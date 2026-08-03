Sau phản ánh về bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên, 4 đơn vị được giao xem xét, xử lý

Trước đó, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh những dấu hiệu bất cập tại bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi tại thôn Quý Châu, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu bến bãi này tồn tại nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến hành lang bảo vệ đê điều; sử dụng đất không đúng mục đích; xây dựng các mố cẩu bê tông lấn ra sông Hồng; hoạt động tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng khi chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, tình trạng xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào bến bãi, lưu thông trên tuyến đê và đường dân sinh gây bụi bặm, ảnh hưởng đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an toàn đê điều.

Bến bãi tập kết của DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

Trong quá trình thu thập thông tin, phóng viên đã nhiều lần làm việc với UBND xã Vũ Thư, Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư, Chi cục Thủy lợi cùng các cơ quan liên quan.

Qua đó, nhiều nội dung được chính cơ quan chức năng xác nhận như: bến bãi chưa được cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều; các mố cẩu xây dựng trái phép tồn tại nhiều năm; đất nông nghiệp bị sử dụng để tập kết vật liệu xây dựng; cùng nhiều vi phạm khác đang được địa phương kiểm tra, rà soát.

Để làm rõ toàn bộ vụ việc, ngày 27/7/2026, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đến UBND tỉnh Hưng Yên liên hệ làm việc, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh những dấu hiệu vi phạm tại bến bãi vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại.

Xe tải chở vật liệu đi qua đê, bụi bặm bay khắp nơi.

Nội dung phản ánh đề cập đến các vấn đề liên quan đến an toàn đê điều, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ một số nội dung liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 27/7/2026, Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Phiếu chuyển số 976/PC-VP.

Theo nội dung Phiếu chuyển, UBND tỉnh Hưng Yên xác nhận đã tiếp nhận văn bản của Báo Sức khỏe và Đời sống về việc cung cấp thông tin, tài liệu và phản ánh những dấu hiệu vi phạm tại bến bãi vật liệu do DN Quang Tuấn thuê lại, liên quan đến an toàn đê điều, sức khỏe người dân và nghĩa vụ thuế.

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành kèm Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND ngày 16/1/2026, Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển toàn bộ nội dung trên đến Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Thuế tỉnh và UBND xã Vũ Thư để xem xét, xử lý theo quy định.

Nhiều mố cẩu không phép xây dựng ra mặt sông Hồng.

Động thái trên cho thấy những nội dung Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh đã được UBND tỉnh Hưng Yên chính thức tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.

Trước đó, UBND xã Vũ Thư cũng đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan, giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã, Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động của khu bến bãi; đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tháo dỡ các hạng mục vi phạm, hoàn trả mặt bằng, sử dụng đất đúng mục đích và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý phục vụ công tác kiểm tra.

Báo Sức khỏe và Đời sống sẽ tiếp tục theo dõi quá trình kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng đối với những nội dung đã được UBND tỉnh Hưng Yên chuyển đến các sở, ngành và chính quyền địa phương; đồng thời tiếp tục thông tin đến bạn đọc theo đúng quy định của pháp luật.

