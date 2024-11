Tin sáng 27/11: Tin vui cho những người nghỉ hưu sớm; Cảnh báo chiến dịch tấn công mạng có chủ đích của nhóm tin tặc APT Earth Estries

Tin vui cho những người nghỉ hưu sớm

Một số trường hợp được nghỉ hưu sớm nhưng sẽ không bị khấu trừ tỉ lệ hưu theo Luật BHXH. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng hằng năm theo lộ trình 3 tháng/năm đối với lao động nam và 4 tháng/năm đối với lao động nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi và lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng.

Căn cứ Luật BHXH năm 2014, có một số trường hợp người lao động đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên được nghỉ hưu trước các mốc tuổi quy định từ 5-10 năm, tuy nhiên sẽ bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu mức 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp được nghỉ hưu sớm nhưng không bị khấu trừ tỉ lệ hưu.

Việt Nam có hai giáo sư được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

Hai nhà khoa học được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới là GS.TS Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM. VietnamNet đưa tin.

Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) vừa bầu chọn 74 viện sĩ mới. Đây là số viện sĩ được bầu chọn nhiều nhất trong lịch sử, nâng tổng số thành viên của viện này lên 1.444 người.

Hai nhà khoa học Việt Nam được bầu chọn làm viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới lần này là GS.TS Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM.

GS.TS Nguyễn Thế Hoàng sinh năm 1965, quê quán ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ông được phong học hàm phó giáo sư năm 2006, nhận học vị tiến sĩ khoa học năm 2008 và phó giáo sư của Trường ĐH Tổng hợp Munich năm 2009. Năm 2018, ông nhận học hàm giáo sư.

Ông là tác giả chính của hơn 100 công trình nghiên cứu đã được đăng trong các tạp chí trong nước và quốc tế, chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ. Năm 2020, ông thực hiện ca ghép tay đầu tiên từ người hiến tặng còn sống.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi. Bà tốt nghiệp ngành Hóa học của Trường ĐH Tổng hợp (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên). Sau đó, bà lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành Hóa dược tại Trường ĐH Y Dược Toyama, Nhật Bản. Bà được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2014, giáo sư năm 2021.

Trong 10 năm đầu sau tiến sĩ, bà chủ yếu tập trung nghiên cứu lĩnh vực phát hiện thuốc từ dược liệu Việt Nam. Gần đây, nữ giáo sư tiếp tục triển khai một số nghiên cứu ứng dụng, hoàn thành 2 sản phẩm hỗ trợ chữa ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước. Tính đến nay, GS Mai đã có hơn 80 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Bà được trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 dành cho nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn.

Cảnh báo chiến dịch tấn công mạng có chủ đích của nhóm tin tặc APT Earth Estries

Sở Thông tin - Truyền thông Cà Mau vừa phát đi cảnh báo các đơn vị trong tỉnh về khả năng phải chịu sự tấn công mạng có chủ đích từ nhóm tin tặc có tên APT Earth Estries. VTV đưa tin.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo chiến dịch tấn công có chủ đích của nhóm APT Earth Estries.

Thực hiện chức năng giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện và ghi nhận thông tin liên quan đến chiến dịch tấn công có chủ đích của nhóm APT Earth Estries. Nhóm sử dụng 2 chuỗi tấn công có điểm tương đồng với nhau để khai thác lỗ hổng an toàn thông tin tồn tại trên các hệ thống như máy chủ Microsoft Exchange, công cụ quản lý adapter mạng, mục tiêu chủ yếu là các đơn vị quản lý hạ tầng mạng và hệ thống thông tin quan trọng.

Thực hiện Công văn số 2448/CATTT-NCSC ngày 22/11/2024 của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo chiến dịch tấn công có chủ đích của nhóm APT Earth Estries, nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng an toàn thông tin. Chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến đến các chiến dịch tấn công mạng nhằm thực hiện ngăn chặn sớm, tránh nguy cơ bị tấn công.

Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Chàng trai 18 tuổi chết não hiến tạng cứu 7 người

Ngày 26/11, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM, cho biết chàng trai quê An Giang cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất 10 ngày trước, chấn thương sọ não rất nặng, dập não, tụ máu màng cứng trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ hồi sức, mổ cấp cứu nhưng bệnh nhân không cải thiện, diễn tiến chết não.

Bố mẹ bệnh nhân đồng ý hiến tặng các mô tạng cứu giúp những người suy tạng giai đoạn cuối. Bệnh viện thực hiện các thủ tục pháp lý, thành lập hội đồng chuyên gia đánh giá tình trạng chết não. Theo quy định, bệnh nhân được đánh giá ba lần, mỗi lần cách nhau 6 giờ. Các chuyên gia từ Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, các bệnh viện Chợ Rẫy, Việt Đức, Trung ương Huế, Đại học Y Dược TP HCM cùng đến nơi phối hợp hỗ trợ. Thông tin trên VnExpress.

"Giữa ba lần hội chẩn đánh giá chết não, bệnh nhân nhiều lần diễn tiến nặng, nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào", BS.CK2 Nguyễn Duy Cường, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Thống Nhất, nói. Kíp điều trị nỗ lực kéo dài tình trạng người bệnh. Đến 10h20 ngày 24/11, hội đồng hoàn thành thủ tục xác định chết não.

Sau khi y bác sĩ tri ân bệnh nhân lúc 10h25, các mô tạng lần lượt được lấy ra khỏi cơ thể và chuyển đi các trung tâm ghép tạng. Trong đó, hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại Bệnh viện Thống Nhất. Trái tim và một phần gan được chuyển ra Hà Nội ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức, Vietnam Airlines đã hoãn chuyến bay 30 phút để chờ vận chuyển tạng.

