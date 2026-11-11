Chồng từng phản bội, đến khi tôi không còn ghen nữa, anh lại cuống cuồng giữ vợ vì một lý do

Chồng từng phản bội, đến khi tôi không còn ghen nữa, anh lại cuống cuồng giữ vợ vì một lý do

| Tâm sự

GĐXH - Suốt gần 20 năm hôn nhân, tôi từng mất ăn mất ngủ vì chồng phản bội; tôi từng khóc lóc, trách móc và cố tìm bằng chứng để biết anh còn lừa dối mình hay không. Nhưng rồi, sau những tổn thương lặp đi lặp lại, tôi dần không còn muốn hỏi, cũng chẳng còn ghen tuông. Điều khiến tôi bất ngờ là khi vợ không còn truy hỏi, người chồng từng khiến tôi đau khổ lại bắt đầu bất an, lo sợ...

Chồng từng phản bội, đến khi tôi không còn ghen nữa, anh lại cuống cuồng giữ vợ vì một lý do - Ảnh 1.Âm thầm chịu đựng nỗi đau bị phản bội suốt 15 năm, tuổi 50 tôi mới dám rời đi

GĐXH - Ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại vì các con còn nhỏ, vì gia đình và những năm tháng vợ chồng cùng nhau vun đắp. Tôi cứ ngỡ thời gian sẽ giúp mình quên đi nỗi đau ấy. Nhưng suốt 15 năm qua, tôi nhận ra có những tổn thương dù không còn nhắc đến vẫn chưa bao giờ thực sự lành lại.

* Một số chi tiết trong tâm sự đã được thay đổi để đảm bảo tính riêng tư. 

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