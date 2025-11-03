Mới nhất
Tin vui cho nhóm người lao động không tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được đặc quyền đặc biệt này

Thứ hai, 07:12 03/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động đi làm đều được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, có một số trường hợp thay vì đóng bảo hiểm xã hội, người lao động nhận một khoản tiền tương đương.

Tất cả người lao động có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, không phải người lao động nào cũng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tại Điều 7, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng.

Chính phủ quy định đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Lao động là người giúp việc gia đình;

- Đối tượng quy định tại điểm m và điểm n khoản 1 Điều này đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 06 tháng quy định tại khoản 7 Điều 33 của Luật này.

Tin vui cho nhóm người lao động không tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được đặc quyền đặc biệt này - Ảnh 1.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có một số trường hợp thay vì đóng bảo hiểm xã hội, người lao động nhận một khoản tiền tương đương. Ảnh minh họa: TL

Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định:

Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp".

Từ quy định trên, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài ra, trong trường hợp trên thì người sử dụng lao động còn phải có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Người lao động được nhận số tiền thay cho việc đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

Người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ được doanh nghiệp (người sử dụng lao động) trả thêm tiền thay cho việc đóng bảo hiểm. Số tiền người lao động được nhận tính bằng số tiền đóng các loại bảo hiểm bắt buộc mà doanh nghiệp phải đóng.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, hàng tháng, người sử dụng lao động sẽ phải trích đóng bảo hiểm với các tỷ lệ nhất định (21,5% hoặc 21,3%) của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Trong đó, hưu trí - tử tuất là 14%; Ốm đau - thai sản là 3%; Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là 0,5% hoặc 0,3%; Bảo hiểm thất nghiệp 1% và Bảo hiểm y tế 3%.

Với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, doanh nghiệp có đủ điều kiện đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng mức 0,3% (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP). Còn lại đều phải đóng 0,5%.

Nếu không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc để doanh nghiệp đóng bảo hiểm, người lao động sẽ được nhận tiền số tiền như sau:

Số tiền thay cho đóng BHXH = 21,5% hoặc 21,3% x Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Trong đó, theo Khoản 26, Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động bao gồm:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh.

- Các khoản phụ cấp lương bù đắp về điều kiện lao động, độ phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương trong hợp đồng chưa được tính đến hoặc có tính nhưng chưa đầy đủ.

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể và được chi trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Trường hợp không trả tiền để người giúp việc gia đình đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý thế nào?

Theo Điều 30 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, hành vi không trả khoản tiền BHXH, BHYT theo quy định để người giúp việc gia đình chủ động tham gia đóng BHXH, BHYT sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng; đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả đủ tiền BHXH, BHYT cho người lao động.

Từ 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồngTừ 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp không đóng có thể bị phạt đến 75 triệu đồng.

Ai phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/7/2025?Ai phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/7/2025?

GĐXH - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

L.Vũ (th)
Ngày sinh Âm lịch của người nỗ lực không ngừng: Càng về sau càng thịnh vượng

Ngày sinh Âm lịch của người nỗ lực không ngừng: Càng về sau càng thịnh vượng

Đời sống

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có khởi đầu chậm chạp, gặp nhiều gian truân, nhưng càng về sau lại càng vững vàng, bền bỉ, tích lũy được của cải và phúc đức.

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Đời sống
Hà Nội: Xuất hiện hố sụt lớn trên đường Trần Hưng Đạo

Hà Nội: Xuất hiện hố sụt lớn trên đường Trần Hưng Đạo

Đời sống
Nghỉ Tết Dương lịch 2026 1 ngày rơi vào thứ mấy?

Nghỉ Tết Dương lịch 2026 1 ngày rơi vào thứ mấy?

Đời sống
Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ ca sĩ Jack với phần biểu diễn gây bức xúc dư luận

Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ ca sĩ Jack với phần biểu diễn gây bức xúc dư luận

Đời sống

