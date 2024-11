Tin tối 27/11: Hà Nội xử phạt 275 phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi; 'bốc hơi' 200 triệu đồng vì cài phần mềm đóng thuế điện tử giả

Tin tối 26/11: Tuyệt đối không làm điều này khi mua sắm trong đợt giảm giá Black Friday; 4 bị cáo lĩnh án trong vụ trẻ 5 tuổi tử vong trên xe ô tô ở Thái Bình GĐXH - Người mua hàng tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, mua sắm trả trước khi chưa xác thực được tính chính thống của trang web bán hàng; từ ngày 1/1/2025, cấm ngân hàng tự ý gửi tin nhắn chứa đường link tới khách hàng... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối nay (26/11).

Hà Nội xử phạt 275 phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi

Báo Nhân Dân đưa tin, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, toàn thành phố đã xử lý 2.291 trường hợp vi phạm về giao thông liên quan đến học sinh.

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh.

Trong đó, 517 trường hợp điều khiển xe khi không đủ điều kiện, phạt 275 trường hợp là phụ huynh, người nhà giao xe cho người không chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Qua phân tích lỗi, chủ yếu vẫn là vi phạm về mũ bảo hiểm là 1.942 trường hợp, chở quá số người quy định 17 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 11 trường hợp...

Theo cơ quan chức năng, sau một thời gian thực hiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tình trạng học sinh vi phạm, điều khiển xe trên đường không còn phổ biến, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp chủ quan, cho rằng đi quãng đường gần nên đã vi phạm.

Thời gian tới, việc xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh được các tổ Cảnh sát giao thông, tổ Công tác đặc biệt (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục thực hiện với tinh thần quyết liệt.

174 học sinh lớp 10 tại Hà Nội bị tuyển sinh "chui" chính thức có nơi học mới

Sáng 27/11, trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thúy Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Văn Lang (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Nhà trường đã đón toàn bộ học sinh của Trường THPT Tô Hiến Thành về địa điểm của Trường THPT Văn Lang (ngõ 160 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) để tổ chức dạy học.

Trường THPT Văn Lang. Ảnh: Hoàng Thanh.

Để tránh xáo trộn cho học sinh, nhà trường giữ nguyên chương trình học của Trường THPT Tô Hiến Thành về cả tổ hợp tự chọn và cách thức dạy học. Riêng môn Mỹ thuật không có trong tổ hợp cũ, hôm nay nhà trường cho học sinh đăng ký học theo đề nghị của phụ huynh. Đây là môn đặc thù, nếu các con lựa chọn, nhà trường sẽ thuê giáo viên dạy".

Bà Phương cũng cho biết, về nhân sự, giáo viên cơ hữu của trường đủ để đảm bảo kế hoạch dạy học sau khi tiếp nhận 174 học sinh mới. Về học phí, với 174 học sinh này, Trường THPT Văn Lang giữ nguyên mức học phí như khi các em học tại trường cũ.

Trước đó, vào cuối tháng 10, nhiều phụ huynh hoang mang khi phát hiện 174 học sinh khối 10 của Trường THPT Tô Hiến Thành năm học 2024-2025 không có tên trên hệ thống của Sở GD-ĐT Hà Nội, không có mã học sinh, do trường này không được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025.

Sau khi sự việc vỡ lở, nhà trường đã họp phụ huynh, đồng thời đề xuất với Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép chuyển 174 học sinh lớp 10 trường này về trường THPT Văn Lang.

Sở GD-ĐT Hà Nội sau đó đã mở cổng thông tin điện tử và thêm thông tin của 174 học sinh bị tuyển sinh "chui" vào cơ sở dữ liệu của Trường THPT Văn Lang.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mỳ ở Bà Rịa-Vũng Tàu

TTXVN đưa tin, ngày 27/11, Bệnh viện Vũng Tàu xác nhận thông tin đang có nhiều người phải nhập viện điều trị với các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy...

Một bệnh nhi phải nhập viện do nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ. Ảnh: TTXVN

Theo đó, sáng 27/11, bà N, ngụ phường 4, thành phố Vũng Tàu, cùng con gái đã vào Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu do đau bụng, tiêu chảy suốt đêm 26/11, kèm theo buồn nôn, chóng mặt. Bước đầu, bà N cho rằng nguyên nhân có thể do ăn bánh mỳ mua tại một cửa hàng tại thành phố Vũng Tàu.

Còn ông T.A, sáng cùng ngày đã đưa vợ và con gái nhỏ vào Bệnh viện Vũng Tàu để cấp cứu, cũng với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm nhưng nặng hơn mẹ con bà N. Trước đó, gia đình cũng mua và sử dụng bánh mỳ của một cửa hàng cùng địa chỉ với nơi nhà bà N đã mua.

Bệnh viện Vũng Tàu xác nhận thông tin đang có nhiều người dân phải nhập viện điều trị với các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, vẫn có người nhập viện với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy...

Cơ quan chức năng đã làm việc với cửa hàng này để xác minh, cũng như lấy mẫu phân tích theo quy định

Bắt giữ đối tượng truy nã trốn trại giam từ 30 năm trước

SKĐS đưa tin, Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết, sáng 27/11, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện vừa phối hợp với Công an xã Mađaguôi và Trại giam An Phước thuộc Cục C10 Bộ Công an (đóng tại tỉnh Bình Dương) đã tiến hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Bùi Mạnh Hào (54 tuổi, thường trú tại xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai). Hào bị bắt giữ để điều tra về các hành vi "Cướp giật tài sản" và "Trốn khỏi nơi giam giữ" xảy ra cách đây 30 năm.

Đối tượng U60 bị truy nã vì trốn trại suốt 30 năm qua. Ảnh Lam Hồng

Theo hồ sơ vụ án, năm 1990, Bùi Mạnh Hào bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ về tội "Cướp giật tài sản". Thời điểm bị bắt, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tuấn (tên gọi khác là Lê Viết Dũng, sinh năm 1971). Sau đó, đối tượng bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội danh nêu trên.

Ngày 28/3/1994, khi đang bị giam giữ tại Trại giam T40 (TP Hồ Chí Minh) đối tượng đã bỏ trốn khỏi Trại giam. Sau đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra đối với Nguyễn Văn Tuấn (tên gọi khác là Lê Viết Dũng) trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi trốn khỏi Trại giam, đối tượng đã trốn qua nhiều địa phương và sau đó đến huyện Đạ Huoai lấy tên thật là Bùi Mạnh Hào rồi lập gia đình sinh sống cho đến nay.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đạ Huoai và Trại giam An Phước xác định Bùi Mạnh Hào chính là đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã trốn khỏi nơi giam giữ cách đây 30 năm.

Công an huyện Đạ Huoai đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng Bùi Mạnh Hào cho Trại giam Anh Phước di lý về đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Bốc hơi" 200 triệu đồng vì cài phần mềm đóng thuế điện tử giả mạo

Nghe lời đối tượng giả danh cơ quan thuế, một người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tải ứng dụng “giả mạo” trên kho ứng dụng CHPlay phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ hơn 200 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 14/11, Công an xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của anh T (ở huyện Chương Mỹ) về việc anh có nhận được số điện thoại xưng là nhân viên Chi cục thuế huyện Chương Mỹ, hướng dẫn anh kê khai thuế điện tử.

Đối tượng yêu cầu anh cài đặt phần mềm Dịch vụ công "giả mạo". Sau khi cài đặt xong, anh nghi ngờ mình bị lừa đảo và kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ hơn 200 triệu đồng nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.

Nếu cài đặt phần mềm, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển hết tiền của bị hại.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.