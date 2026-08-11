Tin vui đầu năm học mới: Học sinh Hà Nội được miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn bán trú và nhận nhiều khoản hỗ trợ

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Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cùng hàng loạt khoản hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới 2026 - 2027.

Tin vui đầu năm học mới: Học sinh Hà Nội được miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn bán trú và nhận nhiều khoản hỗ trợ - Ảnh 1.Hà Nội: Nhà xưởng tạm bợ ở Từ Liêm vẫn hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

GĐXH - Sau phản ánh về nguy cơ cháy nổ tại loạt nhà xưởng ven đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, Hà Nội, ghi nhận của phóng viên ngày 5/8 và 10/8 cho thấy nhiều công trình vẫn hoạt động. Không chỉ được sử dụng làm kho hàng, cơ sở cơ khí, gara ô tô, một số nhà xưởng còn được tận dụng làm địa điểm kinh doanh dịch vụ, sân thể thao như cầu lông.

Theo Công văn số 4082/UBND-KGVX do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà ký ngày 10/8, Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương phối hợp để đảm bảo mọi chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời.

Miễn phí sách giáo khoa, xây dựng cơ chế mượn - trả

UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Kế hoạch này bao gồm lộ trình, phương án phân kỳ theo từng năm học, cấp học và dự toán nguồn kinh phí để trình UBND Thành phố phê duyệt ngay trong tháng 8/2026.

Song song đó, các đơn vị sẽ tiến hành rà soát, tổng hợp số lượng học sinh thuộc diện thụ hưởng - bao gồm cả học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục tư thục — đồng thời đánh giá hiện trạng sách giáo khoa hiện có để lập dự toán ngân sách. 

Tin vui đầu năm học mới: Học sinh Hà Nội được miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn bán trú và nhận nhiều khoản hỗ trợ - Ảnh 1.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cùng hàng loạt khoản hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới 2026 - 2027.

Sở GD&ĐT cũng chịu trách nhiệm tham mưu phương án mua sắm tập trung hoặc phân cấp mua sắm theo quy định đấu thầu, đồng thời hướng dẫn quản lý sách giáo khoa như tài sản công và triển khai cơ chế mượn - trả, điều chuyển liên thông giữa các thư viện.

Hỗ trợ bữa ăn bán trú, học phí và đồ dùng học tập

Bên cạnh chính sách về sách giáo khoa, Hà Nội cũng đẩy mạnh thực hiện hàng loạt chính sách an sinh giáo dục khác nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh đầu năm học:

Bữa ăn bán trú & Học phí: Hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông theo quy định.

Học sinh dân tộc nội trú: Hỗ trợ gạo, đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Đảm bảo nguồn kinh phí và chăm sóc sức khỏe toàn diện

Để các chính sách được thực thi hiệu quả, UBND Thành phố giao Sở Y tế ban hành hướng dẫn chuyên môn về công tác khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ em mầm non (dưới 6 tuổi) và học sinh phổ thông (từ 6 đến dưới 18 tuổi).

Về mặt tài chính, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT và Sở Y tế hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện, đồng thời tham mưu bố trí đầy đủ nguồn kinh phí từ ngân sách Thành phố theo đúng Luật Ngân sách nhà nước.

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