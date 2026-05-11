Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 7/2026

Mức hưởng trợ cấp của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng từ 1/7/2026 là bao nhiêu?

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về mức hưởng trợ cấp của người có công với cách mạng dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026 và thay thế Nghị định 75/2021/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định cũng ban hành kèm theo phụ lục về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; phụ lục về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; phụ lục về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B.

Theo Dự thảo Nghị định, dự kiến mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 3.115.000 đồng; thân nhân của 1 liệt sĩ là 3.012.000 đồng, thân nhân của 2 liệt sĩ là 6.024.000 đồng, thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên là 9.036.000 đồng.

Cũng theo dự kiến của Bộ Nội vụ, từ ngày 1/7, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng 9.036.000 đồng, phụ cấp ưu đãi hằng tháng 2.524.000 đồng.

Mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến cũng được nâng lên mức 2.524.000; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày là 1.807.000 đồng.

Theo Dự thảo Nghị định nêu trên, từ ngày 1/7/2026 sau khi tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp thì các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Việt Nam sẽ được nhận tổng cộng là 11.560.000 đồng/tháng gồm tiền phụ cấp và trợ cấp ưu đãi của người có công với cách mạng.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng của bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ ở mức cao nhất.

Tiêu chuẩn để đạt được danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Bà mẹ Việt Nam anh hùng là danh hiệu vinh dự được Nhà nước Việt Nam phong tặng hoặc truy tặng với những người phụ nữ Việt Nam có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ mang trọng trách tầm quốc tế.

Tại Điều 2 Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định về trường hợp những bà mẹ được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" như sau:

- Có 2 con trở lên là liệt sỹ;

- Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bao gồm cả người còn sống và người đã từ trần);

- Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;

- Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;

- Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bao gồm cả người còn sống và người đã từ trần).

Người con là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công", bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.

Người chồng là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" mà bà mẹ là vợ của người đó.

Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước ''Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Lưu ý: Những trường hợp trên phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị Tòa án xét xử bằng hình thức phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo) thì không được xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng".

