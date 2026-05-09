Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Từ 1/7/2026, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi

Thứ bảy, 17:00 09/05/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2026.

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi với người có công lên 8%

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về mức hưởng trợ cấp của người có công với cách mạng dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026 và thay thế Nghị định 75/2021/NĐ-CP.

Theo Dự thảo Nghị định, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 3.012.000 đồng. So với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng hiện hành là 2.789.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 8%.

Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Cũng theo Dự thảo Nghị định, ngoài đề xuất mức chuẩn trợ cấp ưu đãi, người có công với cách mạng còn được hưởng các chế độ ưu đãi khác bao gồm:

- Bảo hiểm y tế.

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe.

- Hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết

- Hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học

- Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.

- Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ.

- Hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ.

- Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

- Các chế độ ưu đãi khác: Trợ cấp mai táng; trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; chi tiền ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng của ngành Nội vụ được hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe…

Từ 1/7/2026, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi - Ảnh 2.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi với người có công lên 8% từ 1/7/2026. Ảnh: VGP

Hai nhóm đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Theo Điều 3 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14, có 2 nhóm đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Bao gồm:

- Người có công với cách mạng:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945;

+ Liệt sĩ;

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Thương binh, thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh;

+ Bệnh binh;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

+ Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

+ Người có công giúp đỡ cách mạng.

- Thân nhân của người có công bao gồm mẹ đẻ, cha đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi và người có công nuôi liệt sĩ.

Từ 1/7/2026, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi - Ảnh 3.Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2024

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Từ 1/7/2026, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi - Ảnh 4.Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng nhận mức trợ cấp ưu đãi tăng trên 35%

GĐXH - Từ ngày 1/1/2025, chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng được tăng 35,7% so với quy định hiện hành.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Từ 1/7/2024, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi lên trên 35%

Từ 1/7/2024, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi lên trên 35%

Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng nhận mức trợ cấp ưu đãi tăng trên 35%

Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng nhận mức trợ cấp ưu đãi tăng trên 35%

Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi trên 35%

Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi trên 35%

Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2024

Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2024

Tin vui về trợ cấp cho người có công với cách mạng, từ 1/7/2024 được tăng mức ưu đãi

Tin vui về trợ cấp cho người có công với cách mạng, từ 1/7/2024 được tăng mức ưu đãi

Cùng chuyên mục

Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ

Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.

Từ 15/5, trốn đóng bảo hiểm y tế có thể bị phạt đến 70 triệu đồng

Từ 15/5, trốn đóng bảo hiểm y tế có thể bị phạt đến 70 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/5, hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt đến 70 triệu đồng theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP.

Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau khi nhảy xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng

Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau khi nhảy xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Một cô gái 23 tuổi quê ở Đồng Tháp đã tử vong sau khi bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch (đoạn qua phường Định Công, Hà Nội) vào rạng sáng nay (9/5).

Một số lực lượng Công an Hà Nội sắp được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng?

Một số lực lượng Công an Hà Nội sắp được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông... thuộc Công an Thành phố.

Tử vi cảnh báo 4 con giáp dễ rơi vào cảnh 'làm quần quật vẫn không dư dả'

Tử vi cảnh báo 4 con giáp dễ rơi vào cảnh 'làm quần quật vẫn không dư dả'

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp lúc nào cũng bận rộn, nỗ lực không ngừng nhưng kết quả đạt được lại không như kỳ vọng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói lên phúc khí một đời: Càng về già càng sung túc

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói lên phúc khí một đời: Càng về già càng sung túc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường được xem là mang nhiều phúc khí, càng lớn tuổi càng dễ hưởng cuộc sống đủ đầy, an yên.

Công an, biên phòng giúp người dân miền núi thu hoạch lúa trước thời tiết bất lợi

Công an, biên phòng giúp người dân miền núi thu hoạch lúa trước thời tiết bất lợi

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Trước diễn biến thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông ảnh hưởng đến vụ Đông Xuân, lực lượng công an và bộ đội biên phòng tại TP Huế xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Ninh Bình: Sau nhiều năm bám trụ trong khu chung cư xuống cấp, hàng chục hộ dân sắp được 'giải cứu'

Ninh Bình: Sau nhiều năm bám trụ trong khu chung cư xuống cấp, hàng chục hộ dân sắp được 'giải cứu'

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời toàn bộ các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên đường Hoàng Văn Thụ, với thời gian hỗ trợ tạm cư dự kiến lên tới 36 tháng.

Tìm thấy nữ hành khách lạc giữa rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

Tìm thấy nữ hành khách lạc giữa rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nữ hành khách Bùi Thị T (SN 2001, quê Hòa Bình) đoàn tụ với người thân trong niềm vui và xúc động sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân.

Hà Nội: Cận cảnh tiến độ GPMB ga ngầm C6 – mắt xích quan trọng của tuyến metro gần 36.000 tỷ

Hà Nội: Cận cảnh tiến độ GPMB ga ngầm C6 – mắt xích quan trọng của tuyến metro gần 36.000 tỷ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nằm trong kế hoạch bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), hàng chục hộ dân trên phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) đang tích cực tháo dỡ công trình, di dời tài sản. Sự đồng thuận của người dân cùng những chính sách hỗ trợ linh hoạt của chính quyền địa phương đang góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này.

Xem nhiều

Càng tử tế càng dễ thiệt thòi: 4 con giáp quá tốt bụng nên thường bị lợi dụng

Càng tử tế càng dễ thiệt thòi: 4 con giáp quá tốt bụng nên thường bị lợi dụng

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây thường có tính cách đơn giản, dễ mềm lòng nên rất khó đề phòng người khác.

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên cực tốt, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên cực tốt, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch nói lên phúc khí một đời: Càng về già càng sung túc

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói lên phúc khí một đời: Càng về già càng sung túc

Đời sống
Hà Nội: Cận cảnh tiến độ GPMB ga ngầm C6 – mắt xích quan trọng của tuyến metro gần 36.000 tỷ

Hà Nội: Cận cảnh tiến độ GPMB ga ngầm C6 – mắt xích quan trọng của tuyến metro gần 36.000 tỷ

Đời sống
Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau khi nhảy xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng

Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau khi nhảy xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top