Một phần gan được ghép cho bệnh nhi 3 tuổi, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Hai giác mạc được chuyển ra miền Trung ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế. Riêng phổi bệnh nhân bị tổn thương không thể hiến.

TS.BS Trần Công Duy Long, Phó Khoa Ngoại Gan Mật Tụy Ghép gan, Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM, cho biết đây là lần thứ 4 cả nước tách lá gan thành hai phần để ghép cho một bệnh nhi ở TP HCM và một bệnh nhân người lớn ở Hà Nội. Cách tách gan này giúp tiết kiệm nguồn tạng hiến, tăng cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối.

Sau mổ ghép tạng, các bệnh nhân đều hồi phục tốt, chức năng các cơ quan ổn định. Cháu bé ghép gan có thể tự thở vào sáng hôm sau, hỏi han về bố mẹ. Thi thể người hiến tạng được bệnh viện hỗ trợ đưa về an táng tại quê nhà.

PGS.TS.BS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước có gần 30 ca chết não hiến tạng, chủ yếu ở khu vực phía Bắc. Ông hy vọng thời gian tới có thêm nhiều ca hiến tạng ở khu vực phía Nam, cứu sống nhiều người.

Hơn 10.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 11 tháng qua

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong tháng 11/2024 (tính từ ngày 15/10/2024 đến ngày 14/11/2024), toàn quốc xảy ra 1.980 vụ TNGT, làm 965 người tử vong và làm bị thương 1.418 người. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

So với tháng cùng kỳ năm 2023 giảm 171 vụ (7,95%), giảm 15 người tử vong (1,53%), giảm 231 người bị thương (14,01%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.968 vụ, làm 955 người tử vong, bị thương 1.417 người, giảm 175 vụ (8,17%), giảm 19 người tử vong (1,95%), giảm 232 người bị thương (14,07%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 10 vụ, làm tử vong 8 người, bị thương 1 người, tăng 6 vụ (150%), tăng 4 người tử vong (100%), tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy ra 2 vụ, làm tử vong 2 người, không có người bị thương, giảm 2 vụ (50%), số người tử vong không thay đổi (2/2), số người bị thương không thay đổi (0/0) so với cùng kỳ năm 2023. Hàng hải không xảy ra tai nạn.

Trong 11 tháng của năm 2024, cả nước đã xảy ra hơn 21.600 vụ TNGT

Đáng chú ý như vụ tai nạn giao thông liên hoàn vào sáng 28/10, giữa 3 xe ô tô và 3 xe máy tại Km 18+200 thuộc thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, trong đó, một xe ben và 1 xe bồn va chạm trực tiếp với nhau khiến tài xế hai xe này bị mắc kẹt trong cabin và tử vong.

Hay vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe ben và nhiều ôtô, xe máy tại khu vực dừng chờ đèn đỏ giao lộ thuộc đường ĐT 746 đoạn qua phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên (Bình Dương) trưa 4/11, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Như vậy, 11 tháng của năm 2024 (tính từ ngày 15/12/2023 đến 14/11/2024), toàn quốc xảy ra 21.691 vụ TNGT, làm tử vong 10.026 người, bị thương 16.103 người. So với 11 tháng năm 2023, tai nạn giao thông tăng 1.163 vụ (5,67%), giảm 859 người tử vong (7,89%), tăng 1.906 người bị thương (13,43%).

Riêng trên đường bộ đã xảy ra 21.512 vụ TNGT, làm tử vong 9.905 người, bị thương 16.070 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 1.148 vụ (5,64%), giảm 860 người tử vong (7,99%), tăng 1.907 người bị thương (13,46%).

Đường sắt xảy ra 123 vụ, làm tử vong 87 người, bị thương 26 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 13 vụ (11,82%), giảm 1 người tử vong (1,14%), số người bị thương không thay đổi (26/26).

Đường thủy xảy ra 50 vụ, làm tử vong 31 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (2,04%), tăng 1 người tử vong (3,33%), giảm 2 người bị thương (25%).

Hàng hải xảy ra 6 vụ, làm tử vong và mất tích 3 người, bị thương 1 người, tăng 1 vụ (20%), tăng 1 người tử vong và mất tích (50%), tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê, trong 11 tháng năm 2024 (tính từ ngày 16/12/2023 đến ngày 15/11/2024), Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 226 báo cáo an toàn bắt buộc (Mandatory Occurrence Report), xảy ra 1 sự cố mức B, 3 sự cố mức C (trong đó 2 sự cố mức C được hạ cấp từ mức B) và 75 sự cố mức D.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin gió mùa Đông Bắc và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho Hà Nội, các khu vực trên cả nước. Thông tin chi tiết trên VTC News.

Ảnh hưởng đợt không khí lạnh, Hà Nội có mưa rải rác, trời rét. (Ảnh: Ngô Nhung)

Theo đó, từ ngày 27 - 28/11, Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, nền nhiệt thấp nhất 17-18 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Từ 29/11, Thủ đô trời có nắng, nền nhiệt thấp nhất 15 độ C, cao nhất 26-27 độ C.

Hà Tĩnh đến Phú Yên, từ đêm 27-28/11 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 29/11, Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Bắc Trung Bộ trời rét; từ ngày 29/11, đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bản tin dự báo tháng (21/11 - 20/12) dự báo, giai đoạn này không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng cuối tháng 11 và đầu tháng 12 có thể hoạt động mạnh hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong khi đó, bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa (tháng 11/2024 - 4/2025) cho biết, giai đoạn từ tháng 11/2024 - 1/2025, không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024-1/2025 gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Bà con cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Hiện tượng rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Dự báo thời tiết từ tháng 2 - 4/2025, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 2/2025 gây ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Trong các đợt rét đậm, rét hại cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng sương muối, băng giá, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc.