Sang tên nhà cho con trai, đến khi muốn về ở cùng vài tháng, tôi nhận được câu trả lời bất ngờ

Mẹ chồng âm thầm đưa cháu trai đi xét nghiệm, tôi bàng hoàng khi biết lý do GĐXH - Từ ngày đi làm trở lại sau kỳ nghỉ sinh, người mẹ gần như phó mặc việc đưa đón con cho mẹ chồng. Thế nhưng, câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ 4 tuổi vào một buổi tối đã bóc trần bí mật bị che giấu: Mẹ chồng đã tự ý đưa cháu đi xét nghiệm máu rồi dặn cháu không được kể với mẹ. Phía sau câu chuyện là bài học ứng xử đắt giá về ranh giới giữa tình thương của ông bà và quyền quyết định của cha mẹ.

Tôi từng nghĩ, căn nhà mình vất vả cả đời gây dựng rồi sang tên cho con trai cũng chẳng khác nào để dành cho gia đình. Vợ chồng con có chỗ an cư, tôi cũng yên tâm khi tuổi già có con cháu bên cạnh. Nhưng đến khi căn hộ đang ở phải sửa chữa, tôi gọi điện hỏi con trai liệu có thể về nhà ở nhờ vài tháng, câu trả lời của con khiến tôi lặng người.

Chồng tôi mất đã gần 5 năm. Căn nhà rộng hơn 80m² ở khu phố cũ là tài sản lớn nhất hai vợ chồng để lại. Khi con trai lấy vợ, tôi chủ động sang tên căn nhà cho con. Tôi nghĩ mình đã có tuổi, giữ nhiều tài sản cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, con trai là con một, sau này nhà cửa cũng thuộc về con.

Ngày làm thủ tục, con trai ôm vai tôi nói: "Mẹ cứ yên tâm, nhà này lúc nào cũng là nhà của mẹ". Con dâu cũng nhẹ nhàng bảo tôi thích về lúc nào thì về, chẳng cần phải khách sáo. Nghe những lời ấy, tôi càng tin mình đã quyết định đúng.

Sau khi sang tên, tôi chuyển đến sống trong căn hộ nhỏ gần chợ, đứng tên mình. Căn hộ ấy vốn là khoản tiền tôi dành dụm cộng với tiền bán mảnh đất nhỏ ở quê. Tôi muốn có không gian riêng, không phải can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng con. Thỉnh thoảng, tôi vẫn qua nhà con ăn cơm, trông cháu hoặc ở lại một đêm khi các con bận.

Sự thật xót xa khi hỏi con trai về ở nhờ căn nhà cũ

Mọi chuyện tưởng như êm đềm cho đến tuần trước, căn hộ tôi đang ở bị thấm nước nghiêm trọng. Thợ kiểm tra nói phải tháo một phần trần, xử lý chống thấm rồi sơn sửa lại, ít nhất cũng mất hai tháng. Bụi bặm và mùi vật liệu khiến tôi không thể tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Tôi nghĩ ngay đến nhà con trai. Dù sao căn nhà ấy trước đây cũng là nơi tôi sống mấy chục năm, từng góc tường, bậc cầu thang đều thân thuộc. Tôi chỉ định sang ở nhờ vài tháng, khi căn hộ sửa xong sẽ trở về, không muốn làm phiền các con lâu dài.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho con trai, nói rõ tình hình rồi hỏi: "Hay mẹ sang nhà con ở tạm hai tháng, chờ sửa xong căn hộ mẹ lại về? Mẹ chỉ cần một phòng nhỏ thôi".

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi con trả lời: "Mẹ ạ, chuyện này hơi khó. Nhà con bây giờ không tiện để mẹ về ở".

Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại vì sao. Con nói phòng trống trước đây đã được sửa thành phòng làm việc, còn phòng của cháu thì đồ đạc đã kín. Vợ con làm việc ở nhà nhiều ngày trong tuần, sinh hoạt cũng có những bất tiện nếu có thêm người ở cùng. Con bảo tôi thử tìm một căn hộ dịch vụ hoặc thuê chỗ ở gần nhà, nếu cần con sẽ hỗ trợ tiền.

Người mẹ lớn tuổi ngồi lặng lẽ bên bàn ăn trong căn hộ đang thấm dột, ngậm ngùi sau cuộc điện thoại bị con trai từ chối cho về ở nhờ căn nhà cũ mà bà từng sang tên. Ảnh minh họa

Nỗi chua xót của người mẹ khi nhận lại câu trả lời ngoài dự tính từ đứa con trai duy nhất.

