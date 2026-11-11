Chồng từng phản bội, đến khi tôi không còn ghen nữa, anh lại cuống cuồng giữ vợ vì một lý do
GĐXH - Suốt gần 20 năm hôn nhân, tôi từng mất ăn mất ngủ vì chồng phản bội; tôi từng khóc lóc, trách móc và cố tìm bằng chứng để biết anh còn lừa dối mình hay không. Nhưng rồi, sau những tổn thương lặp đi lặp lại, tôi dần không còn muốn hỏi, cũng chẳng còn ghen tuông. Điều khiến tôi bất ngờ là khi vợ không còn truy hỏi, người chồng từng khiến tôi đau khổ lại bắt đầu bất an, lo sợ...
* Một số chi tiết trong tâm sự đã được thay đổi để đảm bảo tính riêng tư.
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