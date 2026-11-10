Có hơn 700 triệu đồng tiết kiệm, bạn gái vẫn muốn đám cưới 1 tỷ khiến tôi bối rối

| Tâm sự

GĐXH - Chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới, nhưng tôi và bạn gái liên tục tranh cãi vì chi phí tổ chức ngày càng vượt xa dự tính. Từ ngân sách ban đầu 500-600 triệu đồng, những mong muốn của cô ấy khiến tổng chi phí có thể chạm mốc 1 tỷ đồng. Tôi muốn giữ tiền tiết kiệm để lo cuộc sống sau hôn nhân, còn cô ấy cho rằng đám cưới chỉ có một lần, không nên quá tính toán.

Tôi 31 tuổi, bạn gái 29 tuổi. Chúng tôi yêu nhau hơn 4 năm, cả hai đều có công việc ổn định, tổng thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng và tiết kiệm được hơn 700 triệu đồng. Gia đình hai bên có điều kiện hỗ trợ một phần, nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã thống nhất sẽ chủ động lo phần lớn chi phí cưới hỏi.

Tôi dự định dành khoảng 500-600 triệu đồng cho đám cưới, phần còn lại giữ làm vốn sau khi kết hôn. Hai đứa vẫn đang thuê nhà, muốn vài năm tới mua được căn hộ riêng nên tôi nghĩ không nên dồn hết tiền tích lũy vào một ngày vui. Bạn gái lúc đầu cũng đồng ý với kế hoạch này. Tuy nhiên, từ khi bắt tay chuẩn bị, danh sách những thứ cô ấy muốn ngày càng dài thêm.

Đầu tiên là ảnh cưới. Tôi nghĩ chỉ cần chụp một bộ trong thành phố là đủ, nhưng cô ấy muốn cả ê-kíp đi Phú Quốc hai ngày để có bộ ảnh thật đẹp. Tiếp đó là váy cưới, từ hai bộ ban đầu tăng lên bốn bộ cho các phần đón khách, làm lễ và đi bàn. Sảnh tiệc vốn chỉ cần trang trí cơ bản, cô ấy lại muốn thêm hoa tươi, màn hình lớn, khu chụp ảnh riêng, ban nhạc và tiết mục mở màn. Cô còn đề nghị thuê wedding planner vì sợ tự chuẩn bị sẽ không đủ chỉn chu.

Tôi thử cộng các báo giá và khá choáng khi riêng phần tổ chức cùng chụp ảnh đã vượt 800 triệu đồng, chưa tính những khoản phát sinh. Nếu làm theo tất cả mong muốn của bạn gái, tổng chi phí có thể vượt 1 tỷ đồng.

Đám cưới 1 tỷ đồng và những tranh cãi tài chính của cặp đôi hiện đại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: iStock

Tuần trước, hai đứa cãi nhau lớn khi tôi đề nghị bỏ chuyến chụp ảnh xa và giảm phần trang trí để đưa ngân sách về khoảng 600 triệu đồng. Bạn gái cho rằng tôi quá đặt nặng tiền bạc vào đúng dịp quan trọng nhất của hai người. Nhà cô ấy đông họ hàng, bố mẹ có nhiều mối quan hệ nên cô muốn đám cưới phải đủ đẹp để ông bà vui, khách khứa đến dự cũng cảm thấy được trân trọng. Cô còn lo nếu tổ chức quá đơn giản, người ngoài sẽ đánh giá gia đình có điều kiện mà con cái lại làm đám cưới sơ sài.

Cô ấy cũng cho rằng tiền mừng cưới sẽ bù lại một phần đáng kể chi phí. Nhưng tôi không muốn lấy một khoản tiền chưa biết chính xác là bao nhiêu để làm căn cứ cho kế hoạch chi tiêu. Tiền mừng còn phụ thuộc vào số khách, mối quan hệ và nhiều yếu tố khác. Tôi càng không muốn vét sạch hơn 700 triệu đồng tiết kiệm, thậm chí phải vay thêm, chỉ để có một ngày cưới thật hoành tráng.

Khi tôi nhắc rằng sau đám cưới còn tiền thuê nhà, sinh hoạt, kế hoạch sinh con và mục tiêu mua nhà, bạn gái đáp rằng những thứ đó có thể kiếm tiền tiếp, còn ngày cưới thì không thể làm lại. Tôi hiểu cô ấy đã mong chờ ngày này từ lâu và muốn mọi thứ thật đẹp. Tôi cũng muốn vợ mình được hạnh phúc, được tự hào về ngày trọng đại. Nhưng tôi không nghĩ sự chỉn chu nhất thiết phải đồng nghĩa với việc chi tiêu vượt xa khả năng.

Điều khiến tôi lo hơn cả khoản tiền là cách chúng tôi đang bất đồng trước khi chính thức trở thành vợ chồng. Nếu ngay từ chuyện tổ chức đám cưới đã không thể thống nhất, sau này khi mua nhà, sinh con hay có những khoản chi lớn khác, liệu chúng tôi có tiếp tục tranh cãi như vậy?

Tôi không muốn ngày cưới trở thành nỗi ám ảnh tài chính, nhưng cũng không muốn vì tiết kiệm mà khiến người mình yêu cảm thấy bị xem nhẹ trong ngày quan trọng nhất cuộc đời. Tôi nên kiên quyết giữ ngân sách 500-600 triệu đồng đã thống nhất, hay chấp nhận chi thêm để bạn gái có đám cưới như mong muốn? Liệu tổ chức một đám cưới gần 1 tỷ đồng với số tiền tiết kiệm hơn 700 triệu đồng và thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng có phải là quyết định quá mạo hiểm?

Thuận Thành (Bắc Ninh)

Đám cưới 1 tỷ đồng và những tranh cãi tài chính của cặp đôi hiện đại - Ảnh 3.Chồng nợ hơn 2 tỷ đồng, tôi có nên xin bố mẹ bán nhà dưỡng già để cứu anh?

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