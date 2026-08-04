Ngăn vụ lừa đảo, giúp người dân giữ lại 79 triệu đồng

Ngày 4/8, Công an xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp bà N.T.S. (SN 1958, trú xã Đức Đồng) giữ lại số tiền 79 triệu đồng.

Công an giải thích, hướng dẫn bà S. nhận diện thủ đoạn của các đối tượng và kịp thời dừng giao dịch. Ảnh: CAHT.

Trước đó, bà S. liên tục nhận được các cuộc gọi từ các đối tượng giả danh cán bộ công an, thông báo bà liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển 79 triệu đồng để "phục vụ điều tra". Lo sợ, bà S. đến Công an xã Đức Đồng trình báo.

Sau khi xác minh, công an xác định đây là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cán bộ công an giải thích, hướng dẫn bà S. nhận diện thủ đoạn của các đối tượng và kịp thời dừng giao dịch, giữ lại toàn bộ số tiền 79 triệu đồng.

Công an xã Đức Đồng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án yêu cầu chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng để "phục vụ điều tra". Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.