trong thời gian giúp việc cho nhà chị M., Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền. Bị can bịa chuyện không có thật với chị M. rằng tài khoản facebook "Thanh Vũ" là con của một Chủ tịch Công ty môi trường, có chồng là phi công của Vietnam Airlines và quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ.

Được một thời gian, chị M. phát hiện Thanh trộm cắp tiền trên ban thờ nhà mình nên cho nghỉ làm.

Sau khi bị đuổi việc, Thanh thường xuyên dùng nick "Thanh Vũ" nhắn tin nói chuyện với chị M. Đồng thời, lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị này.

Tiếp tục tin lời Thanh, chị M. đã chuyển tiền vào tài khoản khác do Thanh gửi, để mua các dự án nhà nhằm mục đích kiếm lời.

Tính từ ngày 1/4/2022 - 26/10/2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 35 tỷ đồng của chị M. dưới hình thức mua các căn hộ.

Số tiền chiếm đoạt được, Thanh dùng đầu tư mua sắm xe tải ben, mua bất động sản.

Giá vé bay Tết hiện ra sao?

Báo Người lao động đưa tin, Cục Hàng không Việt Nam vừa tiến hành khảo sát giá vé máy bay hạng phổ thông trên các đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán 2025.

Theo khảo sát vào thời điểm 17 giờ ngày 26-11-2024 về dữ liệu giá vé (đã bao gồm thuế, phí) cho hạng phổ thông ngày 21-1-2025 (ngày 22 âm lịch - giai đoạn trước nghỉ lễ) của các hãng hàng không Việt Nam cho chặng bay TP HCM - Hà Nội, là đường bay trục có tần suất khai thác nhiều nhất và cũng luôn là đường bay có số lượng hành khách di chuyển lớn nhất, Vietnam Airlines cung ứng vé khoảng 3,7 triệu đồng/chiều; Vietjet Air có mức giá dao động khoảng 2,9-3 triệu đồng/chiều; Bamboo Airways có mức giá khoảng 3,7 triệu đồng/chiều, và Vietravel Airlines khoảng 2,9 triệu đồng/chiều.

Đối với đường bay TP HCM - Huế và đường bay TP HCM - Quy Nhơn trong ngày này cũng có giá vé ở mức 2,37 triệu đồng/chiều của hãng hàng không Vietnam Airlines và 2,4 triệu đồng/chiều đối với hãng hàng không Vietjet Air.

Ở chiều ngược lại, giá vé thể hiện sự chênh lệch, cụ thể: Đường bay Huế - TP HCM, giá vé của Vietnam Airlines dao động trong khoảng 1,1-1,7 triệu đồng/chiều, Vietjet Air có mức giá dao động khoảng 0,9-1 triệu đồng/chiều; và đường bay Quy Nhơn - TP HCM, Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines cung ứng giá vé khoảng 0,7 triệu đồng/chiều, Bamboo Airways ghi nhận giá vé khoảng 0,6 triệu đồng/chiều.

Đối với giá vé của các hãng hàng không Việt Nam ngày 26-11-2024 cho các chặng bay cận kề ngày khởi hành 25-1-2025 (ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ), giá vé có sự tăng giảm khác nhau giữa các hãng.