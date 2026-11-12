Tôi chuyển 200 triệu về quê sửa nhà cho bố mẹ, chồng biết chuyện liền làm một việc khiến tôi không ngờ tới

| Tâm sự

Anh nói rằng mỗi tháng, cả hai sẽ cùng đóng một số tiền nhất định vào khoản đó. Khi bên nào có việc cần hỗ trợ, hai vợ chồng sẽ cùng bàn bạc và quyết định. Nếu cần một khoản lớn hơn, cả hai cũng phải biết kế hoạch của nhau.

Bố mẹ tôi sống trong căn nhà cấp bốn đã hơn 30 năm. Mỗi mùa mưa, nước lại thấm qua mái ngói, những vết nứt trên tường ngày càng rộng. Nhiều lần tôi ngỏ ý sửa nhà nhưng bố mẹ đều gạt đi, bảo còn ở được ngày nào thì cứ ở, không muốn con cái phải tốn kém.

Thế nhưng, sau một trận mưa lớn khiến nước dột xuống tận giường ngủ, tôi quyết định không chờ thêm nữa. Tôi chuyển 200 triệu đồng về quê, nhờ em trai thuê thợ sửa lại mái, gia cố tường và làm lại nhà vệ sinh cho bố mẹ.

Đó là khoản tiền tôi tích góp riêng trong vài năm, nhưng trước khi chuyển, tôi không bàn với chồng. Tôi nghĩ đơn giản rằng đây là tiền của mình, dùng để sửa nhà cho bố mẹ cũng là chuyện chính đáng. Hơn nữa, nếu nói trước, có thể anh sẽ khuyên tôi chỉ sửa những phần cần thiết để tiết kiệm.

Tối hôm ấy, chồng tôi tình cờ nhìn thấy tin nhắn ngân hàng trên điện thoại. Anh hỏi tôi vừa chuyển khoản cho ai, tôi thành thật kể mọi chuyện. Anh im lặng một lúc rồi hỏi tại sao tôi không nói với anh trước khi quyết định.

Tôi hơi khó chịu. Tôi nói bố mẹ đã già, nhà cửa xuống cấp, chẳng lẽ tôi có tiền mà cứ để ông bà sống trong cảnh mưa dột? Tôi cũng nhắc rằng từ trước đến nay, mỗi khi gia đình anh có việc cần hỗ trợ, tôi chưa bao giờ tính toán.

Tôi nghĩ hai vợ chồng sẽ có một cuộc tranh luận dài, nhưng anh không nói thêm. Sáng hôm sau, anh lấy một cuốn sổ, ngồi ghi lại các khoản thu nhập, chi tiêu và tiền tiết kiệm của gia đình. Sau đó, anh đề nghị từ tháng tới, hai vợ chồng sẽ lập một khoản riêng để phụng dưỡng bố mẹ hai bên.

Ảnh minh họa

Anh nói rằng mỗi tháng, cả hai sẽ cùng đóng một số tiền nhất định vào khoản đó. Khi bên nào có việc cần hỗ trợ, hai vợ chồng sẽ cùng bàn bạc và quyết định. Nếu cần một khoản lớn hơn, cả hai cũng phải biết kế hoạch của nhau.

Điều khiến tôi bất ngờ là anh còn chủ động gọi cho bố mẹ tôi, hỏi xem việc sửa nhà cần thêm bao nhiêu tiền. Anh bảo nếu 200 triệu chưa đủ thì cứ nói, vợ chồng tôi sẽ tính tiếp, nhưng mong bố mẹ đừng vì tiếc tiền mà cắt xén những hạng mục an toàn.

Tôi không ngờ người vừa tỏ ra không hài lòng với quyết định của mình lại là người chủ động làm việc ấy. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi cũng nhận ra mình đã thiếu sót khi tự ý sử dụng một khoản tiền lớn mà không trao đổi với chồng.

Báo hiếu cha mẹ là trách nhiệm và tình cảm của mỗi người, nhưng khi đã bước vào hôn nhân, những quyết định tài chính lớn cũng cần có sự đồng thuận. Tôi may mắn vì chồng không ngăn cản mình chăm lo cho bố mẹ, nhưng câu chuyện ấy khiến tôi hiểu rằng sự công bằng trong gia đình không nằm ở việc ai được phép cho tiền nhà mình, mà ở chỗ cả hai có cùng tôn trọng trách nhiệm của nhau hay không.

Vỹ Đình
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