Từ 1/7/2026, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2026.
Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi với người có công lên 8%
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về mức hưởng trợ cấp của người có công với cách mạng dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026 và thay thế Nghị định 75/2021/NĐ-CP.
Theo Dự thảo Nghị định, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 3.012.000 đồng. So với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng hiện hành là 2.789.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 8%.
Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
Cũng theo Dự thảo Nghị định, ngoài đề xuất mức chuẩn trợ cấp ưu đãi, người có công với cách mạng còn được hưởng các chế độ ưu đãi khác bao gồm:
- Bảo hiểm y tế.
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe.
- Hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết
- Hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học
- Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.
- Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ.
- Hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ.
- Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
- Các chế độ ưu đãi khác: Trợ cấp mai táng; trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; chi tiền ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng của ngành Nội vụ được hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe…
Hai nhóm đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Theo Điều 3 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14, có 2 nhóm đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Bao gồm:
- Người có công với cách mạng:
+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;
+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945;
+ Liệt sĩ;
+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
+ Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
+ Thương binh, thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh;
+ Bệnh binh;
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
+ Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;
+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;
+ Người có công giúp đỡ cách mạng.
- Thân nhân của người có công bao gồm mẹ đẻ, cha đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi và người có công nuôi liệt sĩ.
