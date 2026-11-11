Chồng từng phản bội, đến khi tôi không còn ghen nữa, anh lại cuống cuồng giữ vợ vì một lý do

GĐXH - Ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại vì các con còn nhỏ, vì gia đình và những năm tháng vợ chồng cùng nhau vun đắp. Tôi cứ ngỡ thời gian sẽ giúp mình quên đi nỗi đau ấy. Nhưng suốt 15 năm qua, tôi nhận ra có những tổn thương dù không còn nhắc đến vẫn chưa bao giờ thực sự lành lại.