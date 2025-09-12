Tin xấu về sự sống ở "ngoại Trái Đất đá ôn đới"
Một nghiên cứu Mỹ vừa phân tích khả năng tồn tại sự sống của một trong các hành tinh giống Trái Đất của hệ sao TRAPPIST-1.
Viết trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, nhóm nghiên cứu từ Canada, Anh, Pháp và Mỹ đã phân tích dữ liệu của kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb về 7 hành tinh của hệ sao TRAPPIST-1, bao gồm một thế giới có biệt danh "ngoại Trái Đất đá ôn đới".
TRAPPIST-1 là một ngôi sao lùn đỏ, nổi tiếng vì các hành tinh của nó đều mang ít nhất một vài đặc điểm tương đồng trên Trái Đất.
Một nghiên cứu gần đây thậm chí khẳng định cả 7 ngoại hành tinh trong hệ này đều có nước - thứ được coi là huyết mạch của sự sống trong vũ trụ.
Trong hệ sao đặc biệt này, 4 hành tinh thuộc "vùng sự sống" Goldilocks của ngôi sao - TRAPPIST-1 d, e, f, g - được quan tâm hơn cả.
Và trong 4 hành tinh, TRAPPIST-1 d từng được các nhà khoa học đặt cho biệt danh "ngoại Trái Đất đá ôn đới", cho thấy nó được xác định là hành tinh đá cùng kiểu với Trái Đất và có khí hậu ôn hòa.
Theo Universe Today, nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng TRAPPIST-1 d có thể từng chứa nước trên bề mặt, hoặc ít nhất là trên một số phần bề mặt. Nhưng nó không có bầu khí quyển giống Trái Đất, nên khó lòng giữ được nước.
Bầu khí quyển của "ngoại Trái Đất" này có thể rất mỏng hoặc thậm chí đã bị tước bỏ hết bởi sao mẹ. Sao lùn đỏ là loại sao nhỏ và mát hơn Mặt Trời rất nhiều, nhưng lại hay xảy ra các đợt bùng phát bức xạ cuồng nộ.
Vì vậy, hành tinh này hiện tại có thể chỉ là một tảng đá cằn cỗi và gần như chắc chắn không sống được.
"Nhưng các hành tinh bên ngoài TRAPPIST-1 e, f, g và h có thể vẫn sở hữu bầu khí quyển dày." - đồng tác giả Ryan MacDonald từ Đại học St. Andrews (Anh) cho biết.
Vì vậy, tuy đem lại một tin xấu, nghiên cứu này cũng mở ra những hy vọng mới. Bởi chính các nhà khoa học có thể áp dụng cùng một phương pháp để đánh giá bầu khí quyển các hành tinh TRAPPIST-1 khác.
Ngoài ra, các bằng chứng trên cũng chưa thể loại bỏ hoàn toàn khả năng sinh sống của TRAPPIST-1 d.
Một số nghiên cứu cho rằng hành tinh này bị khóa thủy triều với sao mẹ, tức luôn hướng một mặt về sao mẹ. Vì vậy thế giới ở TRAPPIST-1 d chia làm 2 nửa ngày - đêm vĩnh viễn. Vẫn có khả năng nhỏ là các đám mây nước vẫn tồn tại ở khu vực ranh giới ngày - đêm.
Ngoài ra, ngoài bề mặt, sự sống cũng có thể ẩn nấp bên trong hành tinh - trong lòng đất hoặc đại dương ngầm - và tìm ra cách để sinh sôi, tiến hóa.
Vì vậy, chúng ta vẫn cần chờ các công cụ quan sát hiện đại hơn đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn.