Tôi không giận vì con không muốn tôi ở cùng. Vợ chồng trẻ có nếp sống riêng, tôi hiểu điều đó. Nhưng điều khiến tôi đau lòng là cách con nói về căn nhà ấy như một nơi tôi chỉ có thể đến thăm, chứ không còn là chốn mình có thể trở về.

Tôi nhắc con rằng ngày trước, khi làm thủ tục sang tên, con từng nói đó luôn là nhà của mẹ. Con im lặng một lúc rồi đáp: "Thì mẹ vẫn là mẹ con, lúc nào con cũng đón mẹ đến chơi. Nhưng giấy tờ nhà đã đứng tên con, giờ mọi thứ trong nhà cũng do vợ chồng con sắp xếp. Mẹ thông cảm".

Bài học đắt giá về tình cảm và quyền sở hữu

Câu nói ấy khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi cúp máy, ngồi rất lâu bên chiếc bàn ăn. Trong đầu tôi cứ hiện lên ngày hai vợ chồng ký giấy tờ, con trai vui vẻ cầm chìa khóa, còn tôi nghĩ mình đang trao cho con một món quà để vun đắp gia đình.

Tôi kể chuyện với em gái. Nó không trách các cháu, chỉ hỏi tôi một câu: "Chị sang tên nhà rồi, lúc ấy có thỏa thuận rõ ràng về quyền ở lại hay quyền sử dụng căn nhà không?". Tôi lắc đầu. Tôi chỉ nghĩ người trong một nhà thì cần gì phải tính toán đến mức ấy.

Em gái bảo tôi đừng vội kết luận con bất hiếu, nhưng cũng đừng vì ngại va chạm mà bỏ qua quyền lợi của mình. Căn nhà đã sang tên thì những lời hứa miệng ngày trước không thể thay thế giấy tờ. Nếu muốn biết mình còn quyền gì, tôi nên xem lại hồ sơ và hỏi người có chuyên môn, thay vì tự suy đoán.

Tôi chưa làm điều đó ngay. Tôi chỉ gọi lại cho con, nói rằng mẹ sẽ tự thu xếp chỗ ở trong thời gian sửa nhà, không cần các con phải lo. Con có vẻ nhẹ nhõm, dặn tôi nếu thiếu tiền thì cứ nói. Tôi biết con không hẳn là người xấu, có thể con chỉ đang bảo vệ cuộc sống riêng của gia đình nhỏ. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy cũng khiến tôi chạnh lòng.

Tôi đã dành cả đời vun vén cho con, đến lúc trao căn nhà lớn nhất của mình, tôi vẫn nghĩ tình thân sẽ là chỗ dựa chắc chắn hơn mọi giấy tờ. Giờ đây, tôi hiểu rằng tình cảm và quyền sở hữu là hai chuyện không thể mặc nhiên coi như một.

Tôi không muốn đòi lại nhà, càng không muốn biến chuyện này thành cuộc tranh chấp giữa mẹ con. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống bằng suy nghĩ rằng chỉ cần mình thương con đủ nhiều thì khi cần, mình sẽ luôn có một chỗ trong nhà con.

Có lẽ việc tôi cần làm lúc này không phải là trách móc, mà là sắp xếp lại cuộc sống và tìm hiểu rõ quyền lợi của mình. Chỉ có điều, mỗi lần đi ngang căn nhà cũ, nhìn ô cửa sổ nơi chồng tôi từng ngồi đọc báo, tôi vẫn tự hỏi: Tôi đã trao căn nhà cho con, nhưng liệu có phải mình cũng đã trao đi cả quyền được trở về nơi ấy?

Ngọc Liên

Tôi từng giận chồng vì luôn ngăn cản mình giúp một người bạn, nhiều năm sau mới hiểu lý do GĐXH - Năm ấy, khi người bạn thân học chung đại học gọi điện lúc nửa đêm để vay 80 triệu đồng cứu cửa hàng và chữa bệnh cho mẹ, người vợ đã không ngần ngại giúp đỡ dù bị chồng phản đối nảy lửa. Nhiều năm trôi qua, chỉ đến khi tập giấy tờ cũ trong ngăn kéo bàn làm việc của chồng được mở ra, chị mới cay đắng nhận ra sự thật đằng sau sự "tính toán" của người bạn đời.