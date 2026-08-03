Hà Nội: Chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hàng trăm nhà xưởng trái phép nguy cơ cháy nổ tại Thanh Liệt

Theo phản ánh của báo chí, thời gian qua, tại khu vực thôn Triều Khúc (phường Thanh Liệt), hàng trăm nhà xưởng, kho bãi quây tôn đã được dựng lên san sát trên các khu đất nông nghiệp.

Bên trong các khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy, trong khi hệ thống giao thông, đường tiếp cận nhỏ hẹp. Tình trạng này không chỉ làm gia tăng nghiêm trọng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn mà còn gây ra vô vàn khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ và tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng khi có sự cố xảy ra.

Hàng loạt kho xưởng 'mọc' lên quanh hiện trường vụ cháy tại khu vực thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt.

Thực tế đã chứng minh những lo ngại trên hoàn toàn có cơ sở khi khu vực này liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Vụ việc gần nhất xảy ra vào chiều 25/7, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại khu nhà xưởng rộng gần 1.800m² (có nguồn gốc là đất nông nghiệp) tại tổ dân phố số 3 Triều Khúc, thiêu rụi nhiều tài sản giá trị.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, một xưởng gỗ quây tôn nằm cách hiện trường trên chỉ khoảng 1km cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội, cướp đi sinh mạng của một nạn nhân.

Trước tình hình phức tạp và nhức nhối về an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng như trật tự xây dựng tại đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp chỉ đạo xử lý kiên quyết.

Hiện trường vụ cháy kho xưởng khiến 1 người tử vong tại phường Thanh Liệt vào cuối tháng 3/2026.

Theo văn bản do Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết ký ban hành, Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND phường Thanh Liệt chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra toàn diện khu vực trên. Các hành vi vi phạm (nếu có) phải được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không để tình trạng vi phạm kéo dài.

Lãnh đạo Thành phố cũng ấn định mốc thời gian cụ thể, trước ngày 10/8/2026, UBND phường Thanh Liệt phải báo cáo kết quả thực hiện lên UBND Thành phố. Giao Văn phòng UBND TP có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc sát sao quá trình triển khai của các đơn vị.

Hà Nội: Hàng trăm nhà xưởng 'mọc' quanh hiện trường vụ cháy tại phường Thanh Liệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ:

Hàng trăm nhà xưởng 'mọc' quanh hiện trường vụ cháy tại phường Thanh Liệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt GĐXH - Liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra tại khu vực đường 25m (phường Thanh Liệt, Hà Nội), xung quanh hiện trường vụ cháy là chằng chịt các nhà xưởng, hàng quán mọc lên trái phép trên đất nông nghiệp, bất chấp nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn có thể xảy ra.

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