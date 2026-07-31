Già hóa dân số: Thanh niên cần chuẩn bị cho chính tuổi già của mình từ hôm nay

Đây là những chia sẻ được đưa ra tại Hội thảo: Thanh niên thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo Thanh niên thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam. Ảnh: N.Mai

Già hóa dân số đặt ra yêu cầu thích ứng từ sớm

Khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam cho biết: Già hóa dân số là xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Bên cạnh những thách thức về nguồn nhân lực, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe, đây cũng là cơ hội để thúc đẩy đổi mới chính sách, phát triển nền kinh tế bạc và tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ.

Theo ông Nguyễn Thiên Tú, việc nắm bắt được xu hướng, xác lập hệ thống giải pháp thích ứng sẽ là nền tảng để xây dựng hệ thống chính sách và mô hình tăng trưởng phù hợp ở tầm vĩ mô.

Cùng với đó, giúp cho tổ chức Đoàn thanh niên linh hoạt trong cách tiếp cận, triển khai các hoạt động phong trào, tham gia hiệu quả hơn trong phản biện, đóng góp chính sách về thanh niên và dân số; giúp cho mỗi bạn đoàn viên thanh niên định hướng nghề nghiệp, tài chính cá nhân và trách nhiệm gia đình - xã hội.

Chính vì vậy, thích ứng với già hóa dân số không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước mà cần có sự tham gia của toàn xã hội, trong đó thanh niên giữ vai trò hết sức quan trọng.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thiên Tú nhấn mạnh: Thanh niên không chỉ là lực lượng đồng hành, chăm sóc người cao tuổi mà còn là thế hệ cần chủ động chuẩn bị cho chính tương lai của mình. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng, lối sống lành mạnh, năng lực nghề nghiệp, sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và kỹ năng quản lý tài chính ngay từ khi còn trẻ sẽ giúp mỗi người hướng tới một tuổi già khỏe mạnh, hạnh phúc và có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Đồng thời, thanh niên cũng là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các mô hình, sáng kiến phục vụ người cao tuổi.

Đầu tư cho thanh niên hôm nay là chuẩn bị cho xã hội già hóa trong tương lai

Tại Hội thảo, ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết: Việt Nam đang trải qua sự thay đổi nhân khẩu học với tốc độ chưa từng có. Là một quốc gia đang có tốc độ già hóa nhanh cùng với quy mô thế hệ thanh niên lớn nhất từ trước đến nay, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn, đồng thời cũng cần khẩn trương chuẩn bị để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai trước những biến động về cơ cấu dân số.

Theo ông Matt Jackson, thanh niên là lực lượng tiên phong dẫn dắt quá trình thích ứng với sự chuyển dịch nhân khẩu học nhanh chóng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đầu tư cho thanh niên hôm nay chính là xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác chăm sóc người cao tuổi, đồng thời bảo đảm một xã hội bao trùm, thịnh vượng, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Do đó, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhận định, hội thảo hôm nay là một diễn đàn liên thế hệ đầy ý nghĩa. Việc quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, người cao tuổi và thanh niên cùng thảo luận về các giải pháp thích ứng với già hóa dân số truyền tải thông điệp rằng già hóa dân số là câu chuyện của mọi thế hệ và lời giải phải bắt đầu từ thanh niên.

"Đầu tư vào sức khỏe thể chất và tinh thần, năng lực tài chính và các kỹ năng sống của thanh niên là nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai khỏe mạnh, tự chủ và hạnh phúc", Trưởng Đại diện UNFPA nhấn mạnh.

Thúc đẩy kết nối liên thế hệ, phát huy vai trò của thanh niên

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích, cập nhật về xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam, những tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội cũng như những định hướng chính sách trong thời gian tới.

Đồng thời, nhiều mô hình, kinh nghiệm thực tiễn đã được giới thiệu, đặc biệt là cách tiếp cận liên thế hệ, chăm sóc sức khỏe toàn diện, phát triển nguồn nhân lực, phát huy vai trò của thanh niên và thúc đẩy nền kinh tế bạc như một động lực tăng trưởng mới.

Đáng chú ý, các ý kiến trao đổi giữa chuyên gia, người cao tuổi và thanh niên đã cho thấy mong muốn chung về việc tăng cường kết nối giữa các thế hệ, phát huy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự đồng hành để xây dựng một xã hội bao trùm, nhân văn và phát triển bền vững.